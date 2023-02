TEST: LG S95QR

LG S95QR to kompletne rozwiązanie dźwięku przestrzennego z soundbarem, bezprzewodowym subwooferem i głośnikami dźwięku przestrzennego w jednym zestawie. Jako flagowy soundbar firmy, model jest wyposażony w technologię do obsługi najnowszych formatów dźwięku przestrzennego i zapewnia dużą moc, aby ulepszyć wrażenia z oglądania filmów. Czy warto więc wydać na niego około 5 000 PLN?

Flagowy soundbar LG ma niskoprofilową konstrukcję i jest dostępny w jednej, szarej wersji kolorystycznej. Jest smukły i elegancki, idealnie pasując do telewizorów o przekątnej od 55 do 65 cali. Jakość wykonania jest zadowalająca, ale nie jest niczym specjalnym, nie mając luksusowego wykończenia ani stylizacji, które zazwyczaj pasują do modelu znajdującego się na szczycie listy soundbarów danej firmy.

Na spodzie listwy znajduje się wgłębienie do podłączenia przewodowego, dwa porty wejściowe HDMI 2.1 oraz jedno wyjście eARC/HDMI, zdolne do obsługi sygnałów 4K przy 60 Hz z Dolby Vision i HDR10. Jest też cyfrowy port optyczny i port USB. Można też łączyć się przez Wi-Fi i Bluetooth, a także AirPlay 2 i Chromecast oraz Spotify Connect. Przesyłanie strumieniowe w wysokiej rozdzielczości jest też możliwe z sieciowej biblioteki muzycznej lub przez połączenie USB.

Pomimo możliwości obsługi wysokiej rozdzielczości, obsługa kodeków Bluetooth działa na poziomie standardu SBC i AAC, nie oferując obsługi aptX Adaptive lub LDAC, aby uzyskać lepszą jakość strumieni audio.

W konfiguracji 9.1.5-kanałowej główny soundbar wykorzystuje trzy skierowane w górę głośniki i dodatkowo dwa kolejne na tylnych satelitach. Bezprzewodowe tylne jednostki surround są wyposażone w dwa pełnozakresowe głośniki. Główny soundbar i tylne satelity można zamontować na ścianie. W konfiguracji bezprzewodowej nie ma kabli łączących tylny głośnik i subwoofer z jednostką główną, ale jako aktywne głośniki każdy musi być podłączony do gniazdka.

Dostępny jest również tryb automatycznego niskiego opóźnienia (ALLM) dla graczy, a także obsługiwani są asystenci głosowi Amazon Alexa i Asystent Google. Ponadto na środku listwy dźwiękowej znajdują się dotykowe, pojemnościowe przyciski sterujące. Z przodu znajduje się mały wyświetlacz, który zapewnia wizualną informację zwrotną. Dołączony jest tradycyjny ręczny pilot zdalnego sterowania.

LG twierdzi, że całkowita moc wyjściowa 810 W dla S95QR powinna z łatwością wystarczyć do zasilania większości średnich i dużych pomieszczeń. Jest to faktycznie prawda, ale ważne jest, aby nie utożsamiać twierdzeń dotyczących mocy z jakością dźwięku, ponieważ pod względem ogólnej wydajności dźwiękowej model ten nie jest wszechstronnym systemem rozrywki, na który liczyłem.

Mad Max: Fury Road okazał się idealną wizytówką talentów LG, z wysokooktanowymi efektami, ryczącym basem silników oraz fajną ścieżką dźwiękową. System zaczyna pokazywać swoją słabość, gdy poza efektami pojawiają się dialogi, a także wokale, co ujawnił zapis koncertu The Beatles: Get Back – The Rooftop Concert. W obu przypadkach głosy walczą o uwagę wśród reszty ścieżki. Na domiar złego okazało się, że obsługa częstotliwości listwy dźwiękowej LG i współpracującego subwoofera nie jest dobrze zintegrowana. Wydaje się, że niektórych niższych i średnich częstotliwości brakuje całkowicie. Słabo brzmią też głośniki surround. Kiedy obiekty na ekranie wychodzą poza kadr, a dźwięk przesuwa się z soundbara do głośników tylnych, wyraźny jest spadek jakości. Zarazem zanika wsparcie basu, przez co efekt przestrzenny w filmach akcji brzmi szczególnie źle. Wracając do dialogów, ich klarowność stoi na średnim poziomie. Głosom kobiecym brakuje pełni i grawitacji, aby brzmiały naturalnie i przekonująco, gdy męskie są zbyt ciężkie i dudniące.

Pomimo współpracy z brytyjską firmą specjalizującą się w dźwięku, Meridian, i zapewnienia obsługi 24-bitowej rozdzielczości hi-res, LG nie jest systemem głośników, który pozwoli w pełni wykorzystać twoją kolekcję muzyczną. Odpowiedni tryb niewiele robi, aby ożywić utwory. Jest mnóstwo basu, ale nie ma prawdziwego wyczucia energii rytmicznej ani tempa. Stereofoniczna scena dźwiękowa była dość wąska i nie wykraczała poza fizyczne granice samego soundbara. Dobrą wiadomością jest to, że klarowność wokalu jest pod pewnymi względami lepsza niż dialogi filmowe, co wydaje się dziwne, ale może wynika z faktycznej pracy, jaką Meridian włożył w strojenie sprzętu LG?

Z jednej strony LG S95QR wygląda jak wartościowy zestaw audio Dolby Atmos. Jest wypełniony po brzegi najnowszymi możliwościami obsługi formatów dźwięku przestrzennego. Ostatecznie brak integracji dźwiękowej między głównym soundbarem, subwooferem i głośnikami surround skutkuje niewygodnym balansem dźwięku, który niewiele poprawia zwykłe wrażenia podczas oglądania z głośnikami telewizora. W obecnym stanie flagowy pakiet wymaga dalszych prac, aby być pretendentem w tej cenie.

