TEST: Lovense Hush 2

Lovense Hush przez wiele lat był jednym z ważniejszych wibratorów analnych na rynku, dlatego musiał doczekać się kontynuacji pod postacią modelu Hush 2. Ten zachował klasyczny design, ale w międzyczasie seria rozszerzyła się do czterech opcji rozmiarów – dla zarówno początkujących, jak i zaawansowanych użytkowniczek oraz użytkowników.

Długość czterech zabawek jest dość podobna, a różnica polega na średnicach i wadze, które wynoszą kolejno 25 mm (62 g), 38 mm (95,5 g), 44 mm (128,8 g) i 57 mm (240 g).

Wszystkie rozmiary można łatwo obsługiwać zdalnie za pomocą aplikacji, dzięki czemu ty lub partner(ka) możecie bez wysiłku kontrolować wrażenia i ustawienia, bez ograniczeń odległości.

Jednym z głównych powodów popularności zabawki jest jej elegancki i gładki wygląd – bardzo trwały i wygodny, w całości wykonany z silikonu. Ponadto rozszerzona podstawa gwarantuje bezpieczeństwo i nie trafienie na ostry dyżur, a następnie ostatnią stronę bulwarowego dziennika.

Hush 2 można włączyć za pomocą przycisku znajdującego się na podstawie i tak kontrolować jego pracę, ale ma też trzy poziomy mocy wibracji i cztery różne podstawowe programy, które można rozwijać dzięki apce Lovense Remote oraz tworzyć nieograniczoną liczbę wzorów. Oprócz prostej, dotykowej nawigacji, możliwe jest także zsynchronizowanie zabawki z głosem, np. bliskiej osoby lub ulubionymi piosenkami (bo czemu nie). Pobudkowy alarm może od dzisiaj być także tym wibracyjnym – (p)obudzi i to bez odgrywania melodii.

Hush 2 można także zsynchronizować z grami (w tym 3DXChat) i filmami erotycznymi (przez odtwarzacz Lovense Media Player), tak 2D, jak i VR.

Pełne naładowanie Hush 2 XS zajmuje 40 minut, a bateria może wytrzymać nawet 2 godziny. Kolejno model S ładuje się godzinę, dając cztery godziny działania, M – 1,5 godziny, dając sześć godzin i L – 155 minut, oferując 11 godzin pracy w służbie przyjemności.

Gadżet jest trwały i łatwy w czyszczeniu oraz w 100% wodoodporny, zgodnie ze standardem IPX7, dzięki czemu można bezpiecznie zanurzyć go pod wodą. Podczas zabawy należy używać lubrykantów wyłącznie na bazie wody, ponieważ inne rodzaje mogą trwale uszkodzić silikonową powierzchnię Hush 2. Ta dość łatwo przyciąga kurz, dlatego warto regularnie myć zabawkę lub przechowywać w dołączonym do zestawu woreczku.

Druga generacja Husha rozwinęła urządzenie pod względem opcji i na pewno wybija się na tle konkurencji pod względem funkcjonalności aplikacji, w tym zdalnego sterowania, które sprawiło, że jest to przyjazny gadżet dla internetowych sexworkerek i sexworkerów. Z tego samego powodu jednak szkoda, że czasami urządzenie potrafi gubić sygnał, choć jest to bardzo losowo występujący problem, a standardowe działanie jest bardziej płynne niż w przypadku konkurencji. To także wyjątkowy model pod względem kształtu. Z łatwością znajdziesz klasycznie wyglądający korek w kształcie stożka, ale coś tak smukłego jak Hush 2 XS to rzadkie znalezisko, tak samo jak potężny Hush 2 L, w połączeniu z dużą mocą wibracji.

Specyfikacja

CENA Od 429 PLN

Od 429 PLN MATERIAŁ silikon

silikon DŁUGOŚĆ DO APLIKACJI 98 mm

98 mm DŁUGOŚĆ PODSTAWY 67 mm

67 mm ŚREDNICA 25-57 mm

25-57 mm WAGA 62-240 g