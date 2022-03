Bowers & Wilkins prezentuje soundbar Panorama 3￼

Profesjonalny soundbar może dostarczyć podobnych wrażeń dźwiękowych, co niejeden system kina domowego. Panorama 3 od B&W chce nam jednak towarzyszyć nie tylko podczas filmowych seansów – to sprzęt, który zachwyci cię bogactwem funkcji.

Panorama 3 to kolejna generacja ciepło przyjętego soundbara. Do dyspozycji oddaje nam ona pełne, natywne wsparcie dla technologii Dolby Atmos oraz Dolby Digital+. Za jakość dźwięku odpowiedzialne jest aż 13 przetworników: sześć wooferów o średnicy 50 mm, trzy tweetery 19 mm, dwa głośniki niskotonowe 100 mm oraz dwa przetworniki przeznaczone do obsługi kanałów Dolby Atmos. Wszystkie one zostały precyzyjnie dostrojone tak, aby wypełnić całe pomieszczenie sugestywnym i szczegółowym dźwiękiem w konfiguracji 3.1.2. W przeciwieństwie do wielu konkurentów ze swojego przedziału cenowego, urządzenie wspiera również bezstratne kodowanie Dolby TrueHD.

Soundbar wyróżnia się nie tylko brzmieniem. Panorama 3 to smukły, elegancki sprzęt, który doskonale wpasuje się w każdą aranżację wnętrza. Urządzenie możemy ustawić pod telewizorem lub zawiesić na ścianie; aby je podłączyć, wystarczy skorzystać z portu HDMI eARC lub złącza cyfrowego optycznego.

Dzięki Bluetoothowi z aptX Adaptive, AirPlay 2, Spotify Connect oraz aplikacji Bowers & Wilkins Music, odtworzymy na nim również muzykę z lokalnych źródeł i serwisów streamingowych. Obecność Amazon Alexy to miły dodatek, dzięki któremu będziemy mogli sterować pracą sprzętu bez konieczności sięgania po smartfona. Panorama 3 powstała na tej samej platformie streamingowej, co inne nowości od B&W (w tym przepiękny Zeppelin), co oznacza, że w przyszłości otrzyma ona funkcję multiroom.

Najnowszy soundbar od Bowers & Wilkins trafi do sprzedaży pod koniec marca. Urządzenie zostało wycenione na 4 800 PLN.