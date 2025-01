Gry, na które czekamy w 2025 roku

Okej, okej, w obecnych czasach, gdy liczba premier gamingowych każdego miesiąca rozpieszcza nas do granic, czekanie na pojawienie się określonych tytułów może tracić rację bytu. Mimo to, przy okazji początku nowego roku, warto zerknąć, co w trawie piszczy. Opisujemy osiem gier, które obecnie są w fazie mniej lub bardziej zaawansowanej produkcji. Kilka typów jest oczywistych, niektóre mogą być zaskakujące – wszystkie liczą na to, że przyciągną naszą uwagę, gdy nadejdzie dzień zero.

Sid Meier’s Civilization VII

11 lutego 2025 | PS5, PS4, PC, XSX, XONE, NSW

Sid Meier ma już 70 lat, a jego seria Cywilizacja – dwadzieścia cztery. Feeling old yet? Fenomenem jest to, że ta turowa franczyza przez ćwierć wieku nie spuściła z tonu i każda jej część jest absolutnie esencjonalna nie tylko dla gatunku, ale elektronicznej rozrywki jako całości. Rozgrywka podzielona będzie na trzy epoki, a każda z nich trwać będzie około 150 tur, po których dana cywilizacja upadnie, by na jej gruzach stworzona została nowa, jednak z pewnymi, wypracowanymi wcześniej elementami. Na ten moment twórcy zapowiedzieli 30 grywalnych cywilizacji i 17 przywódców. Całość ma mocno bazować na szóstej odsłonie serii, w którą zagrywamy się już od przeszło 8 lat!

Citizen Sleeper 2: Starward Vector

31 stycznia 2025 | PS5, PC, XSX, NSW

Pierwszy Citizen Sleeper okazał się sporym hitem i nie powinien dziwić fakt, że ta inspirowana planszowymi RPG-ami gra przekonała nie tylko miłośników gatunku, ale i tych, którzy pierwszy raz mieli styczność z taką formą rozrywki. Mimo wszystko zaskakujące, że doczekamy się kolejnej gry w tym uniwersum. Tym razem wcielimy się w innego z tytułowych Śpiących – postać, której umysł zamieniono w zbiór danych i zaimportowano do mechanicznego ciała. W tym świecie do wszechmocnych korporacji należy wszystko, włącznie z bohaterem, który próbuje uciec przed przeznaczeniem. Strona audiowizualna i klimat pozostaną niezmienione, co biorąc pod uwagę i tak niecodzienną formę, nie powinno zaszkodzić temu wyjątkowemu tytułowi.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

21 lutego 2025 | PS5, PS4, PC, XSX, XONE, PC

Mija rok od premiery Like a Dragon: Infinite Wealth – kolejnej gry z serii również znanej jako Yakuza, która zapewniła nam ponad 100 godzin historii. Czy i tym razem czeka nas aż tyle zabawy? Przekonamy się. Na pewno natomiast klimat rozgrywki powinien być bardziej wyluzowany. Jak już sam tytuł może na to wskazywać, Goro Majima stracił pamięć i… został piratem na Hawajach. Taka gra mogła powstać tylko w Japonii. Poza walkami, eksploracją i wypełnianiem różnorakich zadań, wszystko wskazuje na to, że nie zabraknie ogromnej liczby mini-gier, z których znana jest franczyza, jak również tematycznego nowum – morskich potyczek w czasie rzeczywistym.

Doom: The Dark Ages

2025 | PS5, PC, XSX

Od czasów rebootu Dooma w 2016 roku seria jest na nieustającej fali. Trudno sobie wyobrazić, by Doom: The Dark Ages było jeszcze lepsze niż genialny Doom Eternal, ale niech id i Bethesda Softworks pokażą nam, co potrafią. Jedynie po ostatniej spinie z Mickiem Gordonem wątpliwości można mieć co do tego, kto zajmie się ścieżką dźwiękową gry. A poza tym? Średniowiecze, demony i mechy – może być ciekawie, zwłaszcza, że te ostatnie mają być sterowane przez samego Doom Slayera. Brakuje tylko możliwości polatania na smoku. A nie, to też będzie.

