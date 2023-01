Peter Gabriel prezentuje pierwszy utwór z nowego albumu

Z okazji pierwszej pełni w 2023 roku Peter Gabriel ujawnił utwór z nadchodzącego albumu i/o. Singiel Panopticom jest już dostępny we wszystkich serwisach cyfrowych. Okładkę zdobi praca Davida Spriggsa.

Panopticom, napisane i wyprodukowane przez Petera Gabriela, nagrano w Real World Studios w Wiltshire oraz The Beehive w Londynie.

Utwór opiera się na pomyśle, aby zainicjować stworzenie nieskończenie rozszerzającej się i dostępnej kuli danych, nazwanej Panopticom. Zaczynamy łączyć podobnie myślących ludzi, którzy mają szansę na powołanie tego pomysłu do życia. Dzięki temu świat będzie mógł się sobie przyjrzeć i zobaczyć, co naprawdę się dzieje.

W nagrania utworu Panopticom zaangażowali się wieloletni współpracownicy artysty: Tony Levin, David Rhodes oraz Manu Katché, a za przejmującą elektronikę odpowiada Brian Eno. W chórkach słyszymy Ríoghnach Connolly z The Breath. Tekst częściowo jest inspirowany działalnością trzech grup: Forensic Architecture, Bellingcat oraz organizacji współzałożonej przez Petera Gabriela, która zajmuje się prawami człowieka – WITNESS.

Premiera Panopticom w dniu pełni to nie przypadek. Fazy Księżyca będą wyznaczać plan wydawniczy na 2023 roku, a kolejne utwory będą pojawiały się przy każdej pełni.

Tym razem piszę o koncepcie, że wydajemy się niewiarygodnie zdolni do niszczenia planety, na której się urodziliśmy. Dopóki nie znajdziemy sposobów na ponowne połączenie się z naturą i światem przyrody, bardzo wiele stracimy. Prostym sposobem na odnalezienie naszego miejsca w tym wszystkim jest spojrzenie w niebo… a Księżyc zawsze mnie jeszcze bardziej do tego skłaniał.

„Premierze każdego nowego singla będzie towarzyszyć wyjątkowe dzieło sztuki.” – Przejrzeliśmy prace setek artystów – przyznaje Gabriel. Okładkę singla Panopticom zdobi praca „Red Gravity” Davida Spriggsa.

Zwróciłem uwagę na jego prace ze względu na motyw inwigilacji. Opowieści Davida są wielowarstwowe, a do tego prawdziwie intensywne. Część tego, co robi, to przewidywanie, jak sztuka może wyglądać za kilka lat, a następnie próba wykreowania takiego typu dzieła. Myślę, że udało mu się to szczególnie w tym przypadku.

Peter Gabriel