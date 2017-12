Owszem, dobrej jakości telewizor zapewni ci świetne wrażenia podczas oglądania serialu, ale przyznaj – mur z „Gry o tron” wielkości twojej ściany brzmi kusząco.

Odkąd do gry wkroczył standard UHD, domowe projektory pozostały nieco w tyle – pierwsze modele wyposażone w obsługę Ultra HD były horrendalnie drogie i zajmowały mnóstwo miejsca. Na szczęście fani autentycznych kinowych wrażeń mogą już zacierać ręce, ponieważ na rynek nareszcie trafiły prawdziwie domowe projektory HDR w jakości 4K – na dodatek w mniej astronomicznych cenach. Pozostaje pytanie: który sprzęt wybrać? W niniejszym przewodniku zestawiliśmy modele 4K od Acera i Optomy oraz najnowszy wariant znanego rzutnika od Epsona, tym razem wyposażony w obsługę HDR.

Wyświetlanie obrazu w jakości UHD w ogromnej skali pozwala w pełni docenić jakość posiadanego sprzętu. Na ekranie o przekątnej 43 cali czasami trudno jest dostrzec różnice pomiędzy 1080p a 2160p i dopiero odtworzenie filmu na wielkim ekranie odkryje pełne bogactwo jego detali i barw. Niestety, projektory mają jeden poważny mankament: funkcje HDR są w nich znacznie ograniczone. Telewizory mogą z łatwością podświetlać lub wyciemniać najważniejsze elementy obrazu – gdyby lampy rzutników były wyposażone w tę samą funkcję, generowałyby one zbyt dużo ciepła. Czy widownia wciąż jest zainteresowana stworzeniem kina domowego? OK, zatem zgaśmy światła i poznajmy naszych bohaterów…

Testujemy…

E pson EH-LS10500

SPECYFIKACJA

TYP OBRAZU: 3LCD z laserową lampą, ciekłokrystaliczna migawka RGB

N/A STANDARD HDR: HDR 10

Tak, Active Shutter (dwie pary okularów w zestawie) JASNOŚĆ: 1500 lumenów ANSI

Absolute black WYMIARY: 550x553x225 mm

18 kg CENA: 32 000 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Dzięki zastosowaniu światła laserowego i paneli 3LCD, model EH-LS10500 wyróżnia się wprost idealnym oddaniem czerni i bieli.

Acer V7850

SPECYFIKACJA

TYP OBRAZU: DLP z jednym układem DMD

DLP z jednym układem DMD AUDIO: 5 W

STANDARD HDR: HDR 10

Tak, Active Shutter (brak okularów w zestawie) JASNOŚĆ: 2100 lumenów ANSI

1 000 000 : 1 WYMIARY: 398x297x127 mm

5,3 kg CENA: 14 000 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Najcichszy z prezentowanych modeli, Acer V7850 oferuje przyzwoite oddanie kolorów i kolorystykę pasującą do jasnych wnętrz.

Optoma UHD65

SPECYFIKACJA

TYP OBRAZU: DLP z jednym układem DMD

DLP z jednym układem DMD AUDIO: 4 W

4 W STANDARD HDR: HDR 10

Tak, Active Shutter (brak okularów w zestawie) JASNOŚĆ: 2200 lumenów ANSI

1 200 000 : 1 WYMIARY: 498x331x141 mm

7,8 kg CENA: 15 000 PLN

NA PIERWSZY RZUT OKA: Model przeznaczony do użytku domowego – i właściwie tylko do niego. Optoma to dość kompaktowy projektor z obsługą 4K.

Test 01: Design



Epson EH-LS10500 to masywny, solidny sprzęt o nieco futurystycznym kształcie i matowym czarnym wykończeniu. Waży aż 18 kg, więc raczej nie będziesz mógł go swobodnie przenosić z pokoju do pokoju. Po ustawieniu go w wybranym miejscu w salonie, na pewno zauważysz szereg drobiazgów, które uczynią korzystanie z projektora superwygodnym. Soczewka chroniona jest za pomocą automatycznej osłony, a złącza – za estetycznie wyglądającym „grillem”.

