Listopad 2018, 11/2018

Smartfon do gier – i już wszyscy skrzywiają się z dezaprobatą – ile razy to słyszeliśmy? Jednak ASUS próbuje swoich sił w tym temacie z potężnym ROG Phone. Jakie cuda udało im się upchnąć w swoim „telefonie”? O tym w tym numerze. Sprawdzamy także na przykładzie telewizora 8K marki Samsung, czy warto jest inwestować w tak zaawansowaną technologię. A skoro o inwestycjach mowa, to przedstawiamy również wiele sposobów na to, by obudować swój dom gadżetami, które zwalczą jesienną chandrę.

To nie koniec. Czytelnicy wybiorą się z nami także do domu przyszłości, który już dziś może zagościć u każdego dzięki robotowi o nazwie Keecker. Czy warto? Zdradzę już teraz, że jeszcze nie teraz… Na koniec polecam lekturę w bardzo „złożonej” sprawie. Firma LEGO zbudowała powiem model Bugatti Chiron z 1500 kg klocków! Widzieliśmy go i opowiadamy o swoich wrażeniach!

Przejrzyj ostatni numer tutaj.