TEST: Lelo Sila Cruise

Kolorowe, przyjazne, rozpoznawalne – takie są zabawki erotyczne firmy Lelo. Marka ta nieprzerwanie, od ponad 20 lat buduje swoją pozycję i wizerunek na rynku i szczyci się tym, że jej gadżety kochają kobiety (i nie tylko) na całym świecie, z Kim Kardashian na czele. Czy te intymne akcesoria faktycznie poprawiają jakość życia seksualnego i relacje między partnerami?

Już pierwszy kontakt z Lelo Sila Cruise podkreśla jego wysoką jakość wykonania – silikon jest miękki, gładki, przyjemny w dotyku i gwarantuje pewny chwyt. Znajomym dodatkiem są ozdobne, złote elementy z wygrawerowanym logo Lelo. W pudełku znajdziemy także jednorazowy lubrykant, satynowy woreczek do przechowywania oraz kabel do ładowania.

Przed pierwszym uruchomieniem należy naładować masażer – od 0 do 100% potrwa to około dwie godziny i wystarczy na tyle samo nieprzerwanej zabawy. O ładowaniu informuje pulsująca dioda – kiedy przestanie migać, urządzenie jest gotowe do działania.

Sam masażer jest prosty w obsłudze – ma trzy fizyczne, podświetlane przyciski. Środkowy uruchamia Sila Cruise i pozwala wybrać tryb pracy, po bokach znajdują się te oznaczone „plusem” i „minusem”, które umożliwiają zwiększanie/zmniejszanie siły wibracji. Do wyboru mamy aż osiem trybów pracy – pierwsze trzy to miarowe pulsowanie, cztery kolejne to naprzemienne uderzenia i soniczne fale, a ostatni to jednorodna wibracja. Oczywiście plus i minus pozwalają na indywidualne dopasowanie ilości i mocy doznań, a przycisk zmieniający tryb w prosty sposób pozwala na przechodzenie na kolejny poziom przyjemności. Ważną informacją jest ta, że Lelo Sila Cruise wprawiany jest w ruch poprzez fale soniczne – masażer nie ma fizycznego kontaktu z łechtaczką, a wykorzystuje jedynie moc fal dźwiękowych do stymulacji erogennych miejsc. Największą zaletą tego masażera jest jednak wielkość powierzchni styku z ciałem. Sila Cruise ma bowiem bardzo duży otwór, który otacza spora szyjka, a to oznacza, że fale soniczne działają nie tylko punktowo, ale obejmują nieco większy obszar, dla większej intensywności doznań. Tutaj warto jednak podkreślić, że taka konstrukcja wymaga użycia lubrykantu, aby uniknąć niepotrzebnych otarć naskórka. Tryby pulsacyjne i mieszane przy najwyższym ustawieniu generują naprawdę mocne fale i dla kobiet, które korzystały wcześniej z zabawek erotycznych, nie będzie to zaskoczeniem, dla mniej wprawnych użytkowniczek polecam stopniowe dopasowanie działanie masażera i wykonanie kilku, kilkunastu prób przed wyborem tego najwłaściwszego rozwiązania. Chcę także zaznaczyć, że obecność fal dźwiękowych dla nowicjuszek może być zaskoczeniem, żeby nie powiedzieć rozczarowaniem. To specyficzny rodzaj przyjemnego „dotyku”, który nie zawsze, na pewno nie za pierwszym razem, pozwoli osiągnąć szczyt przyjemności. Warto podkreślić, że zabawka Lelo nie jest dedykowana tylko do samodzielnej zabawy. W mojej ocenie to także świetny gadżet do zabawy we dwoje. Nie ma co prawda możliwości sterowania masażerem z poziomu aplikacji, ale to w tym przypadku nie przeszkadza, a wręcz buduje jeszcze bardziej intymną relację kochanków.

Zaskoczeniem jest sposób ładowania – przestarzały port przypominający złącze mikrofonowe jack i przewód ładujący o długości 50 cm. Trzeba to wziąć pod uwagę, planując wyjazd lub korzystając z zabawki poza domem. Na plus należy jednak zaliczyć dźwięk, który emituje urządzenie – nie jest ono głośne i mruczenie, które wydaje, jest przyjemnie relaksujące.

Masaże Lelo Sila Cruise to siła rozkoszy zamknięta w niewielkiej obudowie. To dyskretne urządzenie przy pomocy fal sonicznych pozwala osiągnąć głębokie i długotrwałe, intymne doznania. W beczce miodu pojawia się jednak łyżka dziegciu – ta słodka przyjemność, będzie nas słono kosztować.

Specyfikacja

CENA 909 PLN

909 PLN MATERIAŁ Silikon, plastik ABS

Silikon, plastik ABS ZASILANIE Akumulator litowo-jonowy 520 mAh 3,7 V

Akumulator litowo-jonowy 520 mAh 3,7 V WYMIARY 80 x 75 x 35 mm

80 x 75 x 35 mm WAGA 105 g