TEST: OPPO Enco Air3

Kiedy OPPO wprowadziło na rynek Enco Air2 w cenie około 200 zł, szybko przekonałem się, że są to jedne z najlepszych muzycznych słuchawek dousznych, jakie można dostać w tym przedziale cenowym. Model ten nie był wyposażony w żadne zaawansowane funkcje, takie jak ANC, dźwięk przestrzenny czy bezprzewodowe ładowanie, ale mocno koncentrował się na dostarczaniu czystego dźwięku, zwłaszcza wokali, z przyzwoitą ilością basu.

OPPO Enco Air3 są podobne do swojego poprzednika. Jednak teraz nowszy model ma stopień ochrony IP54, dodając do odporności na zachlapanie również częściową odporność na pył. Słuchawki Enco Air3 mają twardą obudowę, bez miejsca na silikonowe końcówki. To rozwiązanie, które nie każdemu przypadnie do gustu. Osobiście nie mam zastrzeżeń do dopasowania, ale niektórzy użytkownicy z małymi uszami mogą czuć się niekomfortowo w noszeniu ich przez wiele godzin. Każda wkładka douszna waży 3,75 grama, nieco więcej niż poprzednia generacja (3,5 grama). Pomimo tej zmiany OPPO Enco Air3 są nadal stosunkowo lekkie i wygodne w noszeniu przez dłuższy czas, zwłaszcza w porównaniu z wysokiej klasy modelami, takimi jak AirPods, oscylującymi w okolicach 4,5 grama na słuchawkę.

Z kolei o ile biała kolorystyka przypomina tę apple’owską, etui ładujące jest już odważnym designem w kształcie zbliżonym do jajka. Pokrywa ma półprzezroczyste wykończenie, które skutecznie ukrywa drobne zadrapania w przeciwieństwie do reszty opakowania. Nie przemówił do mnie ten design, ale trudno odmówić mu oryginalności.

Moją ulubioną częścią OPPO Enco Air3 jest sterowanie dotykowe, które działa wyjątkowo wydajnie. Użytkownicy mogą początkowo mieć problemy z gestami dotykowymi, ale to tylko krótkotrwała przeszkoda. Obsługę dotykową włącza się w aplikacji HeyMelody i jest ona w pełni konfigurowalna. Użytkownicy mogą również korzystać z Asystenta Google lub Apple Siri.

Jeśli szukasz słuchawek, na których odtwarzana muzyka będzie czysta, z wysokim poziomem klarowności wokali i przyzwoitym basem – to może być twoja najlepsza opcja w tym przedziale cenowym

Aktywna redukcja szumów, ładowanie bezprzewodowe i dźwięk przestrzenny wciąż nie są obecne w tym modelu (pierwsze dwie funkcje znaleźć można w droższym Enco X2), za to pełne skupienie producenta poszło w stronę odpowiedniego wykorzystania 13,4 mm przetworników audio, aby zapewnić czysty wokal i dobry bas.

OPPO twierdzi, że Enco Air3 są wyposażone w cyfrowy procesor sygnału Cadence Tensilica HiFi 5. Mikroprocesor ten jest reklamowany jako zapewniający 25 razy większą moc obliczeniową, o 35 procent większą wydajność energetyczną i o 50 procent dłuższą żywotność baterii.

W praktyce Enco Air3 bezproblemowo współpracowały tak z iPhonem 13 mini, jak i realme 10 pro. Muzyka z wieloma bitami brzmi przyjemnie i zbalansowanie, ale w naturalny sposób trzeba zwiększyć głośność, aby uzyskać wciągające wrażenia dźwiękowe. Dodatkowo użytkownicy mogą przełączać się między wstępnie ustawionymi korektorami, choć nie wpływają one bardzo znacząco na zmianę charakterystyki brzmienia.

Wielu klientów kupuje również słuchawki douszne do odbierania połączeń, ale tutaj Enco Air3 podkreślają po raz kolejny, że są przede wszystkim słuchawkami muzycznymi. W trakcie rozmów głos wydaje się być oddalony od źródła, nie wspominając o wspomnianym braku ANC.

Model nie ma również wsparcia dla zaawansowanych kodeków, zadowalając się AAC i SBC przez Bluetootha 5.3.

Bardzo cieszy natomiast fakt, że słuchawki obsługują podwójną łączność, dzięki czemu użytkownicy mogą korzystać z wkładek dousznych z dwoma urządzeniami jednocześnie.

Bateria pozwala na około 6 godzin odtwarzania muzyki przy 50% głośności, a etui wydłuży ten czas o około 20 godzin. W zestawie nie ma kabla ładującego, co osobiście uważam za dobry ruch, choć domyślam się, że wiele osób może się z tą polityką nie zgodzić.

Spodobała mi się charakterystyka OPPO Enco Air3, których grupę docelową jest mi łatwo określić. Jeśli szukasz słuchawek, na których odtwarzana muzyka będzie czysta, z wysokim poziomem klarowności wokali i przyzwoitym basem – to może być twoja najlepsza opcja w tym przedziale cenowym. W przeciwnym wypadku masz wiele innych rozwiązań na rynku.

Specyfikacja