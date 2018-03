TEST: GoPro HERO6 Black

GoPro przez długi czas wyznaczało trendy w zakresie kamer sportowych. Teraz, gdy na rynku pojawiło się mnóstwo konkurentów, firma stara się utrzymać zagrożoną pozycję. Jej tajną bronią jest HERO6 Black – kolejna edycja superwydajnych kamer sportowych z serii HERO.

Sercem nowej technologii jest zupełnie nowy procesor GP1. Został on zoptymalizowany pod nagrywanie materiałów w wysokiej jakości i liczbie klatek na sekundę, która wcześniej była nieosiągalna w tak małych urządzeniach. HERO6 spokojnie mieści się w dłoni, a należy pamiętać, że jego obudowa musi pomieścić również wszystkie funkcje ochronne. Kamerka jak zawsze wyposażona jest w gumową ochronę przed upadkiem oraz standard wodoodporności IPX8, co zapewnia bezpieczeństwo sprzętu przy zanurzeniu go w wodzie o głębokości do 10 m! Szkoda, że producent nie zdecydował się na przeprowadzenie testów odporności na zapylenie: nie zauważyliśmy żadnej zmiany w jakości nagrywania po ubrudzeniu kamery piaskiem, ale trudno powiedzieć, jak sprawdzi się ona np. w warunkach pustynnych.

Kolorowy ekran dotykowy o średnicy 2 cali to nie jedyny sposób na komunikowanie się z urządzeniem: HERO6 otrzymał poprawioną możliwość sterowania głosowego. Zupełna nowość to obsługa Wi-Fi 5 GHz, dzięki której transfer dużych plików jest jeszcze szybszy. Działa ona jednak dość wybiórczo – niektóre telefony nie rozpoznawały filmów przesyłanych za pomocą pasma 5 GHz i aby zgrać je na smartfona, trzeba było korzystać ze starego dobrego 2,4 GHz.

Dodanie opcji szybszego transferu wynika pośrednio również ze zwiększenia jakości nagrywanych materiałów, a co za tym idzie, rozmiarów plików. Powiedzmy to jasno i konkretnie: wideo w HERO6 zachwyca. Przede wszystkim nareszcie dostajemy opcję udokumentowania naszych sportowych wyczynów w jakości 4K i 60 klatkach na sekundę. Dzięki integracji z kodekiem HEVC (h.265), który możemy znaleźć chociażby w iPhonie X, rozmiary plików zostają zoptymalizowane tak, aby kamerka pomieściła nieco więcej materiałów niż tylko pojedynczy szus po stoku. Starsze telefony mogą mieć problem z odtworzeniem takiego nagrania, dlatego lepiej odpalać je na komputerze. Niestety, stabilizacja obrazu w 4K działa jedynie z trybem nagrywania w 30 FPS-ach: aby osiągnąć profesjonalny efekt w 60 FPS, konieczne jest zastosowanie gimbala. HERO6 oferuje również dwa tryby dramatycznego spowolnienia akcji: slow-motion 120 FPS w jakości 2,7K oraz super slow-motion 240 FPS w 1080p.

Zdecydowanie słabą stroną nowego GoPro jest bateria. Nie została ona zmieniona od czasów poprzedniej generacji, a nagrywanie w jakości 4K i 60 FPS-ach wyczerpuje akumulator po niecałej godzinie! Mimo kilku niedogodności, HERO6 to jedna z najlepszych kamer do dokumentowania mniej lub bardziej ekstremalnych wyczynów. Tylko pamiętaj o bezpieczeństwie!

