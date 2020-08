TEST: JBL L82 Classic

Kolumny L100 od JBL to jedna z najlepiej rozpoznawalnych konstrukcji audio z lat 70., którą możemy zobaczyć na niejednym nagraniu lub reklamie z epoki. W zeszłym roku doczekały się one następców, L100 Classic, a teraz także mniejszego kuzyna – dwudrożnych kolumn podstawkowych JBL L82 Classic. Sprawdźmy, czy dostarczą nam iście kultowych wrażeń dźwiękowych.

Design głośników wiernie naśladuje legendarne wzornictwo L100. Obudowa z satynowym fornirem z drewna orzechowego została ozdobiona charakterystyczną maskownicą z pianki Quadrex. Geometryczny wzór w kontrastowych kolorach wygląda po prostu genialnie, dodając prostej formie kolumn niepowtarzalnego charakteru. L82 Classic nie mają zintegrowanych podstawek, zamiast tego stojąc bezpośrednio na blacie; opcjonalnie można sparować je z lekko nachylonymi stojakami podłogowymi JS-80 – piekielnie designerskimi, acz niestety dość drogimi.

Po zdjęciu piankowych maskownic, w oczy rzucają się przede wszystkim zastosowane w kolumnach przetworniki: 25-milimetrowy tweeter z tytanową kopułką i potężny woofer o celulozowej membranie i odlewanym koszu. Towarzyszy im frontalnie umieszczony port bass-reflex oraz pokrętło sterowania pracą tweetera; w większości sytuacji wystarczy pozostawienie go w pozycji domyślnej 0 dB, chociaż niektóre gatunki muzyczne – przede wszystkim muzyka klasyczna i folk – brzmiały lepiej, gdy delikatnie podkręciliśmy jego ustawienia.

L82 Classic grają mocno, głośno i dokładnie, zachowując charakter oryginalnego nagrania i wydobywając z niego wszystkie szczegóły. Prym wiodą basy – dynamiczne, mocne, ale przy tym bardzo dobrze kontrolowane – aby się o tym przekonać, wystarczy włączyć instrumentalnego post-rocka, gatunek bardzo wrażliwy na przeładowanie niskich tonów. L82 Classic oddają jego delikatny, subtelny balans z dużym wyczuciem i pozwalają brzmieniu swobodnie „oddychać”. Tym samym tworzą one efekt szerokiej, wypełnionej muzyką przestrzeni, w której wszystkie instrumenty mają swoje miejsce.

Dla kontrastu otworzyliśmy na nich playlistę RnB ze Spotify, a wtedy kolumny dały czadu: niskie tony tanecznie się rozhuśtały, a dynamika reprodukcji dźwięku wręcz zapraszała do tańca. Na plus należy zaliczyć fakt, że nawet w tak mocno basowych gatunkach, L82 Classic nie zatracały swojego balansu, serwując nam obłędną mieszankę kolorowej średnicy, wyrazistych sopranów i pełnych energii basów. Przy wysokim poziomie głośności kolumny nie zniekształcają dźwięku, co umożliwia wykorzystanie ich do nagłośnienia imprez.

Czy warto zainwestować w JBL L82 Classic? Miłośników wzornictwa retro nie musimy do tego nakłaniać – ci kupią ten sprzęt samymi oczami. Inni użytkownicy również nie będą zawiedzeni, kolumny dostarczą im bowiem wielu miłych chwil, spędzonych przy muzyce.

Specyfikacja