TEST: Lenovo IdeaCentre AIO 5￼

Lenovo IdeaCentre AIO 5 to komputer typu all-in-one przeznaczony dla osób pracujących w domu, które poszukują stylowego komputera, nie zajmującego zbyt wiele miejsca na biurku.

Nie jest to tanie rozwiązanie, zwłaszcza w porównaniu z tradycyjnymi komputerami stacjonarnymi, ale ponieważ wyposażone jest w ekran, a w kartonie znajduje się również mysz i klawiatura, otrzymuje się zestaw od razu gotowy do pracy.

Jak każdy dobry komputer all-in-one, Lenovo IdeaCentre AIO 5 jest kompaktowy i wygodny. Dzięki komponentom wbudowanym w podstawę monitora oznacza to, że w przeciwieństwie do zwykłych komputerów stacjonarnych nie będziesz musiał łączyć przewodów między nimi. Nie tylko jest łatwiejszy w konfiguracji, ale także prościej go przenosić i zajmuje mniej miejsca na biurku.

To ciekawy projekt, który dąży do profesjonalnego wyglądu biura, a nie stylowej estetyki do studia. Sam ekran to 24-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1080p , co jest w porządku.

Szukający komputera do codziennego użytku w domowym biurze będą zachwyceni prostą konstrukcją i dużym ekranem. Ramki wokół niego są zresztą imponująco smukłe, z wbudowanym soundbarem JBL z dźwiękiem Dolby biegnącym u dołu. Komputer ma również wysuwaną kamerę internetową nad ekranem. To fajna funkcja, ponieważ utrzymuje smukłość ramki, a także zapewnia element prywatności, ponieważ wciśnięcie kamery internetowej z powrotem w nią, zapewni jej zablokowanie.

Odkładając na bok zastrzeżenia dotyczące rozdzielczości, projekt komputera jest świetny. Gdyby Apple nie przeprojektował iMaca na początku tego roku, pokusiłbym się o stwierdzenie, że Lenovo IdeaCentre AIO 5 sprawia, że ​​iMac wygląda na przestarzały.

Ekran jest przymocowany do podstawy (w której mieści się większość komponentów) za pomocą grubego metalowego ramienia, które wygląda przyjemnie nowocześnie. Niektóre elementy znajdują się za ekranem: porty USB, Ethernet i dwa porty HDMI. Kabel zasilający jest jednak podłączony do podstawy.

Ciekawy projekt, który dąży do profesjonalnego wyglądu biura

Baza wygląda w tym zestawieniu dość zwyczajnie, ale spełnia swoje zadanie. Jedną z rzeczy, która mi się bardzo podoba, jest fakt, że ma wbudowaną ładowarkę bezprzewodową. Połóż kompatybilne urządzenie, takie jak smartfon, na górze podstawy, a zacznie się ładować. To świetna funkcja, która jest naprawdę przydatna i działa bez przysłowiowego zająknięcia.

Lenovo IdeaCentre AIO 5 jest również wyposażony w prosty zestaw bezprzewodowej klawiatury i myszy. Wykonują poprawnie swoją pracę, choć mysz nie używa wbudowanego akumulatora, tylko standardowej baterii AAA.

Specyfikacją, którą otrzymałem do testów, była wersja z procesorem AMD Ryzen 5 5500U (2,1/4,0 GHz) i 16 GB pamięci RAM, a także dużą ilością miejsca do przechowywania danych. To potwierdziło, że to fantastyczny komputer do codziennego użytku biurowego. 6-rdzeniowy procesor plasuje się pod względem wydajności gdzieś pomiędzy Intel Core i7-1265U a Intel Core i7-1255U, zapewniając optymalną pracę przy zadaniach biurowych. Lenovo IdeaCentre AIO 5 nie ma dedykowanej grafiki, opierając się na zintegrowanej karcie graficznej AMD Radeon. Oczywiście można przy tej specyfikacji dokonywać podstawowej edycji zdjęć, czy pograć w starsze gry, ale model ten przeznaczony jest głównie do biurowych zastosowań. Podczas pracy nad szczególnie stresującymi zadaniami, włącza się wentylacja.

Standardowe użytkowanie systemu Windows 11 przebiega natomiast bez żadnych zakłóceń. Kilkadziesiąt otwartych zakładek w przeglądarce internetowej, edytory tekstów, arkusze kalkulacyjne, klient poczty, streaming muzyki — wszystko jednocześnie uruchomione — komputer przyjmuje na siebie bez problemów. Wbudowana kamerka jest całkiem niezła, z bardzo przyzwoitym poziomem szczegółowości, a zestaw audio od JBL brzmi znakomicie. Również konsumpcja multimediów jest przyjemna, a zwiększenie głośności do maksimum przebiega bez jakichkolwiek zniekształceń.

Lenovo IdeaCentre AIO 5 to bardzo dobre urządzenie wielofunkcyjne z certyfikacją TÜV do użytku biurowego lub dla każdego, kto chce mieć w domu komputer do podstawowych zadań służbowych i rozrywkowych.

Specyfikacja