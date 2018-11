Każdy amator sportu i aktywności ruchowej na pewno zastanawiał się kiedyś nad zakupem urządzenia, które uprzyjemni mu treningi i pomoże poprawić osiągi. W tym momencie często pojawia się jednak pytanie: co wybrać? Opaski fitness, smartwatche i aplikacje potrafią wiele, ale najbardziej kompleksowych informacji na temat treningu dostarczą ci sportowe zegarki GPS. Za ich pomocą możesz liczyć kroki, spalone kalorie i analizować wyniki treningu, odbierać notyfikacje z telefonu i sprawdzać swoją aktualną lokalizację.

Do poniższego testu wybraliśmy trzy różne modele, które charakteryzują się zupełnie odmiennym podejściem do tematu. Garmin jest znany ze swoich sportowych funkcji, ale przez długi czas nie zwracał uwagi na gorące trendy wśród smartwatchów. Z drugiej strony Apple kreuje te trendy, a opcje fitness są tylko jednym spośród nich. Fitbit ma bogate doświadczenie w projektowaniu prostych trackerów aktywności, zaś Ionic jest pierwszym krokiem producenta na arenie zaawansowanych smartwatchy.

Podczas testu zwracaliśmy uwagę na wiele cech, którymi powinny charakteryzować się zegarki dla sportowców. Oprócz śledzenia codziennej aktywności, muszą one zbierać statystyki dotyczące konkretnych dyscyplin – biegania, pływania, kolarstwa i innych sportów – i pozwalać na analizę zebranych danych. Możliwość połączenia się ze społecznością i porównania swoich wyników, również jest pożądaną opcją. Dobry zegarek dla sportowca musi być odporny na niekorzystne warunki środowiskowe i nieprzewidziane wypadki, a także szybki i dokładny. Sprawdźmy, który sprzęt okaże się pierwszy na mecie.

Testujemy…

Fitbit Ionic

SPECYFIKACJA

KOPERTA aluminiowa

aluminiowa ROZDZIELCZOŚĆ 348×250 px

348×250 px EKRAN DOTYKOWY tak

tak PULSOMETR tak

tak GPS tak, brak GLONASS

tak, brak GLONASS TRACKER AKTYWNOŚCI tak

tak PAMIĘĆ 2,5 GB

2,5 GB WODOODPORNOŚĆ tak, do 50 m

tak, do 50 m DEKLAROWANY CZAS PRACY 4 dni, 10 godzin z GPS

4 dni, 10 godzin z GPS EKRAN 29,23 x 21 mm

29,23 x 21 mm WAGA KOPERTY 45 g

45 g CENA 1 000 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Trackery od Fitbit to klasa sama w sobie. Czy sportowy zegarek Ionic również podbije serca sportowców?

Apple Watch Sport Nike+

SPECYFIKACJA

KOPERTA aluminiowa

aluminiowa ROZDZIELCZOŚĆ 390×312 px

390×312 px EKRAN DOTYKOWY tak

tak PULSOMETR tak

tak GPS tak, plus GLONASS

tak, plus GLONASS TRACKER AKTYWNOŚCI tak

tak PAMIĘĆ 16 GB

16 GB WODOODPORNOŚĆ tak, do 50 m

tak, do 50 m DEKLAROWANY CZAS PRACY 18 godzin, 5 godzin z GPS

18 godzin, 5 godzin z GPS WYMIARY KOPERTY 42,5 x 36,4 x 11,4 mm

42,5 x 36,4 x 11,4 mm WAGA KOPERTY 32,3 g

32,3 g CENA 1 750 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Sportowa edycja smartwatcha Apple otrzymała specjalne tarcze Nike i integrację z apką Nike+ Run Club.

Garmin Forerunner 645 Music

SPECYFIKACJA

KOPERTA stal nierdzewna

stal nierdzewna ROZDZIELCZOŚĆ 240×240 px

240×240 px EKRAN DOTYKOWY nie

nie PULSOMETR tak

tak GPS tak, plus GLONASS

tak, plus GLONASS TRACKER AKTYWNOŚCI tak

tak PAMIĘĆ 500 utworów

500 utworów WODOODPORNOŚĆ tak, do 5 atmosfer

tak, do 5 atmosfer DEKLAROWANY CZAS PRACY tydzień, 14 godzin z GPS

tydzień, 14 godzin z GPS WYMIARY KOPERTY 42,5 x 42,5 x 13,5 mm

42,5 x 42,5 x 13,5 mm WAGA KOPERTY 42,2 g

42,2 g CENA 1 800 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Czy producent „hardkorowych” zegarków sportowych potrafi stworzyć bardziej lifestyle’owy model dla wszystkich?

