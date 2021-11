TEST: Røde Vlogger Edition Filmmaking Kit for iOS

O tym, że iPhone może służyć jako profesjonalne narzędzie filmowe, wiadomo nie od dziś. Przez ekrany przewinęło się sporo produkcji nakręconych tylko i wyłącznie na telefonie Apple, od thrillera Unsane, wyreżyserowanego przez Stevena Soderbergha, po niezależny hit z Sundance Tangerine. Przekonali się o tym także vlogerzy, którym wystarczy kilka sprytnych akcesoriów, by zamienić smartfona w studio nagraniowe. Czy kompatybilny z iOS zestaw Vlogger Kit od RØDE pozwoli nam wejść na ten sam poziom profesjonalizmu?

Pierwsze wrażenie – o rany, ale to małe. Gadżety wchodzące w skład zestawu mają kieszonkowy format, od mikrofonu VideoMic Me-L, aż po statyw z gimbalem. To duży plus, ponieważ dzięki temu nie musiałem nosić ze sobą dodatkowej torby: wszystkie urządzenia spokojnie mieściły się w plecaku obok iPhone’a.

Przygotowanie telefonu do kręcenia filmów nie zajmuje dużo czasu. Po umieszczeniu telefonu w uchwycie SmartGrip, włożyłem mikrofon do portu Lightning, a na uchwycie zamontowałem miniaturową lampkę MicroLED. Układ ten przymocowałem do statywu. W zestawie znajdziemy także dodatkowe akcesoria, na przykład puchatą osłonę przeciwwietrzną, niezbędną podczas kręcenia na świeżym powietrzu, oraz kolorowe filtry na reflektor – w ten sposób natychmiast uzyskamy nastrojowe, barwne oświetlenie sceny. Trzeba przy tym pamiętać, żeby wcześniej wyjąć iPhone’a z etui: dodatkowa warstwa uniemożliwia pełne wciśnięcie mikrofonu do gniazda, przez co telefon w ogóle go nie rozpoznaje.

Poza tą drobną niedogodnością, praca z Vlogger Kitem okazała się przyjemna. Największą różnicę robi oczywiście mikrofon VideoMic Me-L, natychmiast poprawiający i wyostrzający nagrania głosowe. Popularna wśród vlogerów charakterystyka kardioidalna rejestruje przede wszystkim dźwięk dobiegający z przodu urządzenia, co pozwala ograniczyć nagrywanie przypadkowych odgłosów. Szczególnie wyraźnie było to słyszalne na nagraniach wykonanych w wietrzne dni: domyślny mikrofon iPhone’a łapał właściwie same odgłosy wiatru, ale po podłączeniu produktu RØDE i założeniu osłony, każde moje słowo było zrozumiałe.

Ponadto urządzenie radzi sobie z rejestrowaniem dźwięku w ruchu, co powinno ucieszyć zwolenników nagrywania vlogów podróżniczych i sportowych. Na dodatek sprzęt jest kompatybilny nie tylko z dedykowaną apką mobilną RØDE Reporter, ale także systemowymi aplikacjami iOS, w tym popularnym GarageBand.

Równie dobrze wypadła lampka MicroLED, dająca kierunkowe, zdecydowane światło o kilku poziomach natężenia; jeśli chcemy uzyskać efekt „miękkiego” oświetlenia, możemy założyć na nią dołączony dyfuzor. W przeciwieństwie do mikrofonu, nie jest ona zasilana bezpośrednio z telefonu – zamiast tego wyposażona została w baterię, którą doładujemy za pomocą złącza USB-C. Przy maksymalnych ustawieniach (300 luksów) jedno ładowanie starcza na niecałą godzinę, ale w praktyce rzadko korzystałem z tak mocnego oświetlenia. Zdecydowanie częściej zdarzało mi się wybierać średni poziom jasności 160 luksów, przy którym czas pracy wydłuża się do prawie dwóch godzin.

Z ciekawości pobawiłem się także wspomnianymi już kolorowymi filtrami. To gratka przede wszystkim dla filmowców-amatorów: do kompletnej zmiany nastroju ujęcia wystarczy jeden ruch.

Uchwyt SmartGrip jest stabilny i szeroki: iPhone nie poruszał się w nim nawet w sytuacji, gdy postanowiłem kawałek się przebiec. Dzięki statywowi z gimbalem, kręcenie klipów w ruchu okazało się zresztą banalnie proste: jego nogi składają się w jeden solidny uchwyt, pozwalający na wygodne nagrywanie „z ręki”, zaś ujęcia wychodzą stabilne i płynne. W trybie stacjonarnym urządzenie potrafi udźwignąć nawet 2 kg, co oznacza, że do naszego zestawu filmowego możemy podłączyć wiele dodatków.

Aby przekonać się o przydatności RØDE Vlogger Kit w wersji iOS, wcale nie trzeba być vlogerem. Ten kompaktowy i praktyczny zestaw oddaje w nasze ręce mnóstwo możliwości i zachęca do kreatywnych eksperymentów z dźwiękiem i obrazem. Kto wie, być może z jego pomocą stworzysz wyjątkowy film?

SPECYFIKACJA