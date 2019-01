Dolby tworzy aplikację do tworzenia muzyki

Czy telefon może zastąpić studio nagraniowe? Prawdopodobnie nie całkowicie, ale już wkrótce będzie mógł zostać wykorzystany do profesjonalnego nagrywania i edycji audio dzięki aplikacji, nad którą pracuje Dolby.

Program nosi roboczą nazwę Dolby 234. Służy on do nagrania dźwięku i jego pełnej obróbki. W tym pierwszym przypadku przed rozpoczęciem nagrywania aplikacja określa poziom, typ i natężenie dźwięków otoczenia, a następnie eliminuje je z nagrania. Potrafi ona również wykryć tonację, w której utrzymany jest utwór, i dostosować do niej ustawienia rejestrowania dźwięku. Nagraną muzykę można następnie edytować za pomocą filtrów cyfrowych – Dolby 234 umożliwia samodzielne dostosowanie głośności i wysokości tonów wysokich i niskich lub skorzystanie z jednego z predefiniowanych zestawów. Te ostatnie zostaną najprawdopodobniej zamknięte za zakupami w aplikacji. Gotowe nagranie można zapisać na urządzeniu mobilnym lub przesłać bezpośrednio do SoundCloud.

Wstępna wersja aplikacji Dolby 234 była dostępna na oficjalnej stronie producenta przez kilka godzin, ale dość szybko została usunięta. Osoby, które chcą się z nią zapoznać, mogą zarejestrować się za pomocą specjalnego formularzu – w przyszłości mogą one uzyskać dostęp do kolejnych, testowych wersji programu. Wszystko wskazuje na to, że Dolby 234 będzie darmowa. Nie wiadomo, kiedy trafi ona do szerszego grona odbiorców, ani jak zostanie rozwiązana kwestia dodatkowo płatnej zawartości.