Kompletny przewodnik: Bluesound 2i

Jeszcze kilka lat temu systemy multiroom były uważane za intrygujące, ale w gruncie rzeczy niepraktyczne ciekawostki. Bezprzewodowe połączenia nie potrafiły przesyłać dźwięku z taką wiernością jak te „okablowane”, często występowały problemy ze wzajemną konfiguracją ich elementów, a sterowanie okazywało się mało intuicyjne. Pierwsza generacja sprzętu multiroom od Bluesound powstała właśnie po to, aby wyeliminować te problemy i na dobre wprowadzić audio Hi-fi do systemów bezprzewodowych.

Produkty Bluesound spotkały się z ciepłym przyjęciem środowisk recenzenckich i konsumenckich – chwalono prostotę konfiguracji i obsługi, niespotykaną jakość dźwięku i odważne, nowoczesne wzornictwo. W drugiej generacji producent skupił się na dostarczeniu jeszcze lepszych rozwiązań Hi-fi. Urządzenia przeszły wtedy poważny zewnętrzny lifting, który odzwierciedlał zmiany trendów na rynku sprzętu audiowizualnego.

Po generacji 2 przyszedł natomiast czas na 2i. Najnowsza linia produktowa wprowadza do systemu multiroom szereg udogodnień, które pojawiły się od czasu premiery poprzednika. Przyjrzyjmy się jej umiejętnościom w zakresie odtwarzania muzyki, bezprzewodowego strumieniowania dźwięku i możliwości integracji z innymi posiadanymi sprzętami audio.

Gra drużynowa

W serii 2i znajdziemy siedem urządzeń: odtwarzacze sieciowe Node 2i i Powernode 2i, serwer muzyczny Vault 2i, soundbar Pulse Soundbar 2i oraz głośniki Pulse 2i, Pulse Mini 2i i Pulse Flex 2i. Jeśli chcemy wypróbować możliwości produktów Bluesound, warto zacząć od jednego urządzenia , dzięki któremu możemy usieciowić posiadany zestaw audio i otworzyć drogę do sukcesywnego rozszerzania domowego multiroomu o kolejne sprzęty z serii. Oczywiście możemy to robić w swoim tempie, w miarę jak pojawiają się potrzeby ze strony poszczególnych domowników. Kolejne urządzenia bardzo łatwo przyłączają się do istniejącego systemu.

Ogromną zaletą propozycji Bluesound jest fakt, że łatwo zaadaptujemy je do każdej sytuacji sprzętowej. Wiele urządzeń z serii 2i dobrze współgra ze sprzętem, który powstał jeszcze przed rozwojem technologii multiroom i strumieniowania audio. Jeśli chcemy podarować starym wzmacniaczom, miniwieżom lub kinom domowym drugie życie, warto zastanowić się nad zakupem Node 2i. Ten kompaktowy odtwarzacz może służyć jako przystawka dodająca funkcje sieciowe i możliwość sterowania odtwarzaniem za pomocą aplikacji do wszystkich urządzeń, które ich nie posiadają, niezależnie od marki i roku produkcji. Wygodny zestaw wejść umożliwia podłączenie nawet gramofonu lub innych źródeł analogowych. Node 2i stanowi doskonały punkt wyjścia do rozbudowy systemu multiroom.

Kolumny podłogowe i podstawkowe najlepiej czuć się będą w towarzystwie Powernode 2i – funkcjonalnego odtwarzacza ze wzmacniaczem HybridDigital i konwerterem cyfrowo-analogowym. Dzięki wbudowanej funkcji strumieniowania audio ze źródeł internetowych i lokalnych oraz po połączeniu z głośnikami, stworzy on pełnofunkcjonalny system muzyczny dla wymagających użytkowników, korzystających przede wszystkim z cyfrowych kanałów dystrybucji muzyki. Urządzenie ma wiele przyłączy, dzięki którym połączymy je z posiadanym sprzętem audio i zarówno analogowymi, jak i cyfrowymi źródłami dźwięku. Jego atutem jest moc wyjściowa 60 W na kanał. To ciekawa propozycja, jeśli dysponujemy niezłymi kolumnami lub chcemy stworzyć od podstaw dobry, bezprzewodowy zestaw Hi-fi, odtwarzający muzykę w wysokiej rozdzielczości.

Bezprzewodowo strumieniowane pliki mogą pochodzić z serwerów streamingowych lub ze źródeł lokalnych. Bogatą kolekcję muzyczną najwygodniej trzymać na dysku sieciowym z funkcją udostępnienia zawartości dla wszystkich głośników i odtwarzaczy pracujących w domowej sieci. Vault 2i wyposażony jest w dysk o pojemności 2 TB, który pomieści mnóstwo plików zapisanych w formatach bezstratnych. Urządzenie potrafi także automatycznie zgrywać muzykę z płyt CD i zapisywać ją w plikach FLAC, WAV lub popularnych, zajmujących mało miejsca MP3. Tytuły piosenek oraz okładki płyt są wtedy automatycznie pobierane z sieci. Dzięki obsłudze Spotify, TIDALa, Deezera i radia internetowego, Vault 2i może z powodzeniem zastąpić niejeden odtwarzacz sieciowy.

Każdy z odtwarzaczy i głośników może odtwarzać muzykę z komputera, źródeł USB oraz sprzętów mobilnych. Urządzenia łatwo włączymy do popularnych systemów kontroli smart home: Control4, RTI, Crestron, Lutron czy ELAN. Współpracują one również z Alexą i AirPlay 2 oraz obsługują dwupasmowe Wi-fi i dwukierunkowy Bluetooth – szerzej piszemy o tym na ostatniej stronie przewodnika.

