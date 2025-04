TEST: SwitchBot Curtain 3

Ze wszystkich urządzeń smart home, jakie przez lata instalowałem w moim domu, bezapelacyjnie największą frajdę sprawiały mi zawsze te, które się samodzielnie poruszały. Mam tu na myśli wszelkie roboty sprzątające, silniki rolet okiennych, inteligentne zamki do drzwi czy małe roboty odpowiedzialne za wciskanie fizycznych przełączników. Tak się składa, że większość z tych urządzeń znajduje się w ofercie firmy SwitchBot, która nieustannie rozwija swoje portfolio i ulepsza kolejne produkty. Być może najlepszym przykładem tej strategii jest ich testowany przez nas w tym miesiącu silnik do zasłon okiennych.

SwitchBot Curtain 3 jest urządzeniem, które w prosty sposób możemy zainstalować na naszym obecnym karniszu/szynie sufitowej bez konieczności wymiany lub modyfikacji jakiegokolwiek jej elementu. Zasada działania jest tu banalnie prosta – silnik, którym sterujemy, po prostu porusza się i przesuwa lub ciągnie za sobą zasłonę. Urządzenie wygląda estetycznie, choć dość niepozornie i raczej nie będzie rzucać się w oczy po instalacji. Po wyborze odpowiedniego wariantu – U Rail, jeśli mamy popularną w Polsce szynę sufitową w kształcie litery U; Rod, jeśli posiadamy klasyczny, owalny, metalowy karnisz – musimy sprawdzić dokładny wymiar naszej szyny/karnisza i porównać je z wytycznymi producenta. Szansa na to, że Curtain 3 nie będzie pasować do naszej instalacji jest mała, ale lepiej dmuchać na zimne. Sam montaż urządzenia zajmuje dosłownie kilka minut i nie wymaga żadnych narzędzi. Potem pozostaje nam jedynie sparowanie urządzenia z aplikacją SwitchBot, szybka kalibracja położenia i gotowe.

Jeśli mamy dwie zasłony i dwa urządzenia na jednej szynie (lewa i prawa strona), aplikacja zaoferuje możliwość zgrupowania ich tak, aby pracowały razem. Curtain 3 waży zaledwie 280 g, ale jest w stanie przesuwać zasłonę o wadze do 15 kg, co samo w sobie jest już świetnym wynikiem. Wbudowany akumulator zdaniem producenta powinien wytrzymać do 8 miesięcy na jednym ładowaniu, ale wynik ten jest oczywiście mocno zależny od tego, jak będziemy z niego korzystać. Jeśli nie chcemy się nad tym zastanawiać, zawsze możemy dokupić dedykowany panel słoneczny Solar Panel 3, który podłączamy do silnika (będzie się poruszał razem z nim). Ku mojemu bardzo pozytywnemu zaskoczeniu, nawet przy obecnej aurze i oknie wychodzącym na północ, panele te utrzymują pełny poziom naładowania baterii już od kilku tygodni. Ponadto Curtain 3 może poruszać się w trybie QuietDrift, który może i jest wariacko powolny (27 cm/min.), ale za to generuje hałas na poziomie zaledwie 25 dB. Osobiście nie uważam, żeby tryb standardowy był specjalnie głośny, ale jeśli ktoś ma śpiące w pokoju dziecko, to jest to idealne rozwiązanie.

Sterowanie z poziomu aplikacji SwitchBot jest intuicyjne i wygodne. Cała zabawa zaczyna się jednak po stworzeniu automatyzacji i scen odpowiedzialnych za otwieranie/zamykanie zasłon. Możemy łatwo stworzyć proste harmonogramy i procedury, dzięki którym już nigdy nie będziemy musieli ręcznie odsłaniać lub zasłaniać naszych okien. Dodatkowo, jeśli mamy bramkę SwitchBot Hub 2, możemy za jej pośrednictwem dodać nasze urządzenie do któregokolwiek ekosystemu smart home, który obsługuje standard Matter, np. Apple HomeKit, Amazon Alexa czy Google Home i uzależnić w ten sposób pozycję zasłon od chociażby zapalonego światła lub stanu czujnika naświetlenia w pokoju.

Curtain 3 to trzecia iteracja tego urządzenia w ofercie firmy i bez wątpienia do tej pory zdecydowanie najlepsza. Producent wyeliminował małe niedociągnięcia, jakie towarzyszyły poprzednikom i stworzył produkt, który po prostu działa i nie wymaga pochylania się nad nim co jakiś czas. Dodatkowo poziom integracji, sterowanie i jakość wykonania stoją na naprawdę wysokim poziomie, co sprawia, że jest to naprawdę godna polecenia pozycja dla każdego fana domowych automatyzacji.

Specyfikacja

CENA 90 EUR

90 EUR WARIANTY U Rail, Rod

U Rail, Rod KOLOR biały

biały WAGA 280 g

280 g WYMIARY 66 x 51 x 173 mm (U Rail), 78 x 71 x 205 mm (Rod)