Orientarium w Łodzi – najnowocześniejszy tego typu obiekt w Europie korzysta z monitorów Sony

Na mapie turystycznej Europy w dniu 29 kwietnia 2022r. pojawiło się Orientarium w Łodzi. To największy kompleks w Europie prezentujący faunę i florę Azji południowo-wschodniej. Powierzchnie ekspozycyjną podzielono na cztery części tematyczne. Na zwiedzających czeka tunel podwodny o długości 26 metrów z 1300 gatunkami ryb oraz 35 gatunków zwierząt w samym tylko kompleksie Orientarium. Zobaczymy tam m. in. orangutany sumatrzańskie, rekordowych rozmiarów krokodyle gawialowe i największego w Europie słonia indyjskiego. Zadbano również o dostęp do informacji tak, aby każdy mógł bliżej poznać żyjące tam zwierzęta.

Na terenie Orientarium zainstalowano 29 – 43-calowych monitorów Sony Bravia FW-43BZ53F, które są zintegrowane w ramach systemu TEOS z licencją Digital Signage. Gwarantuje to szybkie i wygodne projektowanie i publikowanie treści na poszczególnych urządzeniach. Dzięki temu zwiedzający otrzymują informacje na temat mieszkańców Orientarium, zyskują wiedzę o porach karmienia i zwyczajach zwierząt, a także o ich sponsorach. Wiadomości wyświetlane są również w windach. Monitory zlokalizowane na korytarzach prezentują bieżące informacje na temat miasta i atrakcji w nim dostępnych. Do kompleksu Orientarium trafiło także 10 laserowych projektorów Sony VPL-PHZ60, które są wykorzystywane zarówno w części ekspozycyjnej, jak i biurowej.

Prace trwały od września 2018 roku, a wynik jest imponujący. Wejście do zoo i jednocześnie Orientarium to tzw. pawilon wejściowy, w którym umieszczono cztery monitory interaktywne służące do publikowania materiałów o sponsorach i danych na temat obiektu i miasta. Na ścianie umieszczono dwa monitory, których zadaniem jest dostarczanie użytecznych informacji na temat komunikacji czyli np. rozkładu jazdy tramwajów z MPK Łódź.

W tym budynku oprócz kas biletowych, restauracji i kawiarni znajduje się też centrum konferencyjne. Przygotowano tam salę plenarną zdolną pomieścić 350 osób. Przestrzeń została zaplanowana tak, aby można ją było przearanżować na 2 lub 3 mniejsze sale w zależności od potrzeb. W efekcie, centrum oferuje sześć, różnej wielkości, sal konferencyjnych wyposażonych w najnowocześniejsze rozwiązania multimedialne. Siedem projektorów Sony VPL-PHZ60 trafiło do sal konferencyjnych. Eleganckie i niewielkie laserowe urządzenia wyświetlają obraz o znakomitych parametrach. Minimalne wymagania konserwacyjne i długa żywotność sprawiają, że są optymalnym wyborem do tego typu zastosowań.

Przed salami umieszczono cztery tablety umożliwiające rezerwacje sal. Wyświetlają one informacje o zajętości i dają możliwość zaplanowania rezerwacji.

– Zamawiający wyraźnie wskazywał, że system ma być niezawodny, a gwarancja udzielana na sprzęt to minimum 5 lat. Rozwiązanie miało być spójne zarówno dla monitorów informacyjnych w windach, jak i monitorów w całym obiekcie. Dodatkowo potrzebny był również system rezerwacji sal. To wszystko zadecydowało, że nie mogliśmy iść na żaden kompromis i musieliśmy wybrać rozwiązanie trwałe i sprawdzone, dlatego zdecydowaliśmy się na system TEOS i urządzenia firmy Sony. Ponadto wiedzieliśmy, że wdrożenie może być rozwojowe, a system TEOS i rozwiązania firmy SONY pozwolą nam na jego rozbudowę i modyfikacje w sposób bezkonkurencyjny. – informuje Marcin Kaliński z firmy 3Isav, która była odpowiedzialna za wdrożenie – Długo nie musieliśmy czekać, aby potwierdziło się nasze przekonanie o rozwojowości systemu. Jeszcze przed otwarciem Orientarium dołożyliśmy 3 laserowe projektory Sony, które wyświetlają treści Digital Signage za pomocą systemu TEOS.