TEST 01: DESIGN

Spośród testowanych zegarków to Apple Watch natychmiast przykuwa wzrok – delikatnie zaokrąglone rogi i podwyższony ekranik prezentują się stylowo i zachęcają do dotykania, naciskania i przesuwania palcami. Po włączeniu, smartwatch rozjaśnia się setkami barw. Ekran jest duży i czytelny, a włączenie aplikacji fitness wymaga jedynie kilku ruchów. Podczas ćwiczeń wyświetlają się na nim domyślne parametry, w tym tempo, szybkość i przebyta odległość, dzięki czemu do sprawdzenia osiągów wystarczy jeden rzut oka. Apple Watch wyposażony jest w dwa przyciski, z których jeden pełni także funkcję cyfrowej koronki służącej do nawigacji po aplikacjach. Jego obudowa jest wytrzymała i wodoodporna.

Stylem Ionic nie odbiega od innych produktów Fitbit – jest prosty, nieco kanciasty i wyraźnie modernistyczny. To najbardziej „męski” spośród testowanych modeli i najwygodniej będzie się go nosiło osobom o masywniejszych nadgarstkach. Estetyka jest jednak sprawą subiektywną, a funkcjonalności nie da się przeoczyć. Jasny, czytelny ekran świetnie prezentuje się w jaskrawym świetle słonecznym. Koperta Ionic jest w pełni wodoodporna, dzięki czemu nie trzeba go zdejmować nawet podczas kąpieli w rzece.

Główną siłą Garmina jest jego ekran – mniej kolorowy niż u konkurencji, ale idealnie prosty i ostry. Specjalny przycisk pozwala na dodatkowe podświetlenie ekranu w warunkach totalnej ciemności, a powłoka antyodblaskowa sprawia, że ekran jest czytelny nawet w pełnym słońcu. Zegarek jest lekki (waży tylko 42 g) i przyjemnie leży na nadgarstku. Obsługa za pomocą pięciu przycisków nie powinna sprawiać trudności nawet podczas intensywnego treningu. Metalowa obwódka otacza 1,2-calowy okrągły wyświetlacz, pokryty szkłem Gorilla Glass 3, co dodaje Garminowi klasycznego sznytu. Zegarek jest oczywiście wodoodporny. Jedynym minusem jest tutaj kształt tarczy, na której mieści się mniej informacji naraz niż na prostokątnych odpowiednikach.

Rundę wygrywa…

APPLE WATCH

Klasyczny design zegarka z Cupertino idzie w parze z jego wysoką funkcjonalnością. To połączenie idealne!

TEST 02: FUNKCJE

Wszystkie testowane urządzenia zostały wyposażone w czujniki pracy serca, które przydadzą się nie tylko podczas treningu. Dzięki regularnemu monitorowaniu tego parametru, możesz kontrolować poziom zmęczenia swojego organizmu, zapobiegać jego przetrenowaniu i obserwować postępy. Należy jednak pamiętać, że pomiar pulsu na nadgarstku nie jest tak dokładny, jak ten wykonany miernikiem umieszczonym na klatce piersiowej.

Garmin wyprodukował specjalny model czujnika napiersiowego HRM-Run, który bezprzewodowo łączy się z jego smartwatchem. Rozszerza on spektrum mierzonych parametrów o pionowe odchylenie ciała, rytm biegu i czas kontaktu stóp z podłożem, co przyda się przede wszystkim profesjonalnym biegaczom.

W PRZECIWIEŃSTWIE DO KONKURENCJI, APPLE WATCH TO SMARTWATCH PEŁNĄ GĘBĄ

Początkujący polubią natomiast dostępną w Ionic aplikację Fitbit Coach, która pełni rolę trenera personalnego. Zegarek przygotuje dla nich spersonalizowany plan treningowy, pomagający w osiągnięciu różnych celów i zmodyfikuje go w zależności od postępów i trybu życia użytkowników. Co prawda korzystanie z niego wymaga regularnego zerkania na nadgarstek, ale Fitbit planuje wprowadzenie narracji audio. Ionic posiada znakomity tracker aktywności, który nie tylko mierzy ilość spalonych kalorii i jakość snu, ale także przypomina o tym, żeby nie siedzieć zbyt długo w jednej pozycji. Dla profesjonalnych atletów jest to nieco mniej ważny aspekt smartwatcha.

