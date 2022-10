TEST: OnePlus Nord 2T

Gdy flagowce OnePlus wciąż wspinają się po drabinie cenowej, seria Nord pozostaje tą bardziej rozsądną. Oryginalna jej formuła — solidna wydajność przy zachowaniu czystości systemu — została skopiowana i ulepszona przez wielu rywali.

W oczekiwaniu na Nord 3, Nord 2T jest na ten moment najważniejszym smartfonem OnePlus w niższym segmencie cenowym, będąc marginalną aktualizacją modelu Nord 2 z ubiegłego roku. Oferowany jest w dwóch opcjach kolorystycznych. Ogólne dopasowanie i wykończenie należy zaliczyć na plus. Szkło Gorilla Glass 5 jest odporne na zarysowania i odciski palców. Szkoda, że OnePlus nadal używa ramy z poliwęglanu, która nie jest tak wysokiej klasy jak reszta telefonu. Smartfon ma pewną wagę, która pomaga w tym, jak telefon leży w dłoni. Duży ekran o przekątnej 6,43 cala jest łatwo obsługiwany nawet jedną ręką. Czytnik linii papilarnych działa poprawnie. Dźwięk z dwóch głośników ma zauważalne przekrzywienie w kierunku dolnego głośnika, ale poziomy wyjściowe są zadowalające do słuchania muzyki lub podcastów w domu.

Nowy chipset Dimensity 1300 jest bliźniaczo podobny do 1200. Nie powinno to dziwić, ponieważ mają tę samą konfigurację procesora i karty graficznej, z kilkoma optymalizacjami wzmocnionymi przez sztuczną inteligencję. Moc ładowania wzrosła na papierze z 65 do 80 W, jednak liczba ta nie przekłada się na różnicę w praktyce — pełne ładowanie trwało niecałe 40 minut i starczało na dzień użytkowania. Haptyka działa przeciętnie ze słabą informacją zwrotną. Podkręcona do maksimum, przy pisaniu nadal wydaje się „pusta”.

Oxygen OS 12 jest daleki od oryginalnego doświadczenia systemu, ale jest w dużej mierze wolny od błędów i pomimo wszystkich (ogólnie użytecznych) dodatków, oprogramowanie nadal wygląda i jest czyste.

Nie byłem pod wrażeniem wyświetlacza Nord 2T. Nie jest źle, ale funkcje takie jak obsługa 120 Hz są coraz bardziej powszechne w tym przedziale cenowym — przynajmniej otrzymujemy 90 Hz zamiast podstawowych 60 Hz. Telefon niespójnie odwzorowuje tony HDR i nie obsługuje formatów takich jak Dolby Vision, co stawia ekran daleko w tyle za tymi konkurencji. OnePlus obiecuje dwa lata aktualizacji Androida i trzy lata poprawek zabezpieczeń, co nie jest złym wynikiem, ale również nie dogania liderów segmentu.

Smartfon przenosi również aparaty z poprzedniego modelu. Główny jest zdolny do robienia kompetentnie wyglądających ujęć w idealnych warunkach, imponując wysoką dynamiką i szczegółowością, oraz niezbyt dobrych w trudniejszych sytuacjach i w nocy, radykalnie podnosząc poziom ekspozycji i rozmazując obraz. Czujnik 50 Mp może czasami dramatycznie podnieść poziom nasycenia zdjęć. Zaobserwowałem znaczne opóźnienie migawki podczas nagrywania treści HDR lub dowolnego zdjęcia w pomieszczeniu. Ultraszeroki aparat nie daje wystarczającej ilości szczegółów, a obrazy są zaszumione nawet przy rozsądnym oświetleniu. Przedni aparat domyślnie wykonuje znaczący retusz twarzy. Wydłuża to nieodłączne opóźnienie migawki. Po wyłączeniu retuszu, sytuacja do pewnego stopnia się poprawia, ale aparat ma problemy z zachowaniem drobnych szczegółów, takich jak tekstury na tkaninie i skórze.

Jakość wideo również nie poprawiła się w stosunku do poprzedniego modelu i ogranicza się do 4K / 30 fps, gdy inne telefony w tym przedziale cenowym oferują 4K / 60 fps. Za to Nord 2T doskonale radzi sobie z uchwyceniem nasyconych kolorów. Stabilizacja jest również skuteczna w łagodzeniu drgań aparatu.

Jeśli możesz zdobyć zeszłoroczny OnePlus Nord 2 za odpowiednio niższą cenę, Nord 2T nie jest ci kompletnie potrzebny. Tak jak poprzednik, jest to idealnie przeciętne urządzenie, które robi to, co obiecuje, ale nie wyróżnia się wśród bardziej błyskotliwych alternatyw.