W grupie siła

Uzupełnienie domowego systemu audio o jedno lub dwa urządzenia Bluesound 2i jest możliwe, ale pełnię swoich umiejętności pokażą one dopiero w szerszym systemie multiroom BluOS. Aplikacja BluOS Controller (iOS, Android, PC oraz Mac) zmienia się wtedy w prawdziwe centrum zarządzania inteligentnym udźwiękowieniem domu. BluOS umożliwia wydzielenie w domu wielu, maksymalnie 64 niezależnych stref, a każda może odtwarzać w tym samym czasie inną muzykę. Strefy można także dowolnie łączyć, tak, aby w kilku z nich odtwarzane były te same utwory. Każdy domownik ma całkowitą kontrolę nad dowolnym urządzeniem systemu niezależnie od pozostałych użytkowników, wykorzystując do tego swój smartfon, tablet lub komputer i łatwą w obsłudze aplikację.

Spośród trybów sterowania najciekawsza jest funkcja Follow Me. Muzyka dosłownie śledzi wtedy nasze kroki, płynnie przełączając się między głośnikami, w miarę jak zmieniamy swoje położenie. Aby przerwać odtwarzanie w jednej strefie i podjąć w drugiej, wystarczy wybrać docelowy głośnik lub player z podłączonymi kolumnami w aplikacji, a system automatycznie „przerzuci” do niego utwór bez ponownego rozpoczynania odtwarzania. Dużym plusem jest również polska wersja językowa aplikacji.

Dużą zaletą systemu Bluesound jest prostota instalacji – do konfiguracji wystarczy jedynie zasilanie, połączenie Wi-fi i aplikacja sterująca. Rozwiązanie to pomaga uniknąć nieestetycznych, plączących się przewodów, dbając jednocześnie o wysoką jakość przesyłanego dźwięku. Oprócz tworzenia stref odtwarzania, BluOS umożliwia także konfigurację stałych par stereo. Połączymy w nie dwa głośniki Pulse Flex 2i, Pulse Mini 2i lub Pulse 2i, które z powodzeniem zastąpią tradycyjne kolumny. Po sparowaniu dwóch takich samych jednostek, dźwięk automatycznie rozdzieli się na dwa kanały. Na tej samej zasadzie stworzymy także doskonale grający, bezprzewodowy zestaw kina domowego.

Oczywiście sama funkcjonalność to nie wszystko – szczególnie liczy się tutaj brzmienie. Bluesound nie jest kolejnym systemem, który ma dostarczać muzyki w tle, ale kompleksowym rozwiązaniem Hi-fi eliminującym konieczność stosowania kabli. Urządzenia z linii 2i wyposażone są w obsługę kodeka Qualcomm aptX HD (poza Pulse Flex 2i, gdzie wykorzystano Qualcomm aptX), który pozwala na zminimalizowanie zakłóceń podczas bezprzewodowego przesyłania plików i uzyskania jakości wyższej niż CD. Możemy na nich odtwarzać pliki audio 24 bit o częstotliwości próbkowania 192 kHz.

Sprzęty z funkcją odtwarzacza mają dodatkowo wbudowany konwerter cyfrowo-analogowy najwyższej klasy, zaawansowany wzmacniacz HybridDigital i dekoder plików Master Quality Authenticated (MQA). Te ostatnie stanowią najbardziej zaawansowaną formę cyfrowego kodowania dźwięku, jaka powstała do tej pory. Zapewnia ona możliwość odsłuchu nagrania w jakości studyjnego mastera, więc tak, jak chciał tego artysta. Należy wspomnieć, że BluOS to pierwszy i póki co jedyny na świecie system multiroom, mający pełne wsparcie dla tej technologii, co ucieszy niejednego audiofila.

Wizje przyszłości

Produkty Bluesound sprawdzą się także podczas tworzenia systemu kina domowego. Jego podstawą warto uczynić muzykalny Pulse Soundbar 2i. Sześć przetworników – dwa tweetery, dwa średniotonowe i dwa niskotonowe – rozmieszczone zostały w osobnych komorach z aluminium, co zapobiega interferencjom fal dźwiękowych. Towarzyszące im dwie membrany pasywne ładnie podbarwiają brzmienie basów. Soundbar potrafi wykrywać, że właśnie oglądamy film ze wsparciem dla standardu Dolby Digital i natychmiast przełączyć się na odpowiadający mu tryb działania.

Urządzenie generuje głębokie i sugestywne basy, ale jeśli chcemy osiągnąć jeszcze mocniejsze brzmienie, warto sprawdzić Pulse Sub – bezprzewodowy, płaski subwoofer o dużej mocy. Jako tylne jednostki efektowe możemy natomiast wykorzystać Pulse Flex 2i – uniwersalne głośniki strumieniowe, które po zakończeniu projekcji będą mogły odtwarzać muzykę. W większych pomieszczeniach lepiej sprawdzą się większe jednostki, na przykład Pulse Mini 2 lub Pulse 2i. W nowej generacji otrzymały one mocniejsze wzmacniacze i przetworniki, dzięki czemu ich możliwości brzmieniowe jeszcze wzrosły.

W powyższym poradniku przedstawiliśmy tylko kilka sposobów na wprowadzenie sprzętu audio od Bluesound do domu – możliwości są ograniczone tylko przez twoją wyobraźnię. Warto zapoznać się z nimi samodzielnie: doskonałe brzmienie, zaawansowane funkcje multiroom i możliwość integracji z posiadanym sprzętem, czynią z generacji 2i i BluOS prawdziwego Rolls Royce’a świata bezprzewodowego audio, tylko w rozsądniejszej cenie.