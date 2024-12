TEST: Acer Swift X 14

Acer Swift X 14 to laptop wyposażony we wszystkie najnowsze dodatki, a jednocześnie zachowujący kompaktową obudowę. Obejmuje procesor Intel Core Ultra 7 155H, 32 GB pamięci RAM, dysk SSD o pojemności 1 TB i procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070. Bardzo jasny 14,5-calowy wyświetlacz (bez obsługi dotykowej) zapewnia rozdzielczość 2880×1800 pikseli.

Przenośność i wydajność to cele, do których dąży Swift X. Nic w nim nie bije jednak rekordów, choć ogólna wydajność aplikacji dorównuje innym konfiguracjom opartym na Core Ultra 7, a wydajność grafiki należy do czołówki wśród systemów 14-calowych.

Nie osiągniesz genialnie wysokich wyników liczby klatek na sekundę ze Swift X, ale nowoczesne tytuły są w pełni grywalne, a inne funkcje graficzne, takie jak renderowanie wideo, są do trzech razy szybsze niż w rozwiązaniach ze zintegrowaną grafiką. Podsumowując: wydajność jest tutaj solidna, ale nie zbliży się do tego, aby zakręciło ci się w głowie.

To, przez co może się tak zdarzyć, to ciepło, jakie Swift X wytwarza, kiedy osiąga w szczytowych momentach 43 stopnie Celsjusza na pasku nad klawiaturą. To ciepło powoduje, że wentylator Swifta pracuje niemal cały czas, gdy komputer jest używany. Pobieranie oprogramowania, instalowanie aktualizacji systemu Windows, uruchamianie — Swift nagrzewa się nawet przy małym obciążeniu. Do tego wentylator jest głośny, jeden z najgłośniejszych, z jakimi się spotkałem, odkąd zacząłem mierzyć poziom decybeli.

Acer stara się jak najlepiej złagodzić ten problem, udostępniając aplikację AcerSense, w której możesz przełączać się na grafikę zintegrowaną, wybierać pewne ustawienia ekranu, takie jak adaptacyjna jasność i wybór profilu kolorów, uruchamiać diagnostykę systemu, a co najważniejsze, ograniczać wydajność w razie potrzeby. Dostępne są cztery poziomy wydajności i można by pomyśleć, że ograniczyłoby to procesor do punktu, w którym wentylator w ogóle by nie działał, ale tak nie jest. Nawet w trybie cichym wentylator pracuje regularnie — choć nieco wolniej. Zarazem powoduje to około 40-procentowy spadek wydajności grafiki i 25-procentowy spadek podczas uruchamiania ogólnych aplikacji.

Swift X to bestia żądna energii, a podczas ładowania przez jeden z portów USB-C, musisz użyć dołączonej do urządzenia 100-watowej ładowarki. Będzie ładował podtrzymująco za pomocą standardowego adaptera o niższej mocy, ale nigdy nie osiągnie pełnej pojemności, nawet jeśli jest wyłączony.

Laptop ma jednak pewne zalety. Portów jest pod dostatkiem jak na maszynę tej wielkości, w tym dwa porty USB-A i dwa USB-C, pełnowymiarowy port HDMI i gniazdo karty microSD. Klawiatura jest w porządku, a touchpad przestronny, ale nie irytująco duży. Szkoda, że tak głośno „chrupie” przy klikaniu. Dyskretny, ciemnometaliczny szary design jest profesjonalny, choć mało stylowy.

To nie jest najmniejsza maszyna — waży 1,54 kg i ma 25 milimetrów grubości w najszerszym punkcie — ale te liczby nie są wygórowane jak na laptopa, który wciska oddzielną kartę graficzną do 14,5-calowej obudowy.

Pozostaje pytanie: po co? Ogólna stabilność jest słaba, ponieważ w ciągu tygodnia z systemem napotkałem dziwne wizualne czkawki, takie jak migotanie obrazu. Czas pracy baterii wynoszący nieco ponad siedem godzin przy małym obciążeniu nie jest rażący, ale jest gorszy niż w przypadku wielu konkurencyjnych laptopów.

Chociaż Swift X 14 ma kilka pozytywnych aspektów, trudno jest określić, dla kogo dokładnie jest przeznaczony — w założeniu prawdopodobnie dla casualowego gracza lub grafika, który jest zawsze w ruchu i musi nosić ze sobą lekki bagaż. To mogłoby być możliwe, ale Swift po prostu nie działa wystarczająco dobrze, aby uzasadnić swoją cenę, a głośne wentylatory i problemyz nagrzewa-

niem dyskwalifikują go jako potencjalny zakup.

Specyfikacja

CENA 5 299 PLN

5 299 PLN PRZEKĄTNA EKRANU 14,5 cala

14,5 cala ROZDZIELCZOŚĆ NATYWNA 2880×1800 px

2880×1800 px PROCESOR Intel Core Ultra 7 155H

Intel Core Ultra 7 155H RAM 32 GB

32 GB DYSK 1 TB SSD

1 TB SSD WAGA 1,5 kg