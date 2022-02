TEST: Nextbase 322GW

Rynek kamerek samochodowych zanotował ostatnio wzrost popularności, a wraz z nim – wyraźny rozwój. W sprzedaży dostępne są zarówno high-endowe, profesjonalne urządzenia z wideo w jakości 4K i pełnym zestawem asystentów kierowcy, jak również podstawowe, niedrogie modele, które potrafią nagrywać drogę przed maską auta… i tyle. Pod względem cenowym testowana dziś kamerka Nextbase 322GW plasuje się pośrodku tej stawki, ale jak wypadnie w kwestii funkcjonalności?

Wideorejestrator jest kompaktowy, jednak jego obudowa okazała się solidna i wytrzymała – widać, że jest to urządzenie uznanego (brytyjskiego) producenta, który rozumie, że taki sprzęt kupujemy na lata. W przedniej części obudowy, obok obiektywu, umieszczony został magnetyczny łącznik, za pomocą którego przyczepimy Nextbase 322GW do uchwytu. W zestawie z kamerką otrzymamy dwa sposoby mocowania – przyklejany do szyby uchwyt Click&Go Pro ze zintegrowanym zasilaniem oraz standardowy uchwyt z przyssawką. Zapewniają one ten sam poziom stabilności, więc to, który lepiej wybrać, zależy głównie od naszych preferencji i wygody.

Tylną część wideorejestratora zajmuje 2,5-calowy ekran dotykowy. Panel okazał się responsywny: zmiana ustawień lub wybór konkretnego trybu nagrywania to kwestia kilku kliknięć, a ikonki, choć niewielkie, pozwalały na precyzyjne sterowanie funkcjami kamerki. Pod ekranem umieszczony został czerwony, podłużny przycisk – jego wciśnięcie automatycznie chroni wideo przed nadpisaniem. Oczywiście w przypadku zderzenia nie musimy martwić się o ręczne blokowanie klipów, czy uruchamianie kamerki: zrobi to za nas czujnik przeciążeń.

Nextbase 322GW został wyposażony w obiektyw o polu widzenia 140 stopni i matrycę rejestrującą klipy w różnych trybach: 1080p 60 kl./s, 1080p 30 kl./s oraz 720p 60 kl./s. Sami najczęściej korzystaliśmy z tego pierwszego, zapewniającego wysoką jakość nagrań, przy zachowaniu rozsądnych wielkości plików. Przy dobrej pogodzie wideorejestrator nagrywa jasne, wyraźne filmy o naturalnej kolorystyce i widocznym kontraście. Najważniejsze szczegóły – znaki drogowe, nazwy miejscowości, tablice rejestracyjne przejeżdżających samochodów – były ostre nawet na niewielkim ekraniku kamerki; po przesłaniu klipów do aplikacji mobilnej MyNextbase Connect, mogliśmy odczytać wszystkie spośród nich.

Nextbase 322GW bardzo dobrze radzi sobie także w nocy i słabszych warunkach pogodowych. Dzięki trybowi Night Vision wideo pozostaje kontrastowe, ale nie prześwietlone, zaś na odblaskowym tle tablic rejestracyjnych dało się odczytać ich numery. Klipy przechowywane są lokalnie na karcie microSD lub w chmurze; każdy z nich uzupełniony jest o datę, godzinę i dane GPS, więc można spokojnie przedstawić go w sądzie lub u ubezpieczyciela.

Kamerka samochodowa otrzymała także kilka przydatnych funkcji dodatkowych. Najważniejsza z nich to Emergency SOS, włączająca się w momencie, gdy dojdzie do wypadku. Wideorejestrator podejmie wtedy próbę kontaktu z telefonem użytkownika, a jeśli ten nie zareaguje, natychmiast skontaktuje się ze służbami ratunkowymi, podając współrzędne pojazdu, a nawet podstawowe dane medyczne. Inteligentny tryb parkingowy również wykorzystuje czujnik przeciążeń. Gdy samochód stoi na parkingu i zostanie uderzony, sensor natychmiast wykryje ruch i rozpocznie nagrywanie. Jedynym minusem okazał się brak innych systemów asystujących, acz w urządzeniu z tej półki cenowej to niezbyt zauważalny brak.

Urządzenie zostało wyposażone w moduł Bluetooth 4.2 oraz Wi-Fi, dzięki którym możemy bezprzewodowo przesyłać nagrania na smartfona. Jeśli wolimy tradycyjne sposoby archiwizacji klipów, do dyspozycji otrzymujemy także program MyNextbase Player, kompatybilny z Windowsem i macOS. Sprzęt jest ponadto kompatybilny z różnymi modułami – oddzielną kamerką na tylną szybę, podłączaną z boku kamerą tylną oraz modułem, który rejestruje to, co dzieje się na tylnym siedzeniu.

Czy warto zaprosić Nextbase 322GW do swojego auta? Jak najbardziej: dzięki bogatemu zestawowi funkcji, prostej obsłudze i świetnej jakości obrazu, wideorejestrator sprawdzi się zarówno w zatłoczonym mieście, jak i w długiej trasie, kiedy warunki pogodowe mogą zmienić się w mgnieniu oka.

SPECYFIKACJA