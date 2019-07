TEST: Creative Outlier Air Sports

Nie zastanawiacie się czasami, jaka przyszłość czeka prawdziwie bezprzewodowe słuchawki? Odejdą one w niepamięć czy wręcz przeciwnie – staną się normą, a ich podstawowe modele będą dostępne za przysłowiowe grosze? Przedsmak przyszłości możemy mieć już dzisiaj w postaci Creative Outlier Air Sports, niedrogich i funkcjonalnych słuchawek dla sportowców.

Niska cena nie wpłynęła negatywnie na jakość wykonania Outlier Air Sports. Wytrzymały, matowy plastik z podświetlanym pierścieniem jest odporny na zapocenie i trening w deszczu w klasie IPX5, co oznacza, że nie zabierzesz ich na basen, ale na siłownię już jak najbardziej. Słuchawki trzymają się w uszach pewnie i z nich nie wystają, chociaż na początku mieliśmy problemy z ich odpowiednim dopasowaniem. To jednak kwestia przyzwyczajenia; po kilku próbach ich szybkie zakładanie weszło nam w krew.

Praktyki wymaga również sterowanie Outlier Air Sports: jedno naciśnięcie prawej wkładki to pauza lub wznowienie odtwarzania, przytrzymanie lewej ścisza muzykę, a prawej zwiększa głośność… to jedynie kilka z dostępnych gestów rozpoznawanych przez słuchawki. Zanim pójdziemy z nimi na trening, warto zatem poświęcić chwilę, żeby opanować wszystkie funkcje.

Pierwsze łączenie Outlier Air Sports ze smartfonem poszło sprawnie. Po wyjęciu z ładującego etui wkładki automatycznie przechodzą w tryb parowania Bluetooth – ta, którą wyciągniemy jako pierwszą, stanie się jednostką główną, bezpośrednio łączącą się ze smartfonem. Jakość połączenia nie zawiodła nas; to w końcu znany ze stabilności Bluetooth 5.0.

Na dodatek słuchawki wyposażono w pojemną baterię, według producenta starczającą średnio na 10 godzin odtwarzania. Przy naszych ustawieniach jedno ładowanie przełożyło się na nieco ponad 9 godzin, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem wśród słuchawek true wireless. Dołączone do zestawu etui wydłuża ten czas o kolejnych 20 godzin, podczas gdy samo w pełni ładuje się w niecałe dwie. Jest ono estetyczne i wytrzymałe, chociaż dość nieporęczne.

Początkowo mieliśmy obawy co do brzmienia Outlier Air Sports – jak w tej cenie można osiągnąć zadowalającą jakość dźwięku? – okazały się one jednak zbędne. Dzięki grafenowej membranie słuchawki grają precyzyjnie i melodyjnie, z wyraźnie zaznaczonymi basami i sopranami. Dźwięk jest czysty, energetyzujący i kolorowy, cechuje się zadowalającą w tym segmencie głębią i mocą. Dodatkowym plusem jest obsługa aptX i AAC, które rzadko kiedy spotykamy w sprzęcie z tej półki cenowej.

Nie są to może najlepiej brzmiące słuchawki true wireless w historii, ale jak najbardziej umilą nam czas spędzony na siłowni lub w podróży komunikacją miejską.

Specyfikacja