Screamer

2026 | PS5, PC, XSX

Nie ma co ukrywać, że żyjemy gamingowo w erze nostalgicznej. Trudno jednak na to utyskiwać, gdy najlepszymi grami roku zostają takie pozycje jak remake Resident Evil 2 (2023) czy Persona 3 Reload (2024). Kontynuacje i reinterpretacje stanowią ogromną część rynku. Za bardzo nieoczywistą wzięło się włoskie Milestone, które 30 lat temu zaczęło swoją historię tworzenia gier wyścigowych Screamerem. I choć tytuł ówcześnie zrobił pewną karierę, dzisiaj patrzy się na niego z przymrużeniem oka. Czy tak też będzie w przypadku jego nowej odsłony w 2026 roku? Na razie zbyt mało o niej wiemy. Milestone, pomimo tworzenia przez lata mniej lub bardziej udanych gier na przeróżnych licencjach, nigdy nie lśniło najmocniejszym blaskiem. Czy będzie tego próbować ze Screamerem, czy pozostanie nam… nostalgia?

Death Stranding 2: On The Beach

2025 | PS5

Symulator kuriera wg Davida Lyncha doczeka się kontynuacji. Chyba nikt, po świetnym zakończeniu polaryzującego hitu Kojimy, o niego nie prosił, ale skoro mistrz stwierdził, że ma coś jeszcze do opowiedzenia w tym uniwersum, kto podniesie rękę i mu zabroni? Trudno powiedzieć, czego można się spodziewać po Death Stranding 2. Wyciskającej łzy historii? Kiczu, który osiągnie masę krytyczną? Rewolucyjnego gameplay’u? Tego, że jednym gra „siądzie” na wiele miesięcy, a inni odbiją się od niej po parunastu minutach? Chyba po prostu „tak”. „Tak” projektowi przy okazji powiedzieli Norman Reedus, Léa Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna, George Miller czy Troy Baker.

Ninja Gaiden: Ragebound

2025 | PS5, PS4, PC, XSX, XONE, NSW

Tytuł Ninja Gaiden współcześnie kojarzony jest przede wszystkim z trójwymiarową serią, której początek sięga 2004 roku. Wcześniej jednak powstało kilka dwuwymiarowych belt scrollerów, które zestarzały się naprawdę kiepsko. To do nich nawiązywać ma jednak Ragebound. Można by było być sceptycznym do tego pomysłu, ale producentem zostało The Game Kitchen, czyli ludzie odpowiedzialni za sukces dwóch gier Blasphemous. Nie jest to jeszcze gwarancja sukcesu, ale powoduje, że nie trzeba się już bać o jakość produkcji, a raczej poziom trudności nowego Ninja Gaiden.

Mafia: The Old Country

2025 | PS5, PC, XSX

Młodym może się wydawać, że oto powstaje symulator polskiej polityki, jednak Mafia: The Old Country to w rzeczywistości czwarta odsłona kultowej serii, która została zapoczątkowana w 2002 roku, a w której, może na szczęście, mieliśmy do czynienia z bardziej odległym od nas geograficznie piekiełkiem. Tym razem będzie to także sytuacja odległa czasowo, gdyż The Old Country jest prequelem cyklu, a jej akcja odbywa się na Sycylii z początków XX wieku. I choć główny bohater dorastał, pracując w kopalni siarki, nasze zadanie wcielenia się w jego skórę będzie o wiele mniej chlubne, choć ciekawsze – za jego pośrednictwem poznamy bowiem początki zorganizowanej przestępczości. Co ciekawe, gra zostanie pozbawiona otwartego świata – na który ostatnio utyskuje coraz więcej graczy – na rzecz liniowej rozrywki.