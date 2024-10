TEST: Nuki Keypad 2 Pro

Dzięki Nuki Keypad 2 Pro testujemy najlepszą klawiaturę rozszerzającą Nuki Smart Lock, która łączy w sobie bezpieczny dostęp w ciągu kilku sekund ze stylowym wyglądem.

Kiedy wyjmiesz Keypad 2 Pro z opakowania, masz przed sobą klawiaturę, która jest znacznie większa niż pierwsza wersja Nuki Keypad. Dzieje się tak nie tylko ze względu na czujnik odcisków palców, który Nuki wprowadził w Keypad 2, ale także ze sposobu montażu Keypad 2 Pro.

W przeciwieństwie do Nuki Keypad i Nuki Keypad 2, Nuki Keypad 2 Pro nie jest instalowany na powierzchni, ale podtynkowo lub wpuszczany w drzwi. Aby uzyskać wysokiej jakości i stylowy wygląd przy tego typu instalacji.

Podobnie jak w pierwszej wersji Nuki Keypad, Keypad 2 Pro został także wyposażony w sześć diod statusowych umieszczonych na górze. Poniżej znajdziesz dziesięć przycisków. Oprócz cyfr 1-9, za pomocą których można wprowadzić kod dostępu, Nuki zainstalowało także przycisk Wstecz, który jest wydrukowany ze strzałką. Pod klawiaturą umiejscowiono też czytnik linii papilarnych i nadrukowano logo Nuki. Osłona z tyłu wyposażona jest w dwa otwory montażowe wpuszczone we wnękę oraz cztery małe otwory montażowe w narożnikach. Zasilanie jest możliwe przez zewnętrzne złącze zasilania (prąd stały lub przemienny 5-24 V) lub cztery baterie AAA. Wykonanie Nuki Keypad 2 Pro jest nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także wysokiej jakości.

Aby korzystać z Keypad 2 Pro, musisz posiadać Nuki Smart Lock drugiej generacji, Nuki Opener lub Nuki Smart Door. Ponieważ połączenie pomiędzy Keypad 2 Pro a Smart Lock, Opener lub Smart Door odbywa się za pośrednictwem połączenia Bluetooth, przy wyborze miejsca instalacji należy wziąć pod uwagę maksymalny zasięg.

Do montażu należy albo posiadać umiejętności techniczne i odpowiednie narzędzia, albo skorzystać z pomocy specjalisty. Aby móc czysto wyfrezować niezbędne wgłębienie, Nuki dostarcza szablon do wiercenia. Po utworzeniu wnęki o głębokości co najmniej 19 mm i otworów montażowych w narożnikach, można przystąpić do umieszczenia urządzenia.

Konfiguracja za pomocą aplikacji Nuki jest bardzo prosta. W systemie możliwe jest zapisanie do dwustu 6-cyfrowych kodów dostępu i do 20 odcisków palców. Do wyboru jest także ustawienie dostępności dla określonych kodów w danych harmonogramach, np. przedziale godzinowym. Pozwala to na danie dostępu chociażby osobom wynajmującym krótkoterminowo lokal, sprzątającym czy udzielającym usługi pielęgniarskie. Wszystkie otwarcia drzwi zapisywane są w logach dostępnych przez apkę. W połączeniu z czujnikiem pokazuje ona również, jak długo same drzwi były otwarte.

Jeśli używasz Keypad 2 Pro z bateriami, możesz osiągnąć czas pracy około jednego roku przy średnim użytkowaniu.

Wprowadzenie odpowiedniego kodu powoduje natychmiastowe otworzenie drzwi. Liczba już wprowadzonych cyfr wyświetlana jest za pomocą diod stanu. Odcisk palca odblokowuje drzwi w ciągu około sekundy, bez względu na to czy jest on suchy czy wilgotny, czy kładzie się go prosto czy pod kątem.

Dzięki Nuki Keypad 2 Pro firma Nuki rozszerzyła swoją ofertę o klawiaturę, która spodoba się przede wszystkim użytkownikom ceniącym nie tylko prostą i wygodną obsługę, ale także wysoką jakość i atrakcyjne wizualnie wykonanie. Tam, gdzie montaż podtynkowy sprawia, że klawiatura wygląda na bardzo wysokiej jakości i elegancko po zamontowaniu, ten typ montażu ma tę wadę, że Keypad 2 Pro nie może być zamontowany tak łatwo jak Keypad 2. Cena Keypad 2 Pro wynosi prawie 1 500 PLN. Keypad 2, która nadaje się do montażu powierzchniowego i zastępuje stal plastikiem, jest znacznie tańsza i kosztuje niecałych 700 PLN.

Specyfikacja

CENA 1 499 PLN

1 499 PLN KOMUNIKACJA Bluetooth 5.0

Bluetooth 5.0 KLASA SZCZELNOŚCI IP54

IP54 WYMIARY 145 x 41 x 22 mm