Po jego odkręceniu znajdziemy dwa porty HDMI (z czego tylko jeden współpracuje z jakością 4K 2160p), złącza wideo i PC VGA. Na powierzchni EH-LS10500 nie znajdują się żadne widoczne przyciski – kontrolki ukryte są na wysuwanym panelu. Oprócz tego projektorem można sterować za pomocą dużego, podświetlanego pilota. Rzutnik wyposażony jest w obsługę 3D i dwie pary okularów Active 3D.

SOCZEWKA EH-LS10500 CHRONIONA JEST ZA POMOCĄ AUTOMATYCZNEJ OSŁONY, A ZŁĄCZA – ZA ESTETYCZNIE WYGLĄDAJĄCYM „GRILLEM”.

Drugi w teście Acer V7850 zwraca uwagę niewielką, zgrabną formą oraz ciekawą kolorystyką. Dzięki połączeniu bieli i miedzianych elementów oraz zastosowaniu materiałów wysokiej jakości, sprzęt wygląda bardzo efektownie. Pilot z subtelnym podświetleniem jest łatwy w obsłudze i funkcjonalny. Dodatkowy zestaw przycisków sterowania umieszczony jest na pokrywie urządzenia – raczej z nich nie skorzystasz, jeśli postanowisz umieścić projektor przy suficie. Podłączenia – dwa HDMI, w tym jedno z obsługą 4K, VGA i minijack – to dość standardowy zestaw. V7850 może odtwarzać filmy w 3D, jednak o okulary musisz zadbać sam.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Optomy – czarna, prosta obudowa idealnie wtapia się w przyciemnione pomieszczenia do oglądania filmów. Z tyłu mamy standardowy zestaw portów (2x HDMI, w tym jeden z obsługą 4K, VGA, audio). Podobnie jak V7850, UHD65 wyposażony jest w obsługę 3D, ale bez dołączonych okularów.

Rundę wygrywa…

Epson EH-LS10500

Wytrzymały na uszkodzenia i odporny na zabrudzenie przycisków i soczewki projektor, ujął nas futurystycznym designem i świetną jakością materiałów.

Test 02: Uruchomienie i moc lampy

Najtrudniejszą częścią całego procesu będzie podłączenie wszystkich niezbędnych kabli do projektorów. Samo ustawianie krawędzi obrazu jest znacznie prostsze. Nawet jeśli nie możesz umieścić rzutnika bezpośrednio naprzeciwko swojego ekranu lub ściany, funkcja przemieszczania soczewki i korekcji trapezu pozwoli ci swobodnie nakierować obraz i pozbyć się zniekształceń.

Bezkonkurencyjny w tym względzie jest Epson EH-LS10500 – dzięki automatycznemu ustawianiu przybliżenia i ostrości oraz dużemu „zapasowi” korekcji obrazu, masz właściwie nieograniczone możliwości dostosowania sprzętu do warunków w pomieszczeniu. Aby uzyskać tak pożądany obraz o przekątnej 100 cali, będziesz musiał zagospodarować jakieś 2,8-6 m odległości od wybranego ekranu.

EH-LS10500 OFERUJE OGROMNE MOŻLIWOŚCI OPTYMALIZACJI USTAWIEŃ.

Podobnie łatwe jest ustawianie propozycji Acera. V7850 oferuje możliwość manualnego ustawienia przybliżenia i ostrości, a przesuwanie obrazu do żądanej pozycji odbywa się za pomocą specjalnej gałki. Optoma UHD65 również wymaga ręcznego ustawienia zoomu i fokusu. Po otwarciu pokrywy projektora, otrzymujemy dostęp do pokrętła korekcji obrazu. Obydwa tańsze rzutniki potrzebują ok. 3,5 m do wygenerowania obrazu o przekątnej 70 cali.

Jak w praktyce sprawdzają się technologie wyświetlania obrazu? Konwencjonalne lampy stosowane w projektorach mają swoją określoną żywotność, po przekroczeniu której muszą być wymienione. Epson EH-LS10500 z innowacyjną lampą laserową ma wytrzymać aż 30 000 godzin użytkowania w trybie eko! Konwencjonalne lampy Optomy i Acera również są niczego sobie – szuperszybki chip DMD i koło barw RGB dają niezły efekt, jednak przegrywają z ultrawydajnym EH-LS10500.

