Sophie i Sophie little obroni cię przed irytującymi komarami w domu i ogrodzie

Kojący wieczór na balkonie czy grill w ogrodzie – mogłoby być tak pięknie, gdyby nie owady zakłócające sielankę. Poznaj kilka domowych sposobów, które wyeliminują ten problem.

Zwłaszcza latem dokuczliwe i najbardziej aktywne są owady, takie jak muchy, osy czy komary. Choć utrudniają życie nam, ludziom, pełnią jednak ważną funkcję w ekosystemie jako źródło pożywienia dla innych zwierząt. Dlatego używanie produktów chemicznych do pozbycia się irytujących owadów nie powinno wchodzić w grę. Czy to w pomieszczeniu, na tarasie czy balkonie – na szczęście istnieje wiele środków, których można użyć, aby odstraszyć nieproszonych gości.

Komary są najbardziej aktywne o zmierzchu – dokładnie wtedy, gdy chcesz spędzić przytulny wieczór w swojej oazie na balkonie lub tarasie pod koniec dnia. W tej sytuacji przyda ci się dyfuzor zapachowy w formie lampionu – Sophie i Sophie little od Stadler Form.

Dzięki swoim zwodniczo realistycznym tańczącym płomieniom Sophie i Sophie little w mgnieniu oka stworzą nastrojową atmosferę, a użyte razem z odpowiednim olejkiem eterycznym skutecznie odstraszą komary z twojego balkonu. Doskonale ukształtowane dyfuzory zapachowe są zasilane bateryjnie i odporne na zachlapania, dzięki czemu idealnie nadają się do użytku na zewnątrz. Szykuje się burza? To żaden problem dla Sophie i Sophie little. Można je łatwo przenosić i kontynuować z nimi relaksujący lub romantyczny wieczór w domu. Dzięki swoim możliwościom mobilne lampiony z dyfuzorami zapachowymi są idealnymi towarzyszami podczas ciepłych letnich dni – czy to na zewnątrz w ogrodzie, na balkonie, czy w salonie.

Repel to w 100% naturalnie czysta mieszanka olejków eterycznych, którą Stadler Form opracowało specjalnie dla dyfuzorów zapachowych. Jego głównymi składnikami są olejki eteryczne cytronella i eukaliptus, które w połączeniu z olejkiem z drzewa cedrowego, olejkiem laurowym i olejkiem tymiankowym tworzą bardzo intensywny, świeży i letni zapach oraz przyjemną atmosferę. Jak wszystkie olejki zapachowe Stadler Form, Repel jest produkowany z wysokiej jakości esencji roślinnych i nie zawiera substancji syntetycznych, pestycydów ani parabenów. Dzięki temu z Sophie i Sophie little jesteś idealnie wyposażony na trwający letni sezon – bez zakłócających spokój owadów.