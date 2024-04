Najlepsze klawiatury na 2024 rok

Klawiatury to peryferia najczęściej kojarzone z gamingiem i wyposażeniem stanowiska gracza. Jednak coraz więcej użytkowników sięga po nie, chcąc mieć wygodne narzędzie do pracy z tabletem, laptopem i monitorem czy telefonem.

Na rynku dostępnych jest wiele modeli o różnym przeznaczeniu, możliwościach połączenia czy dodatkowych funkcjach. Te dedykowane do pracy, korzystania z aplikacji biurowych charakteryzują się smukłą budową, niskim profilem klawiszy czy funkcjonalnościami przypisywanymi do poszczególnych przycisków. Gamingowe produkty mienią się milionami kolorów z podświetleniem RGB, są znacznie bardziej wytrzymałe i dużą uwagę przywiązuje się do funkcyjnych klawiszy czy pokręteł multimedialnych, ułatwiających różnego rodzaju rozgrywkę. Gdzieś pośrodku znajdziemy klawiatury, które można wykorzystać zarówno do zadań biurowych, ale i po godzinach postrzelać do przeciwnika na ekranie. Jedno jest pewne: wybraliśmy produkty, które łączy ergonomia i komfort pracy, przydatne, dodatkowe funkcjonalności, ale i rozmiar, który na biurku, zwłaszcza tym niewielkim, ma znaczenie.

Niskoprofilowe

Dell KB700

Starannie zaprojektowana, cicha klawiatura, którą można podłączyć do trzech urządzeń, a dzięki łączności radiowej 2,4 GHz i Bluetooth 5.0, płynnie przełączać między nimi. Komfort pracy zapewniają programowalne przyciski – jest ich 12 i każdemu można przypisać dostęp do często używanych aplikacji lub funkcji. Klawiatura została wyposażona w baterie o czasie eksploatacji nawet do 36 miesięcy.

279 PLN, www.dell.com

Silver Monkey K90

Biznesowa klawiatura, którą przy pomocy Bluetooth można sparować z laptopem czy tabletem z systemem Windows, Mac lub Android. Została wyposażona w 104 membranowe klawisze o wklęsłej konstrukcji dla wygodnej, ale i szybkiej pracy. Klawiatura numeryczna z funkcją kalkulatora ułatwi z kolei korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych czy dokumentów księgowych.

149 PLN, www.silvermonkey.com

Corsair K100 AIR Wireless

Mechaniczna klawiatura wyróżniająca się nowoczesną konstrukcją, wpływającą na wygodną pracę. Zaletą są przełączniki CHERRY MX, które w przyjemny, mocno wyczuwalny sposób reagują na naciśnięcia klawiszy i charakteryzują się progiem działania na poziomie 0,8 mm. Jest to także najcieńsza klawiatura w historii – ma zaledwie 11 mm wysokości, a to oznacza, że jest smuklejsza niż notebook.

1 299 PLN, www.corsair.com

Klawiatury 100%

Corsair K55 CORE

Gamingowa klawiatura mechaniczna, która została wyposażona w 10-strefowe podświetlenie RGB i możliwość wyboru wizualizacji spośród palety niemal 17 milionów kolorów. Cichą i szybką pracę gwarantuje membrana, a dzięki czterem przyciskom multimedialnym do sterowania muzyką, wideo czy transmisjami na żywo, korzystanie z tej klawiatury jest łatwe i intuicyjne.

179 PLN, www.corsair.com

SteelSeries Apex 5

Hybrydowa klawiatura z inteligentnym wyświetlaczem OLED. To na nim znajdziemy informacje o profilu urządzenia, wiadomości serwisu Discord, a także wzmianki o grach. Użytkownicy okrzyknęli ją niezniszczalną – jest ona wykonana z aluminium klasy lotniczej, a producent gwarantuje 20 milionów naciśnięć bez spadku komfortu pracy czy grania.

579 PLN, www.steelseries.com

HyperX Alloy Origins

Przewodowa klawiatura wyposażona w niezwykle wytrzymałe, nawet na uderzenia, przełączniki HyperX Red. Korpus wykonany jest z aluminium, a cała konstrukcja osadzona jest na nóżkach, pozwalających na ustawienie trzech różnych poziomów nachylenia. Zaletą jest oprogramowanie HyperX NGENUITY, które pozwala dostosować klawiaturę do osobistych preferencji.

429 PLN, www.row.hyperx.com

Klawiatury 85% i mniejsze

Krux Atax 65% Pro RGB Outemu Red

Klawiatura zaprojektowana z myślą o niewielkiej powierzchni i maksymalnym wykorzystaniu funkcjonalności pokrętła multimedialnego. Domyślnie przypisaną funkcję zarządzania dźwiękiem można dowolnie edytować i przypisać do swoich potrzeb. Za cichą i szybką pracę klawiszy odpowiadają przyciski Red firmy Outemu, a wnętrze zostało wypełnione matą wygłuszającą.

219 PLN, www.krux.tech

Corsair K65 PLUS WIRELESS

Klawiatura stworzona z myślą o graczach – przełączniki liniowe Corsair MLX Red zapewniają płynne i sprężyste działanie, a ultraszybka łączność bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz zapewnia komunikację bez żadnych opóźnień. Potężny akumulator powoduje, że klawiatura gotowa jest na bardzo długie rozgrywki – jedno naładowanie wystarczy nawet na 266 godzin pracy.

649 PLN, www.corsair.com

Genesis THOR 303 TKL

Mechaniczny keyboard z wymiennymi przełącznikami o niezwykle szybkiej reakcji. Obudowa wykonana z aluminium otrzymała pełne podświetlenie RGB z efektem PRISMO. Do dyspozycji graczy jest funkcja N-Key Rollover, czyli pełny Anti-Ghosting. Dzięki niej sygnał z klawiatury jest błyskawicznie przesyłany do komputera – nie ma mowy o żadnych opóźnieniach.

239 PLN, www.pl.genesis-zone.com