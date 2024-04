Nowa Kia Sorento – już można zamawiać dużego SUV-a z mocnym silnikiem Diesla

Do oferty marki Kia w Polsce trafia nowa Kia Sorento dostępna w wersjach 6- lub 7-miejscowej, które w topowej wersji Prestige Line zostały wycenione na 289 400 PLN. Model 7-osobowy jest oferowany również w wersjach L i XL, które kosztują – odpowiednio – 241 900 PLN i 259 900 PLN. Ceny dotyczą samochodów z silnikiem Diesla o mocy 193 KM i z napędem na cztery koła. Dla przedsiębiorców Kia Polska przygotowała specjalną ofertę wynajmu długoterminowego Kia For Business. Miesięczna rata wynajmu wynosi od 3 499 PLN netto. W racie zawarte jest ubezpieczenie OC, AC, NW oraz obsługa serwisowa.

Odświeżony, dynamiczny wygląd, który podkreśla cechy SUV-a

Z przodu nowa Kia Sorento wyróżnia się nową i mocniej wyprofilowaną pokrywą silnika oraz pionowymi reflektorami w stylistyce „Vertical Cubes” i nowymi światłami do jazdy dziennej. Nowy jest również wzór osłony chłodnicy z trójwymiarową siatką. Logo marki Kia powędrowało na pokrywę silnika.

Do pionowego kształtu reflektorów nawiązują tylne światła, które tworzą wizualną harmonię i podkreślają solidny wygląd SUV-a. Zaawansowany technologicznie wygląd przedniej części nadwozia uzupełniają sekwencyjne kierunkowskazy. Przeprojektowana dolna część zderzaka, przeprojektowane światła przeciwmgielne i pionowe wloty powietrza podkreślają masywność nowego SUV-a.

W sylwetce nowego Sorento z wyraźnie zaznaczonymi nadkolami dominują nowe obręcze kół z lekkich stopów, dostępne w rozmiarach 18, 19 i 20 cali.

Tył auta charakteryzuje się odświeżonym designem świateł z ukośnie ustawionymi diodami LED. Pionowy kształt tylnych świateł, utworzony przez połączenie dwóch wąskich kloszy, podkreśla spójność stylistyczną z przednią częścią nadwozia nowego Sorento. Podłużne trzecie światło hamowania, zamontowane wysoko na spojlerze pokrywy bagażnika, podkreśla technologiczny wygląd tylnej części nadwozia, a zmodernizowany zderzak nadaje mu jeszcze bardziej solidny wygląd. Lakierowana część zderzaka w połączeniu z jego czarnym poszyciem pracują na wygląd Sorento jako solidnego SUV-a.

Trzy nowe kolory nadwozia

Nowa Kia Sorento jest dostępna w Polsce w 10 kolorach nadwozia, w tym w trzech nowych – Volcanic Sand, Interstellar Gray (znanym z EV6) i Cityscape Green (znanym z Niro). Kolory Clear White, Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Silky Silver, Gravity Blue, Steel Gray i Mineral Blue były oferowane już wcześniej.

Nowe wnętrze dla maksymalnego komfortu podróżowania

Design wnętrza nowego Sorento podkreśla szerokość jego kabiny. Szerokie, poziome linie optycznie dodatkowo poszerza cienki diodowy pas nastrojowego oświetlenia, który rozciąga się między wlotami powietrza do kabiny. Nastrojowe oświetlenie, dostępne w 64 kolorach, jest widoczne nie tylko na desce rozdzielczej, ale również na pokrętle do zmiany trybów pracy przekładni Shift by Wire i na elementach dekoracyjnych przednich drzwi. Zakrzywiony wyświetlacz, który obejmuje 12,3-calowe cyfrowe wskaźniki i ekran dotykowy systemu multimedialnego także 12,3-calowy, podkreśla nowoczesny i technologiczny charakter wnętrza nowej Kia Sorento.

Nowe Sorento jest również wyposażone w najnowocześniejsze udogodnienia, jak nowe przednie fotele relaksacyjne pozwalające się odprężyć podczas postoju, fotel kierowcy z pamięcią ustawień oraz funkcją masażu czy elektrycznie regulowaną w dwóch płaszczyznach kolumnę kierownicy. Elektrycznie regulowane, wentylowane i podgrzewane przednie fotele, a także podgrzewane zewnętrzne siedzenia w drugim rzędzie wraz z podgrzewaną kierownicą zapewniają maksymalny komfort podróżowania.

Zrównoważone materiały do wykończenia wnętrza

Jako podstawową tapicerkę wnętrza Kia wprowadza do nowego Sorento tapicerkę siedzeń w kolorze szaro-zielonym wykonaną z połączenia ekologicznej skóry i materiału, który uzyskano z butelek PET po recyklingu.

