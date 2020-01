TEST: Naim Mu-so Qb 2

Pierwsza generacja systemów audio Mu-so odbiła się sporym echem w światku miłośników audio. Wchodzące w jej skład urządzenia zachwycały geometrycznym, utylitarnym designem, bogatym wyborem opcji i wzorcowym brzmieniem. Nic dziwnego, że Naim postanowiło odświeżyć swoje kultowe produkty, uzupełniając je o kilka nowoczesnych funkcji. Ja miałem okazję wypróbować mniejszy model, Qb 2.

Designersko system Mu-so wcale nie różni się tak bardzo od swojego poprzednika. Zachowana została charakterystyczna forma sześcianu (chociaż teraz można dokupić do niego różnokolorowe maskownice), z panelem kontrolnym umieszczonym na górnej ściance. Rozświetla się on po zbliżeniu dłoni, dając dostęp do najważniejszych funkcji systemu; jego najważniejszym elementem jest kontekstowe pokrętło o nieograniczonym stopniu obracania.

Poza tym do sterowania urządzeniem służy dołączony do systemu pilot oraz aplikacja Naim, w której można skonfigurować połączenie z serwisami streamingowymi (Qb 2 obsługuje Spotify Connect i TIDALa) oraz podłączenie sprzętu do systemu audio za pośrednictwem Apple AirPlay 2 lub Chromecasta. Konfiguracja i obsługa Mu-so Qb 2 nie sprawiła mi większych trudności, chociaż aplikacja miała tendencje do zacinania się podczas wyszukiwania utworów na Spotify.

Drobne problemy z oprogramowaniem nie odwróciły jednak mojej uwagi od najważniejszego, czyli brzmienia systemu. Już pierwsza generacja mogła pochwalić się niesamowitą, jak na tak kompaktowy sprzęt, mocą i klarownością, a w drugiej efekt ten jest jeszcze wyraźniejszy. Qb 2 działa na zupełnie nowym, wydajnym procesorze dźwięku, zdolnym do odtwarzania plików 24 bitowych o rozdzielczości 384 kHz. Naim ulepszyło także trójdrożny system przetworników, teraz generujący łącznie 300 W. Wartość tę dosłownie słychać w każdym dźwięku.

Głośniki ułożone są w sposób naśladujący stereo, co pozwala uzyskać ładną, pełną i otwartą scenę dźwiękową, nasyconą mocnymi basami, kolorową średnicą i świetnie wyważonymi tonami wysokimi. Qb 2 otrzymał trzy fabryczne ustawienia emisji dźwięku, zależne od jego umiejscowienia w domu (koło ściany, w rogu lub w otwartej przestrzeni). Brzmienie zachowuje swoją czystość i neutralność przy każdej głośności, jest dynamiczne, żywe i plastyczne. Również sposób przesyłania dźwięku nie wpływa na jakość odtwarzania: Bluetooth zapewnia takie same wrażenia dźwiękowe co Spotify Connect.

Naim Mu-so Qb 2 to wybitny sprzęt audio, a żeby to sprawdzić, proponuję przeprowadzenie następującego testu: wystarczy włączyć plik zapisany w bezstratnym formacie (Qb 2 niestety bardzo obnaża niedociągnięcia tych stratnych), ustawić system na odpowiednią głośność i… zakochać się.

