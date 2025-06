TEST: Bowers & Wilkins Px7 S3

Czy zestawienie Davida Beckhama z bezprzewodowymi słuchawkami Bowers & Wilkins ma sens? Im dłużej się nad tym zastanawiamy, tym bardziej dochodzimy do wniosku, że tak. Beckham był uosobieniem stylu i klasy w futbolu – bez wysiłku łączył nienaganny wygląd z prawdziwymi umiejętnościami na boisku. W świecie audio dokładnie to samo robi Bowers & Wilkins.

Model Px8 nadal jest ucztą zarówno dla uszu, jak i oczu, a słuchawki Px7 S2e doskonale łączą styl z wydajnością. Nowy model Px7 S3, będący ich następcą, odziedziczył najlepsze cechy poprzedników – ale jak dobrze gra?

Słuchawki Px7 S3 kosztują około 1 800 PLN i konkurują w szerokim zakresie cen z takimi modelami jak DALI IO-8, Apple AirPods Max, Sony WH-1000XM5 czy Bose QuietComfort Ultra.

Nowy model jest lżejszy (300 g) i smuklejszy niż poprzednik, co czyni go wygodniejszym podczas dłuższego noszenia. Zmniejszono także etui, co ułatwia transport. Konstrukcja robi doskonałe wrażenie – od eleganckiego pałąka, przez teksturowane materiały, po subtelne, metalowe akcenty. Bowers & Wilkins po raz kolejny udowadnia, że potrafi robić piękne urządzenia.

Słuchawki nie są w pełni składane, ale nadrabiają to kompaktowością i jakością wykonania. Co ważne z perspektywy ekologii – większość elementów (np. poduszki nauszników, pałąk, przetworniki) można wymieniać.

Zamiast dotykowych gestów postawiono na fizyczne przyciski – prostsze i mniej frustrujące. Mamy też przycisk szybkiej akcji, który można przypisać np. do przełączania trybów ANC.

Czas pracy wynosi do 30 godzin z włączonym ANC i aż 7 godzin po zaledwie 15 minutach ładowania – wynik bardzo konkurencyjny, porównywalny np. do Sony WH-1000XM5.

Wsparcie kodeków Bluetooth jest bardzo dobre – aptX Adaptive, aptX Lossless (co jest nowością), AAC i SBC, a także możliwość odsłuchu przez 3,5 mm, a przez USB-C przy jakości nawet 24-bit/96 kHz. Do tego zapowiedziano aktualizacje z obsługą Auracast, LE Audio, LC3 oraz – po raz pierwszy w Bowers & Wilkins – dźwiękiem przestrzennym.

Px7 S3 brzmią jak dźwiękowa siłownia – masywnie, mocno, ale bez przesteru

Jest też Multipoint Bluetooth, dzięki czemu można łatwo przełączać się między dwoma urządzeniami, np. laptopem i telefonem. Aplikacja Bowers & Wilkins Music pozwala na dostosowanie dźwięku, dostęp do EQ i integrację z serwisami Tidal, Qobuz czy Deezer.

System aktywnej redukcji szumów wykorzystuje osiem mikrofonów i działa bardzo skutecznie – choć nie aż tak „hermetycznie” jak w propozycji Sony. Px7 S3 filtrują dźwięki naturalnie, skutecznie redukując hałas uliczny, rozmowy i nagłe hałasy.

Podczas rozmów głos brzmi naturalnie i czysto, a technologia ADI Pure Voice robi dobrą robotę, choć nie eliminuje całkowicie hałasów tła.

Bowers & Wilkins twierdzi, że Px7 S3 to ich najbardziej zaawansowane bezprzewodowe słuchawki – i zaskakująco trudno się z tym nie zgodzić. Nowe przetworniki 40 mm z membranami z biocelulozy i procesorem DSP zapewniają wyjątkową szczegółowość i dynamikę.

Dźwięk jest zanurzeniowy, intymny i pełen niuansów. W utworach Nicka Cave’a z albumu Skeleton Tree słychać surowość, a w ścieżce dźwiękowej z Poszukiwaczy zaginionej Arki Johna Williamsa – siłę klasycznego dramatyzmu.

Słuchawki mają też silny, ale precyzyjny bas, który nie zlewa się w jedno – Risingson Massive Attack brzmi ciężko i głęboko, ale z kontrolą. W dynamicznych kawałkach jak Eyeless Slipknota Px7 S3 brzmią jak dźwiękowa siłownia – masywnie, mocno, ale bez przesteru.

Z kolei bardziej rytmiczne utwory, jak Burn The Witch Radiohead, zyskują dzięki znakomitemu wyczuciu tempa i dynamiki – pod tym względem słuchawki Bowers & Wilkins w niczym nie ustępują Sony ani DALI.

Podłączenie przewodowe przez USB-C dodatkowo podnosi jakość dźwięku – brzmienie staje się jeszcze bardziej klarowne i szczegółowe, nie tracąc przy tym na charakterze.

Px7 S3 to sukces Bowers & Wilkins. Udało się nie tylko dorównać znakomitym Px7 S2e, ale je przebić – zarówno pod względem dźwięku, jak i komfortu. To słuchawki, które nie tylko pięknie wyglądają, ale też fantastycznie grają.

Specyfikacja

CENA 1 799 PLN

1 799 PLN PRZETWORNIKI 40 mm

40 mm ANC tak, dwa tryby

tak, dwa tryby ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth 5.3, USB-C, jack 3,5 mm

Bluetooth 5.3, USB-C, jack 3,5 mm KODEKI SBC, AAC, aptX Adaptive, aptX Lossless

SBC, AAC, aptX Adaptive, aptX Lossless WAGA 300 g