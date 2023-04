JBL Go 3 Eco jeszcze bardziej ekologiczny

JBL Go 3 Eco to nowa, ekologiczna wersja głośnika przenośnego. Model dostępny jest w trzech nowych wersjach kolorystycznych. A co najważniejsze – powstał ze szczególną troską o środowisko naturalne.

JBL Go 3 Eco to ultraprzenośny wodoodporny głośnik Blueooth. W trosce, by świat stał się bardziej ekologiczny, na następną wycieczkę zabrać można ten głośnik wykonany w 90% z plastiku pochodzącego z przetworzonych odpadów pokonsumpcyjnych, z kratką głośnika owiniętą tkaniną pochodzącą w 100% z recyklingu. JBL Go 3 Eco wygląda tak żywo, jak brzmi, dzięki odważnej stylizacji, wyrazistym detalom i bogatemu dźwiękowi JBL Original Pro Sound. Wodoodporna i pyłoszczelna konstrukcja zawiera również zintegrowany pasek, dzięki czemu można zabrać swoją muzykę wszędzie, w deszczu lub w upale, dbając jednocześnie o środowisko. Dźwięk Original Pro Sound zapewnia niesamowite brzmienie i mocny bas pomimo niewielkich rozmiarów. Ochrona przed wodą i kurzem na poziomie IP67 sprawdzi się tak na basenie, jak i w parku. Wbudowany akumulator zapewnia do 5 godzin odtwarzania na jednym ładowaniu.

Sugerowana cena detaliczna głośnika wynosi 219 PLN.