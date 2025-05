Nowe telewizory Sony BRAVIA

W świecie, gdzie smartfony zmieniamy co dwa lata, a lodówka ma własną aplikację, wybór telewizora na lata brzmi niemal oldschoolowo. Ale właśnie taki powinien być dobry telewizor – niezawodny, dobrze wyglądający i oferujący obraz, który sprawi, że nie będziesz chciał wychodzić z domu. I tu wchodzą one – nowe telewizory Sony z serii BRAVIA 3, 5 i 8 II, które debiutują na naszym rynku.

Trzy modele, trzy poziomy możliwości – ale wszystkie mają wspólny mianownik: jakość, którą czuć już przy pierwszym włączeniu. Sprawdzamy, co kryje się pod obudową tych ekranów, czym się różnią, co warto wybrać, a także czy warto dopłacić do wyższych serii.

BRAVIA 3 – rozsądny wybór z klasą

Jeśli myślisz o nowym telewizorze, ale nie chcesz wydawać równowartości wakacji na Bali, BRAVIA 3 to model, który warto wziąć pod uwagę. To najtańszy przedstawiciel nowej linii, ale Sony nie poszło tu na skróty. Mamy ekran LCD z podświetleniem Direct LED, wsparcie dla HDR (w tym Dolby Vision), procesor obrazu X1 i system Google TV. Wszystko działa płynnie, a jakość obrazu jest zaskakująco dobra, zwłaszcza przy źródłach 4K.

To idealny wybór do salonu lub sypialni, jeśli nie potrzebujesz absolutnie topowych funkcji, ale zależy ci na marce, wsparciu i dobrej optymalizacji. Co ważne, BRAVIA 3 wspiera platformę BRAVIA Core – możesz więc oglądać filmy w wyższej jakości niż z Netflixa, bez dodatkowych kabli i dekoderów.

BRAVIA 5 – złoty środek, który może wszystko

Tutaj robi się ciekawie. BRAVIA 5 to model, który dla większości będzie „tym idealnym” – nieco droższy od BRAVIA 3, ale z technologiami, które realnie poprawiają jakość seansu filmowego. Zamiast zwykłego podświetlenia Direct LED mamy ekran z technologią Mini LED, sterowany algorytmami które wykorzystują profesjonalne monitory studyjne Sony, co przejawia się precyzyjnym lokalnym wygaszaniem, świetnym kontrastem. Procesor obrazu XR otrzymał też nowy algorytm głębokiego uczenia AI do poprawy super rozdzielczości. Technologia ta wiernie odtwarza teksturę utraconą w wyniku kompresji, redukuje szumy i przywraca blask starszym filmom. Na pokładzie jest także Dolby Atmos, HDMI 2.1 (z myślą o graczach), a nawet tryb Netflix Adaptive Calibrated Mode i IMAX Enhanced.

To telewizor dla tych, którzy lubią kino domowe, a jednocześnie chcą czegoś, co dobrze wygląda nawet wyłączone – bo design też gra tu pierwsze skrzypce. Cienkie ramki, smukły profil, elegancka podstawa – BRAVIA 5 pasuje do każdego wnętrza.

BRAVIA 8 II – OLED i jakość, która zachwyca

Flagowiec z prawdziwego zdarzenia. BRAVIA 8 II to telewizor OLED, który odziedziczył wiele technologii po droższej serii A95L, ale w bardziej przystępnej cenie. Mamy tu perfekcyjną czerń, nieskończony kontrast, genialne odwzorowanie kolorów i wsparcie dla wszystkich liczących się formatów HDR. Sony postawiło też na audio – system Acoustic Surface Audio+ sprawia, że dźwięk dosłownie wychodzi z ekranu.

Ale to nie wszystko. BRAVIA 8 II to także pełne wsparcie dla gamingu – niski input lag, 120 Hz, VRR, ALLM. A do tego Google TV z asystentem głosowym i pełna integracja z ekosystemem smart home. To telewizor, który zadowoli zarówno gracza, jak i kinomaniaka z wymaganiami.

Tryby kalibracji i technologie obrazu – co się kryje pod maską?

Sony od lat stawia na naturalność obrazu – kolory są realistyczne, bez przesadnego nasycenia, a ruch płynny, ale bez efektu opery mydlanej. Wszystkie nowe telewizory BRAVIA obsługują Dolby Vision, a modele 5 i 8 II dodatkowo oferują tryby kalibracji: Netflix Calibrated Mode, Prime Video Calibrated Mode, Sony Pictures Core Calibrated Mode oraz IMAX Enhanced. Tryby te dostosowują jakość obrazu do wysokich wymagań tych platform, wszystko po to, aby wy świetlić film zgodne z wizją twórcy.

Technologia XR (obecna w modelach 5 i 8 II) odpowiada za zaawansowane przetwarzanie obrazu, w tym upscaling z niższych rozdzielczości i analizę obrazu w czasie rzeczywistym. Efekt? Obraz ostrzejszy, bardziej kontrastowy, z lepszym światłem i cieniem.

Ekologia i wydajność – zrównoważony wybór

Sony coraz mocniej stawia na zrównoważony rozwój. Nowe telewizory są wykonane częściowo z przetworzonych materiałów, a opakowania zredukowane pod względem plastiku. Tryb Eco automatycznie dostosowuje jasność do warunków w pomieszczeniu, a nowa technologia optymalizacji zużycia energii sprawia, że BRAVIE są bardziej energooszczędne niż ich poprzednicy. To nie tylko dobry wybór dla planety – niższe rachunki za prąd też mają znaczenie.

BRAVIA Core – kino w domowym zaciszu

Każdy z nowych modeli wspiera platformę BRAVIA Core – to usługa VOD stworzona przez Sony, która oferuje filmy w jakości nawet 80 Mbps (dla porównania Netflix w 4K to ok. 15-20 Mb/s). Oznacza to mniej kompresji, więcej szczegółów i lepszy dźwięk. W zestawie z telewizorem dostajesz kilka darmowych filmów i punkty do wykorzystania – świetny start dla każdego kinomaniaka.

Co wybrać?

BRAVIA 3 – idealna do codziennego oglądania, dla osób, które szukają solidnego telewizora z dobrym systemem i wsparciem dla 4K.

– idealna do codziennego oglądania, dla osób, które szukają solidnego telewizora z dobrym systemem i wsparciem dla 4K. BRAVIA 5 – najlepszy stosunek jakości do ceny. Świetny obraz, dobra jakość dźwięku i funkcje dla graczy.

– najlepszy stosunek jakości do ceny. Świetny obraz, dobra jakość dźwięku i funkcje dla graczy. BRAVIA 8 II – wybór premium, jeśli zależy ci na jakości OLED i najnowszych technologiach. Świetna do kina domowego i gier.

Nowe BRAVIA 3, 5 i 8 II to przemyślana odpowiedź Sony na potrzeby współczesnych użytkowników. Łączą świetną jakość obrazu, nowoczesne technologie i ekologiczne podejście w produktach, które mają po prostu działać i zachwycać. Niezależnie, czy szukasz telewizora do seriali, sportu, grania czy kina domowego – w ofercie Sony na 2025 rok znajdziesz coś dla siebie.