TEST: OnePlus Buds Pro 3

OnePlus Buds Pro 3 to najnowsza propozycja słuchawek TWS firmy. Przechodzą one z poziomego projektu etui dwóch poprzednich modeli na układ pionowy. Etui tej generacji ma dwukolorowy design, ze „skórzaną” fakturą plastiku z przodu i z tyłu oraz metalicznym wykończeniem ramki.

Słuchawki są atrakcyjnie zaprojektowane z idealnie wypolerowanymi, cylindrycznymi trzonkami. Błyszczący plastik przechodzi w matowy pierścień z logo Dynaudio. Trzpienie na słuchawkach są wrażliwe na dotyk i obsługują gesty. Możesz ścisnąć trzonki raz, dwa lub trzy, aby uruchomić funkcje. Jest też gest regulacji głośności, który działa poprzez chwycenie trzonu, a następnie przesuwanie palca wskazującego w górę i w dół. Słuchawki mają również certyfikat IP55.

OnePlus Buds Pro 3 są kompatybilne z aplikacją HeyMelody na Androida i iOS. Na urządzeniach OnePlus można sterować tymi samymi opcjami za pomocą ustawień Bluetooth. Aplikacja oferuje standardowy zestaw możliwości: dostosowanie ANC z trzema poziomami tłumienia i z automatycznym trybem Smart, EQ, przełącznik trybu Hi-Res (włącza częstotliwość próbkowania powyżej 48 kHz dla LHDC), Golden Sound (dostosowuje strojenie do twojego słuchu) i Spatial Audio, który obejmuje również śledzenie głowy za pomocą wbudowanych czujników ruchu.

Nowa propozycja OnePlus wykorzystuje dwa przetworniki – 11-milimetrowy niskotonowy i 6-milimetrowy wysokotonowy. Każdy z nich ma również dedykowany przetwornik cyfrowo-analogowy w celu zmniejszenia zakłóceń i lepszego zarządzania energią.

Słuchawki obsługują SBC, AAC i LHDC 5.0. Nie ma LDAC, co oznacza, że w przypadku większości urządzeń z Androidem jakość zostanie zmniejszona do AAC, ponieważ LHDC jest nadal dość rzadkie. Nie ma również obsługi dźwięku Bluetooth LE ani LC3.

OnePlus twierdzi, że Buds Pro 3 są dostrojone przez Dynaudio. Wszystkie ustawienia wstępne EQ w aplikacji mają obok etykietę marki i pozwalają przesuwać nieco do przodu inny element miksu, a OnePlus oferuje również sześciopasmowy korektor dźwięku, aby jeszcze bardziej go dostosować. Funkcja BassWave zapewnia z kolei pokrętło do zwiększania i zmniejszania basu, choć regulować go można również na wspomnianym korektorze.

Dźwięk Buds Pro 3 jest bardzo szczegółowy. Połączenie przetworników brzmi całkiem dobrze i chociaż nie otrzymujesz tutaj przewodowego poziomu szczegółowości, byłem pod wrażeniem tego, co słyszałem. Są to z pewnością jedne z lepszych bezprzewodowych słuchawek dousznych na rynku. Przetworniki mają również przyzwoitą wydajność obrazowania.

OnePlus Buds Pro 3 mają dobrą wydajność mikrofonu. Dźwięk jest czysty, choć głos brzmi trochę mechanicznie. Słuchawki świetnie maskują hałas tła, nawet gdy jest głośno lub wietrznie. OnePlus Buds Pro 3 mają adaptacyjną redukcję szumów, co oznacza, że dostosowują poziom izolacji hałasu do otoczenia, nawet jeśli ustawisz go ręcznie. Tryb przezroczystości również działa dobrze, choć mógłby bardziej priorytetowo traktować głosy z otoczenia zamiast hałasu.

OnePlus Buds Pro 3 mają doskonałe parametry opóźnienia. Zwykle bezprzewodowe słuchawki douszne polegają na trybie gry, aby je zmniejszyć, ale Buds Pro 3 działają niesamowicie dobrze od razu po wyjęciu z pudełka, nawet z komputerem stacjonarnym, który nie ma nawet aplikacji towarzyszącej.

Słuchawki mają deklarowaną żywotność baterii wynoszącą 6 godzin z AAC i 5 godzin z LHDC podczas odtwarzania muzyki. Przy wyłączonym ANC OnePlus mówi o 10 godzinach dla AACi deklaracje producenta w tej materii są wiarygodne.

OnePlus Buds Pro 3 kosztują 899 PLN. Jak zwykle OnePlus podcina ceny większych marek, oferując mniej więcej te same bajery za nieco niższą kwotę.

Specyfikacja

CENA 799 PLN

799 PLN KOLORY Midnight Opus, Lunar Radiance

Midnight Opus, Lunar Radiance WYMIARY ETUI 64,7 x 52,5 x 25,8 mm

64,7 x 52,5 x 25,8 mm WAGA SŁUCHAWEK 5,28 g