Rundę wygrywa…

EPSON EH-LS10500

Autofokus, autozoom, superwydajna lampa – konkurencja nie miała szans. Cóż, za swoje ciężko zarobione pieniądze dostajesz najwyższą jakość…

Test 03: Jakość obrazu

Po uruchomieniu EH-LS10500 zaskoczyła nas nie tylko dokładność, z jaką rzutnik oddawał detale w jakości 4K, ale również rewelacyjny kontrast. Tak superczarne cienie niespotykane są nawet na niektórych telewizorach HDR! Szczególnie dobrze wyglądają na nim filmy w upscalingu – nawet nie wiedziałeś, że twoje ulubione dzieło z 1999 roku ma tyle detali. Obraz wyświetlany przez projektor Epsona jest żywy i dynamiczny, chociaż lampa o jasności 1 500 lumenów momentami przyciemnia rozświetlone sekwencje w filmach. Obsługa HDR jest niezła dzięki płynnym i dostosowującym się do obrazu ustawieniom kontrastu.

Pod względem HDR, EH-LS10500 delikatnie ustępuje Optomie UHD65, która podbija poprzeczkę dzięki silnej lampie o jasności 2 200 lumenów. Kolory Optomy są żywe i ładne a detale całkiem dokładnie odwzorowane (chociaż aby w pełni się nimi cieszyć, należy paradoksalnie wyłączyć tryb UltraDetail). Niestety, pojedynczy układ DMD nie potrafi wygenerować tak doskonałych kontrastów jak układ 3LED od Epsona.

EPSON CIESZY DETALAMI W 4K I REWELACYJNYM KONTRASTEM.

Na tle konkurencji Acer V7850 wypada… cóż, poprawnie. Odpalenie projektora w idealnie ciemnym pomieszczeniu pozwoli na uzyskanie ostrego, barwnego obrazu o sporej jasności – lampa ma aż 2 100 lumenów, jednak wydaje się znacznie słabsza od tej z Epsona czy Optomy. HDR również wygląda dobrze, chociaż projektor ma problemy z oddaniem czerni i kontrastów.

Obraz wygląda przez to momentami na „sprany” i nieciekawy. Owszem, można ustawić inne tryby wyświetlania czerni za pomocą ustawień Dynamic Black, ale sprawia to, że rzutnik nieprzyjemnie „wyje”. Odgłos jest na tyle wyraźny, że może zepsuć wrażenia z oglądanego filmu – a tego chcielibyśmy uniknąć.

Rundę wygrywa…

EPSON EH-LS10500

Piękne kontrasty i głębokie cienie sprawiają, że oglądanie każdego filmu (szczególnie horroru) będzie wprost niezapomnianym przeżyciem.

Werdykt

#1 Epson EH-LS10500 5 /5

LUBIMY EH-LS10500 to produkt premium. Widać to nie tylko po jakości wykonania, ale również funkcjonalności. Łatwe ustawianie obrazu, bogactwo opcji i lampa o niemal nieskończonej żywotności to jednak tylko dodatki do najlepszego: pięknego, pełnego wyraźnych kontrastów i nasyconych barw obrazu. Superwielki OLED – owszem!

ALE Nie oszukujmy się – cena tego urządzenia przekona do siebie tylko najbardziej oddanych miłośników sztuki filmowej.

ZDANIEM T3 Drogi, lecz doskonałej jakości rzutnik, który zamieni każde oglądanie filmu w prawdziwą przygodę.

#2 Acer V7850 4 /5

LUBIMY Przyjazną cenę, estetyczny i przyzwoity design, cichą pracę i ładny, ostry obraz.

ALE Odwzorowanie czerni jest dość słabe jak na ten segment cenowy, co wpływa na mało pociągające kontrasty.

ZDANIEM T3 Niedrogi i łatwy w obsłudze projektor.

#3 Optoma UHD65 3,5/5

LUBIMY: Dobre odwzorowanie HDR, ładne barwy, dużo opcji korekcji obrazu.

ALE: Mało estetyczny design w porównaniu do konkurencji, strasznie kiepsko zaprojektowany pilot.

ZDANIEM T3: Doskonała jakość obrazu, ale średnia funkcjonalność.