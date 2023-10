2 000 gier w Samsung Smart TV

Strumieniowanie gier w chmurze to coraz popularniejsza gałąź rozrywki, z której chętnie korzystają miłośnicy wirtualnych rozgrywek. Dzięki niej wiele tytułów, z których wcześniej mogli czerpać satysfakcję tylko posiadacze konsol, stało się teraz znacznie przystępniejszych.

Jednym z przykładów takich rozwiązań jest aplikacja Xbox Game Pass. Dzięki niej można korzystać z szerokiego wyboru gier z biblioteki Xbox Game Pass Ultimate, które są strumieniowane od razu na ekran telewizora. Wystarczy dostęp do Internetu, abonament Xbox Game Pass Ultimate oraz kompatybilny kontroler od Xbox. Obecnie gracze mogą wybierać spośród około 400 tytułów. Wśród nich można znaleźć m.in. popularną grę Starfield, dzięki której można odbyć kosmiczną podróż czy też Lies of P, czyli mroczną grę fantasy, inspirowaną klasyczną historią Pinokia.

Z kolei gracze korzystający z GeForce NOW mają do dyspozycji ponad 1 600 gier, a wśród nich tak popularne tytuły, jak Fortnite czy The Lord of The Rings: Gollum. Aplikacja umożliwia streamowanie gier PC w natywnej rozdzielczości do 4K i 60 klatkach na sekundę. I to bez konieczności pobrania plików, ich instalacji, łatek czy aktualizacji. Jednak, aby uzyskać lepsze wrażenia, w tym rozdzielczość 4K, większą liczbę klatek na sekundę, RTX ON, priorytetowy dostęp do serwerów gier NVIDIA i dłuższe, ośmiogodzinne sesje wymagane jest członkostwo premium w usłudze GeForce NOW.

Trzecia aplikacja dostępna na telewizorach Samsung Smart TV to Utomik, która ma katalog blisko 300 gier do streamowania w chmurze. Spośród nich można znaleźć popularne gry z serii Saints Row, które łączą elementy przygodowe z elementami wyścigowymi. Liczba gier stale się zmienia, dochodzą nowe tytuły, a niektóre z nich znajdziemy we wszystkich trzech aplikacjach.

Ponadto na telewizorach Samsung Smart TV można także korzystać z popularnej aplikacji do oglądania wirtualnych zmagań innych użytkowników. Aplikacja Twitch jest dostępna na wszystkich telewizorach Samsung Smart TV z lat 2018-2023.

Co ważne, dzięki rozwiązaniu Samsung Knox wszelkie strumieniowanie jest całkowicie bezpieczne. Ta platforma to sprawdzone rozwiązanie, certyfikowane i wykorzystywane przez różne agencje rządowe, jednostki certyfikujące oraz zewnętrznych dostawców zabezpieczeń. Od chwili włączenia telewizora przez użytkownika, chroni jego urządzenie i usługi – zapewnia bezpieczeństwo na urządzeniach Smart TV marki Samsung oraz na platformach i serwisach internetowych, włączając wszelkie aplikacje do strumieniowania gier. Regularne aktualizacje oprogramowania dodatkowo wzmacniają ochronę telewizora przed niebezpiecznymi atakami.

Mistrzowska gra z telewizorem Samsung

Aby czerpać pełną satysfakcję z grania w chmurze czy też strumieniowego przesyłania materiałów wideo, niezbędny będzie telewizor, który dostarczy niesamowitych wrażeń, pozwoli zbudować skuteczną przewagę nad wirtualnym przeciwnikiem czy też spokojnie śledzić na żywo transmisję e-sportowe. Takie doświadczenia mogą z pewnością zapewnić modele Neo QLED, takie jak QN92C i QN85C. Oferują one intensywne szczegóły i kontrast w każdym fragmencie obrazu, dzięki precyzyjnej kontroli podświetlenia Quantum Mini LED. Ponadto zapewniają szereg udogodnień dla graczy, także wykorzystujących konsole i komputery, takie jak niski input lag czy niesamowita prędkość działania, dzięki czemu można cieszyć się ultrapłynną rozgrywką bez opóźnień i rozmycia ruchu. W mniejszych modelach QN92C: 43” i 50” zastosowano częstotliwość odświeżania 144 razy na sekundę, przy zachowaniu imponującej rozdzielczości 4K. Z kolei udoskonalony Panel Gracza 3.0 pozwala na szybki dostęp do różnych ustawień, takich jak sprawdzenie liczby klatek na sekundę (FPS) i to bez konieczności opuszczania gry.