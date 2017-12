TEST: Samsung The Frame

Połączenie telewizora z domową galerią sztuki może na początku brzmieć jak szaleństwo. Jak to jednak mówi klasyk: „w tym szaleństwie jest metoda”. Specjaliści z Samsunga tę metodę odkryli, wydobyli na światło dzienne i oszlifowali, tworząc naprawdę wyjątkowy produkt. No, ale zacznijmy od początku.

Na pierwszy rzut oka The Frame prezentuje się fantastycznie. Zamknięcie ekranu w ramkach przypominających te okalające nowoczesne dzieła sztuki, nadało telewizorowi wyjątkowego charakteru. Idealnie płaski ekran otoczony jest przez czarne obramowanie (jeśli czerń nie pasuje do naszego wnętrza, Samsung oferuje wymienne ramki w kolorze orzecha, beżu lub bieli). Telewizor szczególnie dobrze prezentuje się na ścianie – dzięki uchwytowi montażowemu No Gap (w zestawie), nie odstaje on od jej powierzchni. Dla osób, które wolą postawić The Frame na podłodze, Samsung przygotował specjalny stojak Studio Stand, który swoją formą przypomina sztalugi malarskie. Za sprawą technologii ConnectBox, wrażenia nie psują plączące się wszędzie kable.

OK, skoro już ustawiliśmy telewizor w pokoju, najwyższa pora go włączyć. Jakością obrazu The Frame nie odbiega od ultradokładnej serii telewizorów QLED od Samsunga – wystarczy chociażby spojrzeć na najbliższy mu względem specyfikacji model MU8000. Mamy zatem obsługę wideo w jakości 4K i wsparcie dla HDR, a to wszystko na tętniącym życiem ekranie QLED i w towarzystwie niezłego dźwięku. Powraca charakterystyczny dla serii MU doskonały balans kolorów: barwy są żywe i nasycone, kontrasty wyraźne a czerń głęboka. Na szczególną uwagę zasługuje automatyczne dostosowywanie się podświetlenia ekranu do warunków panujących w pomieszczeniu. Eliminuje to problem drażniących odblasków, które pojawiają się na telewizorach ustawionych w dobrze oświetlonych miejscach. Matryca 120 Hz jest przyjemnie szybka, co daje się szczególnie odczuć po podłączeniu telewizora do konsoli lub komputera (graliście kiedyś w symulację statku kosmicznego na obrazie?).

Nie samymi jednak serialami i grami człowiek żyje – warto czasami zaczerpnąć trochę wyższej kultury. Na szczęście The Frame nie zawodzi również w tym względzie. Telewizor może pracować w dwóch trybach – TV i Sztuka. W tym drugim wykorzystuje czujnik światła, aby dobrać ekspozycję obrazu do warunków oświetlenia. Ma też wbudowany czujnik ruchu, dzięki czemu w trybie Sztuki wyłączy się, gdy przez pewien czas nikt nie porusza się w salonie.

Jakie dzieła sztuki może wyświetlać The Frame? Odpowiedź jest prosta: wszystkie, które ci się podobają. Urządzenie posiada bibliotekę ponad 100 profesjonalnych zdjęć i grafik pogrupowanych w różne kategorie: krajobrazy, zwierzęta, architektura czy sztuka nowoczesna. Można również dodawać do niego własne obrazy lub wykupić dostęp do zbiorów jednej z prestiżowych internetowych galerii.

Samsung The Frame kusi olśniewającym designem i klasą najwyższych modeli telewizorów Samsunga. Dla miłośników piękna jest to obowiązkowa pozycja do poznania i znalezienia miejsca w salonie.

SPECYFIKACJA