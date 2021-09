Mujjo prezentuje skórzane etui na iPhone’a 13

Gdy decydujemy się na zakup drogiego smartfona, warto odpowiednio go zabezpieczyć. Warstwa ochronna Ceramic Shield to jedno, ale nie zawsze wystarczy ona, by nasz telefon wyszedł z opresji obronną ręką. Właśnie dlatego Mujjo zaprezentowało nam linię eleganckich etui dla nowego iPhone’a.

W ofercie Mujjo znajdziemy skórzane etui dla wszystkich ogłoszonych modeli smartfona Apple: iPhone’a 13 mini, iPhone’a 13, iPhone’a 13 Pro i iPhone’a 13 Pro Max. Obudowy dostępne są w wersji z praktycznymi przegródkami na karty lub bez nich. Ich wnętrze wyściełane zostało miękką, japońską mikrofibrą o satynowym wykończeniu, zaś z zewnątrz pokrywa je wysokiej jakości skóra licowa, barwiona w naturalny sposób.



Etui od Mujjo są nie tylko piękne, ale także doskonale zaprojektowane. W tej edycji producent zadbał o dokładne zabezpieczenie dolnej krawędzi smartfona przy zachowaniu pełnego dostępu do portu ładowania i głośników. Etui unosi się na wysokość 1 mm ponad taflę ekranu i aparat fotograficzny, chroniąc szklane elementy przed zadrapaniem, gdy położymy iPhone’a na płaskiej powierzchni. Przyciski sterowania poziomem głośności i włącznik również zabezpieczone są skórą, wyprofilowaną tak, by nie utrudniała ona ich obsługi.



Ceny etui zaczynają się od 45 EUR (ok. 205 PLN), a za najdroższą wersję zapłacimy 55 EUR (ok. 250 PLN). Akcesoria są już dostępne na stronie producenta.