TEST: Creative Live! CAM IP SmartHD

Domowe kamery Wi-Fi zyskują coraz większą popularność. I nic dziwnego – coraz tańszy sprzęt wyposażany jest w obraz o jakości dostępnej niegdyś tylko profesjonalnym systemom monitoringowym.

Creative Live! CAM IP SmartHD to bardzo przyjazna propozycja dla osób, które nie chcą od razu inwestować w pełen system CCTV. Kamerka jest bardzo łatwa w obsłudze – aby ją zainstalować, wystarczy zeskanować kod QR na spodzie urządzenia poprzez aplikację Live! Cam (dostępną w App Store i Google Play). Możesz postawić ją na stojaku lub przymocować do metalowej powierzchni (podstawka jest magnetyczna).

Jakakolwiek dalsza interakcja z kamerą następuje poprzez apkę. Pozwala ona na oglądanie transmisji na żywo w jakości 720p z możliwością przybliżania. Szczególnie spodobał mi się szeroki kąt widzenia kamery. Jeśli czujesz, że pojedyncze urządzenie nie wystarczy do załagodzenia twojego stresu o dom, możesz połączyć kilka z nich w zintegrowany system bezpieczeństwa. Aplikacja

pozwala na jednoczesną obsługę aż czterech kamer i ich podgląd

na bieżąco.

Każda z nich może także służyć do komunikacji z domownikami poprzez mikrofon; w sytuacji kryzysowej można również przez niego potężnie wrzasnąć, co powinno spłoszyć amatora cudzej własności. Kamera przyjmie do 32 GB materiału (przez kartę microSD). Możliwy jest również backup nagrań w usłudze Creative. Wiąże się on jednak z miesięcznym abonamentem w wysokości około

40 PLN. Jest on jednak w tym wypadku całkowicie opcjonalny.

CENA 250 PLN