Wszystkie testowane zegarki wyposażone są w moduł Bluetooth i pamięć wewnętrzną, w której możesz zapisać kilkadziesiąt (lub kilkaset) ulubionych utworów. W przeciwieństwie do konkurencji, Apple Watch to smartwatch pełną gębą. Zawarte w nim funkcje sportowe może i są jedynie podstawowe, za to można je łatwo rozszerzyć za pomocą innych aplikacji. Nike+ Run nie oferuje profesjonalnych statystyk dla biegaczy, ale uzupełnia codzienny trening o tak ważny społeczny aspekt. Śledzenie aktywności również stoi na wysokim poziomie.

Rundę wygrywa…

FITBIT IONIC

Sporo aplikacji, doskonała integracja ze smartfonem i bardzo dokładny tracker aktywności – tak powinien wyglądać sportowy smartwatch!

TEST 03: TRENING

W tej kategorii wszystkie zegarki szły łeb w łeb, i chociaż zwycięzca może być tylko jeden, warto nadmienić, że każdy z nich przeznaczony jest dla innego odbiorcy. Garmin 645 zachwyci przede wszystkim profesjonalistów – zbierane dane dotyczą każdego aspektu treningu i są niezbędne do optymalizacji osiągów. W oparciu o pomiar pracy serca, zegarek określi twój długoterminowy efekt treningu i zaproponuje częstotliwość odpoczynków. Forerunner wyposażony jest również w funkcje śledzenia aktywności, ale i one zostały zaprojektowane z myślą o sportowcach. Na przykład urządzenie mierzy osobne „intensywne minuty”, czyli czas spędzony na wykonywaniu czynności bardziej wyczerpujących niż wyjście na codzienne zakupy.

Pomiar pracy serca w Fitbit Ionic sprawdza się nieźle, ale jest dość podstawowy. Za jego pomocą dokładnie zmierzysz puls podczas odpoczynku, średniej aktywności i intensywnego treningu cardio, chociaż zegarek nie wskaże ci, w której strefie pracy serca akurat się znajdujesz. Osobom, które nie wiedzą, czym jest „strefa pracy serca”, raczej nie będzie to przeszkadzało. Docenią one raczej mnogość opcji dostępnych po treningu: Ionic doskonale sprawdza się jako całodobowy kompan fitness, łagodnie motywujący do regularnej aktywności fizycznej i utrzymania zdrowego trybu życia. Zegarek monitoruje długość i jakość snu z podziałem na fazy, co pomoże w regeneracji organizmu po treningu.

Apple Watch ląduje gdzieś pośrodku. Zachęca on do codziennych ćwiczeń, chociaż w przeciwieństwie do Garmina zadowoli go również szybki spacer. Aplikacja Workouts śledzi twoją pracę serca od momentu rozpoczęcia aktywności, a pomiar jest dokładny w zadowalającym stopniu. Zegarek może współpracować z zewnętrznymi czujnikami, ale ich konfiguracja jest dość trudna. Nie zawiedzie cię natomiast system powiadomień i notyfikacji ze smartfona.

Rundę wygrywa…

FITBIT IONIC

Szybkie i dokładne pomiary osiągów i codziennej aktywności przypadną do gustu nawet profesjonalnym sportowcom.

Werdykt

#1 FITBIT IONIC 87 /100

PLUSY Rozbudowane funkcje trackera aktywności, w tym szczegółowe monitorowanie jakości snu. Duży, czytelny i kolorowy ekran. Przydatna dla początkujących funkcja Fitbit Coach. Wytrzymała bateria.

MINUSY Kanciasty design nie każdemu może przypaść do gustu. Pomiar pracy serca jest dość podstawowy.

PODSUMOWUJĄC Fitbit Ionic jest przyjazny dla amatorów ruchu, ale i profesjonalni sportowcy docenią jego funkcjonalność. Z takim zegarkiem bez problemu nabierzesz formy!

#2 APPLE WATCH SPORT NIKE+ 83 /100

PLUSY Bardzo elegancki design i mnóstwo ciekawych aplikacji fitness.

MINUSY Słaba bateria przy włączonym GPS. Niektóre apki działają bardzo wolno.

PODSUMOWUJĄC Świetny wybór dla osób, które szukają przede wszystkim funkcjonalnego smartwatcha.

#3 GARMIN FORERUNNER 645 MUSIC 75 /100

PLUSY Dokładne monitorowanie parametrów wielu dyscyplin sportowych.

MINUSY Brak ekranu dotykowego. Horrendalna cena w stosunku do możliwości.

PODSUMOWUJĄC Jeśli wiążesz ze sportem całe swoje życie, możesz przemyśleć zapoznanie się z nim.