We wszystkich sześciu windach zainstalowano playery TEOS co pozwala na wyświetlanie materiałów Digital Signage. Publikowanymi treściami zarządza się przez przeglądarkę internetową, dzięki czemu można je zmienić przy pomocy dowolnego urządzenia mającego dostęp do sieci lokalnej w zoo. System zarządza włączaniem i wyłączaniem monitorów. TEOS dostarcza narzędzie do diagnostyki. Można zdalnie sprawdzić co wyświetla dany monitor i czy pracuje prawidłowo. Tego rodzaju diagnoza jest szczególnie cenna w tak dużych obiektach ze względu na czas, którego wymagałby audyt wszystkich urządzeń. Centrum konferencyjne jest połączone z Orientarium szklaną kładką.

W drugim budynku znajduje się słoniarnia. Goście mogą oglądać zwierzęta nie tylko standardowo, ale również z góry i perspektywy podwodnej. Basen dla słoni ma głębokość trzech metrów i dzięki przeszklonej powierzchni można obejrzeć kąpiel słoni. Na ścianie – po obu stronach okna do basenu wyświetlane są materiały przygotowane dla gości. Kąpiele odbywają się o godz. 11:00, ale zwiedzający, którzy odwiedzą Orientarium o innej porze, mogą obejrzeć materiał wyświetlany z projektorów Sony VPL-PHZ60. Po obu stronach okna basenu zorganizowano multimedialne pokazy. Można obejrzeć materiały filmowe i przeczytać wyświetlane informacje. W pobliskiej części zwanej Celebes, mieszkają m. in. Makaki i wyderki orientalne. W całym budynku zainstalowano sześć 43 – calowych monitorów profesjonalnych Sony Bravia FW-43BZ35F. Monitory z tej serii wyświetlają znakomitej jakości obrazy 4K o dużej jasności i wysokim kontraście. Są przy tym energooszczędne. Każdy jest umieszczony w bezpiecznej obudowie, a ich zadaniem jest uatrakcyjnianie pobytu gości na terenie obiektu i dostarczanie informacji na temat mieszkających nieopodal zwierząt. Siedem takich monitorów trafiło do Oceanarium. Wspaniała feeria barw rafy koralowej precyzyjnie odwzorowana na monitorze Sony Bravia FW-43BZ35F jest znakomitym dopełnieniem doznań z tego wyjątkowego miejsca. Ogromną atrakcją jest 26-metrowy, podwodny tunel i 7 oceanicznych zbiorników. Jeden monitor zainstalowano na piętrze, gdzie można obejrzeć zaplecze basenu z rekinami. Wyświetla on informacje o porach karmienia i zwyczajach tych zwierząt.

Przy bocznym wejściu do akwarium z rekinami zainstalowano projektor VPL-PHZ60. Projektor wyświetla obraz o znakomitych parametrach, oferuje wysoką jasność – na poziomie 6 000 lumenów. Żywotność projektora to 20 000 godzin co oznacza że będzie służył co najmniej 6 lat – ponieważ zoo jest otwarte 9 godzin dziennie przez 364 dni w roku. Zamknięte jest tylko 1 listopada.

Strefa Wysp Sundajskich to klimat prawdziwej dżungli z temperaturą na poziomie 24-26 stopni Celsjusza i prawie 80% wilgotnością powierza. Tam żyje Kraken i Penelopa – para największych na kontynencie europejskim krokodyli gawialowych. Ciekawostki na ich temat, a także o jedynych w Polsce orangutanach sumatrzańskich i innych zwierzętach są wyświetlane na dziewięciu 43-calowych monitorach Sony Bravia zlokalizowanych w tej części Orientarium.

Zanim otworzyliśmy Orientarium nasze ZOO dysponowało kilkoma ekranami multimedialnym pracującymi zupełnie niezależnie od siebie. Zarządzanie nimi było dość trudne. – informuje dr Arkadiusz Jaksa, prezes zarządu, Miejski Ogród Zoologiczny w Łódzi Sp. z o.o. – System TEOS umożliwił nam zaoferowanie klientom konkretnego czas reklamowego o określonych porach, w konkretnych lokalizacjach. Wbudowany edytor treści umożliwia stworzenie dowolnego komunikatu widocznego dla odwiedzających – nawet z poziomu telefonu komórkowego. Zarazem mechanizm harmonogramów zapewnia pełną automatyzację treści, dzięki czemu ułatwia zapraszanie na karmienia pokazowe, kąpiel słonia, czy przypomina o zbliżającym się zamknięciu obiektu.