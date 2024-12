TEST: Logitech MX Creative Console

Niecały rok temu Logitech przejął Loupedeck, znany z programowalnych urządzeń usprawniających workflow profesjonalnych twórców i streamerów. Pierwszy model marki Logitech w tej kategorii to MX Creative Console.

Kluczową zmianą jest podział między przyciskami konsoli a funkcjami pokrętła, które teraz są dwoma, oddzielnymi urządzeniami. Cena zestawu wynosi ponad 1 000 PLN, co czyni go znacznie tańszym niż większość modeli Loupedeck. Konsola obsługuje przede wszystkim pakiet Adobe, ale także np. Spotify, Apple Music, VLC, Discord, Zoom, OBS czy Twitch.

Nie oznacza to, że nie można tworzyć własnych profili dla innych aplikacji, ale bez obsługi wtyczki jesteś ograniczony do ślepego mapowania skrótów klawiaturowych i makr. Wtyczka jest kluczowa, ponieważ umożliwia aplikacji Logi Options Plus dostęp do pełnego interfejsu programowania, dając bezpośrednią kontrolę nad większą liczbą ustawień.

Dialpad ma cztery programowalne przyciski dla każdej aplikacji i duże, obracające się swobodnie pokrętło (co oznacza, że nie ma punktu początkowego ani końcowego i nie ma sprzężenia zwrotnego, wskazującego określone miejsca). Obsługuje połączenie z maksymalnie trzema urządzeniami i działa na bateriach AAA, których żywotność wynosi do 18 miesięcy. Klawiatura z dziewięcioma widocznymi przyciskami do mapowania i parą przycisków cofania i przechodzenia dalej obsługuje do 15 stron na aplikację. Jest wyposażona w podstawkę z połączeniem kablowym, utrzymującą ją pod kątem.

W aplikacji wybierasz narzędzie, a następnie manipulujesz nim za pomocą Dialpada. W wielu przypadkach te funkcje są takie same, jak te dostępne na klawiaturze, ale są przydatne w sytuacjach, gdy już poruszasz myszką po ekranie. Niestety, Ring zawsze pojawia się przy kursorze, co może być frustrujące, jeśli odruchowo przesuwasz się na dół ekranu, aby zapobiec przypadkowym zmianom podczas naciskania przycisków myszy. Dla niektórych osób pojawianie się przy kursorze ma sens, ponieważ nie musisz się nigdzie ruszać, aby rozpocząć wybieranie, ale chciałbym mieć opcję dla tych z nas, którzy pracują inaczej.

Aby wszystko zaprogramować, zasadniczo przeciągasz i upuszczasz z listy działań do kontrolki lub przycisku. Jeśli chcesz móc używać kilku profili w aplikacji, musisz ręcznie dodać przycisk przełączania profil dla każdego z nich, na który chcesz się przełączyć, i w każdym z nich, z którego chcesz się przełączyć. Jeśli w interfejsie jest suwak, musisz go dostosować za pomocą pokrętła lub rolki, jeśli chcesz go używać z CC. Co bardziej irytujące, oprogramowanie nie pozwala dodawać przycisków z innych profili, ani łączyć ich dla często używanych lub niestandardowych funkcji, które chcesz mieć w każdym profilu. Męczące jest, gdy w trakcie konfiguracji prawie każda kombinacja odpowiadała mi, że dany skrót nie zadziała i mam wybrać inny, zamiast powiedzieć mi, które są dostępne.

Istnieją również pewne ograniczenia, nad którymi Logitech ma niewielką kontrolę, ponieważ nie są one zawarte w API. A w moim przypadku jest wiele rzeczy, które chcę, aby zrobił, a których nie może. Także swobodne używanie obracającego się pokrętła do czegokolwiek precyzyjnego jest frustrujące, bez względu na to, jak niską czułość się ustawi. Zmiana zdjęć w Lightroomie tą metodą jest w zasadzie niemożliwa.

To, czy docenisz MX Creative Console, zależy od wielu zmiennych, w tym od tego, z jakich aplikacji korzystasz, czy skróty klawiszowe, których potrzebujesz, są zakodowane w twojej głowie i jak zręczna jest twoja ręka. Moim zdaniem gadżet potrzebuje wielu zmian, zwłaszcza w zakresie oprogramowania, by stać się użytecznym i zwiększyć produktywność. W sytuacji, w której na rynku są inne, dużo doskonalsze rozwiązania tego typu, nie ma sensu być betatesterem Logitech.

Specyfikacja

CENA 1 079 PLN

1 079 PLN ZASILANIE przewodowe, port USB-C (MX Creative Keypad), bateria AAA (MX Creative Dialpad)

przewodowe, port USB-C (MX Creative Keypad), bateria AAA (MX Creative Dialpad) WYMIARY 91,7 x 77,9 x 25,5 mm (MX Creative Keypad), 92,1 x 93,7 x 33,8 mm (MX Creative Dialpad)

91,7 x 77,9 x 25,5 mm (MX Creative Keypad), 92,1 x 93,7 x 33,8 mm (MX Creative Dialpad) WAGA 96 g (MX Creative Keypad), 128 g (MX Creative Dialpad)