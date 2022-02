Weterani CD Projekt Red zakładają studio Rebel Wolves￼

W gamingowym świecie pojawił się nowy, mocny gracz. Studio Rebel Wolves zostało założone przez doświadczonych deweloperów, którzy pracowali nad Wiedźminem 3 i Cyberpunkiem 2077. Ich pierwszym projektem ma być narracyjna gra RPG o skali porównywalnej z dodatkiem Krew i wino.

Studio zostało założone przez Konrada Tomaszkiewicza, reżysera Wiedźmina 3 i producenta Cyberpunka 2077. Deweloper odszedł ze swojej macierzystej firmy po tym, jak został oskarżony o mobbing, wewnętrzne śledztwo wskazało jednak, że zarzuty te były nieprawdziwe. Oprócz niego, szeregi Rebel Wolves zasilą także Bartłomiej Gaweł, Jakub Szamałek, Daniel Sadowski, Tamara Zawada, Michał Boryka oraz Robert Murzynowski – wszyscy z nich mają doświadczenie w pracy w branży gier, a większość pracowała jako deweloperzy przy różnych projektach CDPR.

Pierwszym projektem Rebel Wolves będzie mroczny tytuł RPG klasy AAA, stworzony na Unreal Engine 5, który da początek całej sadze. Tomaszkiewicz zapowiada, że skala gry ma być porównywalna z dodatkiem Krew i wino do Wiedźmina 3, ale z bardziej rozbudowaną i mniej liniową historią, a także wyraźnym naciskiem na narrację. Tytuł ma docelowo ukazać się na pecetach, PlayStation 5 i Xboxie Series X/S, acz na razie znajduje się na etapie planowania; studio zaprezentowało nam jedynie pierwszą grafikę koncepcyjną.

Konrad Tomaszkiewicz zaznacza, że Rebel Wolves jest zbudowane na fundamencie pracy zespołowej, otwartości i uczciwości; w każdej sytuacji, to zespół ma być stawiany na pierwszym miejscu. Założyciel zapowiada, że wszystkie kluczowe decyzje będą podejmowane w sposób transparentny, a każdy deweloper będzie miał znaczący wpływ na kształt gry. Tomaszkiewicz odniósł się także do kwestii „crunchu”, czyli okresu wysilonej pracy tuż przed premierą gry – obiecuje on dbanie o zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym, tak, by deweloperzy uniknęli wypalenia.