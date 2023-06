iRobot Roomba Combo i8 i… posprzątane!

Planowanie sezonowych porządków czy codzienne sprzątanie będzie o wiele łatwiejsze, jeśli skorzystamy z dobrodziejstw, jakie oferuje nam iRobot. Firma od dziesięcioleci ulepsza portfolio swoich robotów sprzątających, aby każdy użytkownik znalazł model idealnie pasujący do jego potrzeb i stylu życia. Najnowszy iRobot Roomba Combo i8 nie tylko gruntownie odkurza, ale także skutecznie mopuje twarde podłogi. A wszystko to podczas jednego przejazdu! Czym jeszcze zaskoczy nas premierowy robot w portfolio iRobot?

Większa moc, lepsze efekty

iRobot Roomba Combo i8 ma w zestawie dwa rodzaje pojemników na brud – konwencjonalny oraz specjalny o nazwie Combo. Po zainstalowaniu drugiego z nich, robot samodzielnie wykryje, że ma pracować w trybie odkurzania i mopowania. Co więcej, urządzenie jest wyposażone w 4-stopniowy system sprzątania, zbudowany ze szczotki bocznej do sprzątania w narożnikach i przy krawędziach, dwóch gumowych szczotek głównych do wszystkich powierzchni, oraz nakładki mopującej dla pełnego efektu sprzątania. Urządzenie wykorzystuje dużą moc ssącą (10 razy większą w porównaniu z robotami Roomba serii 600) i w połączeniu z wydajnym system sprzątania jest w stanie podczas jednego cyklu oczyścić na mokro powierzchnię około 55 m2 twardej podłogi. Warto podkreślić, że nakładka mopująca wielokrotnego użytku jest wykonana z miękkiej tkaniny i możemy ją bez obaw prać w pralce po każdym cyklu mopowania. Jak podkreśla producent, wystarcza ona na 30 pełnych cykli mopowania. Ważną informacją, zwłaszcza z punktu widzenia właścicieli zwierząt, jest to, że gumowe szczotki główne skutecznie zbierają włosy (bez wplątywania się w nie), a także długą i krótką sierść. Dodatkowo wydajny filtr Aeroforce jest w stanie wychwycić 99% psich i kocich alergenów, co sprawia, że jest to idealny robot dla alergików. Zastosowanie takiego rozwiązania powoduje, że bez względu na rodzaj podłoża i zanieczyszczeń, iRobot Roomba Combo i8 jest w stanie wyczyścić każde pomieszczenie, dbając o zdrowie domowników.

Inteligentne dopasowanie

Jedną z największych zalet robotów sprzątających iRobot jest ich autonomiczność. Cały proces sprzątania odbywa się bez ingerencji właścicieli i najczęściej podczas ich nieobecności. Jest to możliwe dzięki technologii Imprint Smart Mapping. To ona pozwala robotowi poznać i niejako zeskanować nasze mieszkanie, aby stworzyć jego dokładną mapę.

Jednoczesne odkurzanie i mopowanie z doskonałą efektywnością, a także duże możliwości personalizacji sprzątania pozwalają na elastyczne dopasowanie robota do potrzeb domowników

Każdemu pomieszczeniu możemy nadać nazwę i wtedy starannie przygotować harmonogram sprzątania, także z wykluczeniem poszczególnych powierzchni. Warto zaznaczyć, że z poziomu aplikacji możemy zawsze skontrolować, kiedy dane pomieszczenie było odkurzane lub mopowane. Jednak i tutaj odzywa się inteligencja iRobot Roomba Combo i8. Jest on bowiem wyposażony w Dirt Detect, czyli technologię pozwalającą na wykrywanie najbardziej zabrudzonych obszarów w naszym domu i w tych miejscach skoncentruje swoją pracę, aby perfekcyjnie je wysprzątać. Co więcej, urządzenie uczy się naszych nawyków i po kilku cyklach sprzątania będzie podpowiadało częstotliwość oczyszczania poszczególnych pomieszczeń czy konkretnych miejsc. Indywidualny harmonogram sprzątania jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, ale jeśli zdarzy się konieczność natychmiastowego skierowania robota do wysprzątania okruszków w kuchni czy piasku przy drzwiach wejściowych, wygodnie możemy skorzystać z asystentów głosowych Google, Siri oraz Amazon Alexa lub przy użyciu aplikacji iRobot Home. Przydatne mogą okazać się także rekomendacje o rozpoczynającym się okresie pylenia roślin czy sezonowego linienia domowych zwierząt.

Pełna funkcjonalność

Mówiąc o zaletach iRobot Roomba Combo i8, nie można pominąć kwestii budowy i rozmiarów – konstruktorzy iRobot dbają, aby urządzenia były niewielkie i dyskretne, tak, aby z łatwością umiejscowić je w domowym zaciszu. W zestawie poza robotem otrzymujemy stację dokującą. Dzięki niej nasz domowy pomocnik będzie zawsze gotowy do pracy, co więcej, kiedy podczas sprzątania rozładuje się bateria, urządzenie podjedzie, aby uzupełnić zapas energii i ponownie wróci do zleconego oczyszczania. W modelu Combo i8+ zaś stacja dokująca Clean Base automatycznie usuwa brud, przenosząc komfort na wyższy poziom: automatycznie opróżnia się do zamkniętego worka AllergenLock, który mieści zawartość 30 pojemników. Ważnym aspektem jest wytyczanie możliwie najszybszej i najbardziej efektywnej trasy przejazdu robota. Dużym udogodnieniem jest technologia reaktywnych czujników, która informuje iRobot Roomba Combo i8 o problematycznych miejscach. Dzięki temu robot nie utknie pod meblami, zarazem precyzyjnie dojeżdżając do narożników i krawędzi.

Z kolei specjalny czujnik Cliff Detect chroni go przed upadkiem ze schodów. Zaletą jest także ruchoma głowica czyszcząca, na której umiejscowione są dwie gumowe szczotki główne. Dzięki niej mogą one precyzyjnie przylegać do sprzątanej powierzchni, a nawet niewielkie uskoki czy szczeliny między deskami czy kafelkami nie będą przeszkodą do perfekcyjnego ich oczyszczenia z najmniejszych drobinek kurzu czy piasku.

Jeśli dbacie o porządek w swojej przestrzeni, ale także szanujecie swój czas, to iRobot Roomba Combo i8 powinien stać się obowiązkowym wyposażeniem waszego domu czy mieszkania. Model ten z pewnością nie zrujnuje domowego budżetu, a korzyści płynące z użytkowania w bardzo krótkim czasie zwrócą się w postaci gruntownie wysprzątanego domu, bez konieczności biegania z miotłą, zmiotką czy ściereczką.