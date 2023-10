TEST: Aqara Smart Video Doorbell G4

Inteligentne dzwonki do drzwi to nadal pole, na którym wiele można zdziałać. Aqara Smart Video Doorbell G4 gwarantuje takie elementy jak obsługa HomeKita (w tym HomeKit Secure Video) i sztucznej inteligencji jednocześnie, a do tego pracuje na bateriach. Niespotykana opcja? Przekonajmy się, co jeszcze może zaoferować.

Opakowanie, oprócz modułu G4, zawiera klin 20°, który umożliwia ustawienie dzwonka pod kątem w celu zapewnienia lepszej widoczności. W zestawie znajduje się także głośnik, działający jako przekaźnik (bramka), który podłączysz do aplikacji Aqara i Dom od Apple. Producent zadbał również o kabel USB-A do USB-C bez zasilacza. W komplecie znajduje się też niewielki śrubokręt, umożliwiający dostęp do komory baterii, dwie małe śruby mocujące dzwonek do klina oraz dwie śruby i kołki rozporowe do montażu dzwonka lub klina do ściany.

Design dzwonka jest bez wątpienia polaryzujący. Ma on odważny, minimalistyczny wygląd i masywne rozmiary. Osobiście doceniam, że Aqara zdecydowała się na coś mniej oczywistego, ale z drugiej strony rozumiem każdego, komu dzwonek by się nie spodobał. Z przodu znajduje się para okręgów – górny to obiektyw aparatu, a dolny to przycisk dzwonka do drzwi.

Na froncie G4 znajduje się kamera, mikrofon, czujnik światła otoczenia, czujnik PIR i diody podczerwieni do widzenia w nocy. Przycisk w dolnej połowie otoczony jest kolorowym pierścieniem LED, który nie jest w pełni widoczny, chyba że patrzysz z boku, chociaż po naciśnięciu przycisku nadal można dostrzec jakiś kolor. Ustawienia pozwalają na jego wyłączenie.

Z tyłu znajduje się samoprzylepna podkładka dla tych, którzy nie mają możliwości przykręcenia G4 do ściany. Z jednej strony znajduje się plastikowa zatyczka, w której umieszczona jest śruba, służąca do zdejmowania dzwonka z tylnej płyty. Po drugiej stronie umiejscowiono głośnik, który prawie spełnia zadanie, do którego został zaprojektowany, ale podobnie jak w przypadku większości kurantów do drzwi, z pewnością dźwięk nie będzie opisany jako kryształowo czysty.

Wnętrze G4 to miejsce, w którym większość przestrzeni zajmuje komora baterii na sześć paluszków AA. Nad tym przedziałem znajdują się dwa zaciski przewodów dzwonka, do stałego zasilania (jeśli je posiadasz). Jeśli planujesz używać dzwonka do drzwi jako czujnika ruchu i chcesz, aby nagrywał obraz przez całą dobę, to zasilanie przewodowe będzie konieczne – na bateryjnym opcja ta z oczywistych powodów jest niedostępna.

Głośnik/bramka (którą montujemy w domu/mieszkaniu, w odległości maksymalnie 5 mterów od naszego dzwonka) jest w stanie wygenerować dźwięk o natężeniu do 95 dB, czyli znacząco ponad potrzeby praktycznie każdego użytkownika. G4 może także wykorzystywać HomePody jako dzwonki, współpracując również z głośnikami Amazona i Google. Dzwonek standardowo wyposażony jest w trzy dźwięki o różnym natężeniu, można także korzystać z niestandardowych plików audio, które sami dostarczymy.

Na spodzie głośnika znajduje się gniazdo kart SD do rejestrowania wybranego materiału lub bez przerwy i port USB-C do zasilania. Dużą zaletą G4 jest możliwość zapisywania zdarzeń (przyciśnięcie dzwonka czy ruch przed obiektywem) w chmurze Aqary na okres 7 dni bezpłatnie. Firma oferuje co prawda możliwość wykupienia subskrypcji, która pozwoli na bezterminowe przetrzymywanie materiałów filmowych, ale mam wrażenie, że opcja darmowa to wystarczająco dużo dla większości użytkowników. Jakby tego było mało, osoby korzystające ze środowiska HomeKit mogą skorzystać z funkcji HomeKit Secure Video. G4 jest bowiem do dzisiaj jedynym zasilanym bateryjnie dzwonkiem, który ma dostęp do tej usługi. Oznacza to, że wszystkie zdarzenia jakie mają miejsca na naszym dzwonku, są zapisywane do chmury Apple. Mamy dzięki temu łatwy podgląd i możliwość odtwarzania zdarzeń do 10 dni wstecz.

Jakość wykonania zestawu jest dobra, ale w przypadku zniszczenia dzwonka warto pamiętać, że jest on wstępnie połączony z głośnikiem, więc wymiana jednego z tych urządzeń bez drugiego nie jest możliwa.

Parowanie z HomeKitem odbywa się bez żadnych problemów i jest częścią dodawania urządzenia do aplikacji Aqara (naturalnie jeśli korzystamy z iPhone’a). Pole widzenia G4 pokazane jest w proporcjach 16:9 jak w zwykłym aparacie, więc nie zobaczysz rzeczy takich jak paczki pozostawione na werandzie. Jeśli jednak chcesz mieć lepszą widoczność na boki, jest to całkiem dobre rozwiązanie do uchwycenia szerszej perspektywy.

Obsługa G4 jest możliwa zarówno z poziomu aplikacji Aqara, jaki i Dom. Oczywiście w przypadku tej pierwszej uzyskamy dostęp do większej liczby ustawień i funkcji, ale tak jedna, jak i druga dają szybki dostęp do nagrań i wydarzeń na żywo.

Dostępna jest także opcja ustawienia wygaszenia obszarów pola widzenia kamery za pomocą bloków, które można narysować na siatce 16×9 ekranu. Ma to na celu ochronę prywatności innych osób, np. sąsiadów. Kamera w naszym dzwonku jest również wyposażona w system rozpoznawania twarzy, więc potencjalnie jest w stanie inicjować pewne automatyzacje w przypadku kiedy do drzwi podchodzi domownik, kurier czy obca osoba. Na koniec warto wspomnieć, że G4 ma stopień ochrony IPX3.

Produkt Aqary jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla kogoś, kto stosunkowo niskim kosztem chce stworzyć system z inteligentnym dzwonkiem do drzwi, współpracującym z HomeKitem, Amazon Alexa czy Google Home o szerokiej funkcjonalności. Nie jest idealny jeśli chodzi o obejmowany okiem kamery obszar, ale pod innymi względami, tam, gdzie producent starał się oszczędzić, zrobił to z dużym wyczuciem.

Specyfikacja

CENA 599 PLN

599 PLN ROZDZIELCZOŚĆ WIDEO 1080p

1080p KODEK H.264

H.264 TEMPERATURA PRACY -18° C- 50° C

-18° C- 50° C OBSŁUGA KART PAMIĘCI do 512 GB

do 512 GB WYMIARY 141,5 x 65 x 30,5 mm (moduł główny), 65 x 65 x 28,5 mm (głośnik)