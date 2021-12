TEST: Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Hulajnoga elektryczna od Xiaomi swego czasu zrewolucjonizowała rynek tego typu produktów, przynajmniej w Polsce. Praktyczna, funkcjonalna i przede wszystkim tania, pokazała ona, że aby jeździć na takich pojazdach, wcale nie trzeba korzystać z usług operatorów. Czy jednak jej najnowsza iteracja ma szansę powtórzyć sukces oryginału?

To jedna z mniejszych i lżejszych nowości na rynku. Mi Electric Scooter 3 waży zaledwie 13,2 kg, a jej maksymalny udźwig to 100 kg. Tak niska waga została uzyskana kosztem akumulatora; producent zapewnia, że mimo tego starczy on na przejechanie nawet 30 km. Ponadto urządzenie jest wodoodporne w klasie IP54. Jazda w lekkim deszczu go nie uszkodzi, ale lepiej omijać kałuże i nie myć go za pomocą myjek ciśnieniowych czy węży ogrodowych.

Hulajnoga otrzymała nowy sposób składania i rozkładania. Teraz jest on wyposażony w dodatkowy, wewnętrzny zaczep, który musimy podnieść przed złożeniem. Co prawda przyzwyczajenie się do dwustopniowego mechanizmu zajęło nam trochę czasu, ale wolimy wolniejsze składanie od bolesnej alternatywy, jaką byłoby nagłe złożenie się sprzętu w trakcie jazdy – w poprzednich generacjach Xiaomi zdarzały się takie wypadki. Szkoda także, że Mi Electric Scooter 3 nie składa się na płasko, przez co jej transport okazał się średnio wygodny.

Urządzenie jest napędzane takim samym silnikiem 300 W co model Mi Pro 2. Niby to krok naprzód w porównaniu z poprzednimi generacjami, wykorzystującymi napędy 250 W, ale w praktyce nie czuć dużej różnicy: hulajnoga korzysta z pełnej mocy głównie podczas jazdy pod górkę. Silnik załącza się dość późno i wymaga mocnego odbicia się w punkcie startowym, inaczej w ogóle z niego nie skorzystamy.

Komfort jazdy na Mi Electric Scooter 3 oceniamy na czwórkę: urządzenie jest responsywne i sterowne, a połączenie hamulca elektrycznego e-ABS z przodu i tarczowego z tyłu pozwala zatrzymywać się pewnie i delikatnie. Hulajnoga otrzymała 8,5-calowe, pneumatyczne opony, które nieźle amortyzują nierówności. Ich niewielka średnica utrudnia jednak zjeżdżanie z chodników; podczas jazdy wielokrotnie przycieraliśmy podstawą o krawężniki, nawet takie niezbyt wysokie.

Proste okazało się natomiast sterowanie urządzeniem. Pod prawym kciukiem znajdziemy manetkę gazu, zaś pod lewym – dzwonek; z tej strony zamontowany został również hamulec. Na kolumnie kierownicy znalazło się ponadto miejsce dla niewielkiego ekranu, na którym sprawdzimy prędkość hulajnogi i jej poziom naładowania. Do dyspozycji otrzymamy kilka trybów jazdy (Eco, standardowy i sportowy), które wybierzemy także w aplikacji mobilnej Mi Home. Szkoda, że głupie niedopatrzenia sprawiły, że jest to tylko kolejna hulajnoga z wielu na rynku.

SPECYFIKACJA