Ponadto dostępne są dwie tapicerki – czarna skóra z nowym przeszyciem oraz czarna skóra Nappa z wzorem pikowania.

Oszczędna i dynamiczna jazda dzięki mocnemu silnikowi Diesla

Początkowo nowa Kia Sorento jest dostępna wyłącznie z 2,2-litrowym silnikiem wysokoprężnym o mocy 193 KM, z którym współpracuje 8-biegowa przekładnia o dwóch sprzęgłach. Napęd standardowo jest przekazywany na cztery koła. W późniejszym terminie ofertę układów napędowych nowego Sorento uzupełnią układy hybrydowy i hybrydowy typu plug-in.

Ulepszona obsługa, która zapewnia bezproblemową jazdę

Nowa Kia Sorento jest wyposażona w najnowocześniejsze technologie, które zwiększają bezpieczeństwo jazdy i komfort obsługi. We wnętrzu znajdują się dwa zintegrowane ekrany – 12,3-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego z nawigacją oraz 12,3-calowy cyfrowy zestaw wskaźników. Całość została przykryta jednolitą taflą szkła. Ponadto 10-calowy wyświetlacz przezierny umożliwia kierowcom śledzenie podstawowych informacji o samochodzie, ruchu drogowym czy multimediach bez odrywania wzroku od drogi. Cyfrowe lusterko wsteczne może służyć jako zwykłe lusterko lub jako wyświetlacz obrazu z dodatkowej kamery umieszczonej pod spoilerem. Dzięki temu kierowca dysponuje widocznością do tyłu w sytuacjach, gdy widoczność przez tylną szybę jest ograniczona.

System multimedialny, który obsługuje się za pomocą ekranu dotykowego, jest wyposażony w nawigację online, rozpoznawanie głosu i łączność Bluetooth. Automatyczna dwustrefowa klimatyzacja należy do wyposażenia seryjnego. System zaprojektowano tak, aby Kia mogła bezprzewodowo przesyłać aktualizacje oprogramowania i map do samochodu, co eliminuje konieczność wizyt w serwisie.

Nowe Sorento jest wyposażone w czytnik linii papilarnych. Dzięki temu kierowca może łatwo połączyć profil użytkownika i uruchomić silnik. Ponadto, nowa Kia Sorento jest wyposażona w bezprzewodową ładowarkę do telefonu, sześć portów ładowania USB-C (po dwa w każdym rzędzie siedzeń) i wysokiej klasy system dźwiękowy renomowanej firmy Bose. Nowa funkcja cyfrowego kluczyka umożliwia używanie smartfona jako kluczyka, co oznacza, że można mieć przy sobie o jedną rzecz mniej.

Funkcja „Przenoszenie profilu użytkownika” umożliwia tworzenie kopii zapasowej ustawień i za pomocą aplikacji Kia Connect oraz za pośrednictwem chmury przesłanie ustawień z jednego samochodu do drugiego. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla klientów, którzy podróżują różnymi samochodami wyposażonymi w Kia Connect, np. kierowcy flotowi lub rodziny, które mają więcej niż jedno auto wyposażone w Kia Connect.

Ulepszone systemy asystujące i nowe funkcje poprawiające bezpieczeństwo

Nowością w nowym Sorento jest system Highway Drive Assist 2.0 z asystentem zmiany pasa ruchu i Surround View Monitor (SVM) z funkcją widoku 3D na zestawie cyfrowych wskaźników. Ulepszono także asystenta zapobiegania kolizjom czołowym, który teraz obejmuje skręcanie na skrzyżowaniach i przejeżdżanie przez skrzyżowania, asystenta omijania przeszkód, czy funkcję zmiany pasa ruchu.

Ponadto, nowe Sorento jest dostępne z aktywnym tempomatem (NSCC), który współpracuje z nawigacją, z asystentem unikania kolizji z samochodami w martwym polu widzenia lusterek zewnętrznych (BCA), z asystentem unikania kolizji z pojazdami podczas cofania (RCCA), asystentem bezpiecznego wysiadania (SEA), monitorem martwego pola (BVM), zdalnym asystentem parkowania (RSPA) i asystent parkowania tyłem (PCA-R).

Dodatkowa nowa funkcja – Away Close Tailgate – zapewnia jeszcze większą wygodę, dzięki automatycznemu zamykaniu bagażnika, gdy kierowca opuści obszar za samochodem.

Nowa Kia Sorento jest wyposażona w maksymalnie dziewięć poduszek powietrznych – dwie przednie, dwie boczne montowane w przednich siedzeniach, boczne kurtyny powietrzne z czujnikiem dachowania, przednią centralną oraz boczne dla pasażerów w drugim rzędzie.

Nową Kia Sorento już można zamawiać. Pierwsze egzemplarze trafią do salonów w Polsce już w drugiej połowie maja. Samochód jest standardowo objęty siedmioletnią gwarancją lub na 150 000 km.