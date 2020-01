TEST: Braun All-in-One MGK7020

Nie chcę wdawać się tutaj w odwieczny spór o to, która płeć musi włożyć więcej wysiłku w to, żeby dobrze wyglądać, ale w przypadku panów sprawa wcale nie jest tak prosta, jakby to się wydawało. Utrzymanie fryzury i zarostu w dobrym stanie to naprawdę poważne zadanie, w którym mają pomóc nam wszelkiego rodzaju maszynki i golarki. MGK7020 od Brauna to tak naprawdę zestaw dziesięciu akcesoriów w jednym; miałem okazję przetestować go – dosłownie – na własnej skórze.

Trymer może służyć do skracania włosów na głowie, kształtowania zarostu, podgalania go, golenia ciała oraz przycinania owłosienia w nosie i uszach. Do każdego zastosowania przeznaczona jest stosowna nakładka, którą w pudełku znajdziemy wraz z dodanym trochę na doczepkę pokrowcem. Zastosowane w MGK7020 ostrza są w pełni metalowe, co obiecuje, że zarost będzie usuwany bez uczucia ciągnięcia i szarpania skóry. Do zestawu dołączona jest także maszynka Gillete Fusion5 ProGlide, która przyda się do całkowitego usunięcia owłosienia z szyi i twarzy. Trymer jest w pełni wodoodporny, potrafi pracować na sucho i na mokro, można go czyścić pod strumieniem wody.

Brzmi fajnie, ale jak sprawdza się w praktyce? Na pierwszy ogień poszedł mój zarost – gruby, gęsty, z nieszczęsną tendencją do splątywania się. Aby go ogarnąć, wybrałem grzebień 3-10 mm i ustawiłem go w pozycji 5 mm. Muszę przyznać, że cały proces poszedł, wybaczcie suchara, gładko: ostrza delikatnie, ale precyzyjnie cięły włosy, nie ciągnąc za nie i nie powodując dyskomfortu. Nawet w miejscach, gdzie zarost ma tendencje do plątania się, grzebienie przejeżdżały bez problemu, łagodnie tnąc i rozplątując.

Do osiągnięcia pełnego efektu musiałem kilkukrotnie przeprowadzać MGK7020 przez te same punkty, w szczególności na linii żuchwy, ale cały proces był szybki i przyjemny. Zarost mogłem następnie ukształtować za pomocą precyzyjnej końcówki trymera i minigolarki z folią, a sesję zakończyć poprzez przycięcie owłosienia w uszach i nosie. Bardzo nie lubię tej czynności, na szczęście trymer i w tym przypadku łagodnie obszedł się z moim owłosieniem.

Nieco więcej pracy wymaga ogolenie ciała za pomocą dołączonej golarki. MGK7020 bardzo dobrze radzi sobie z włosami rosnącymi w jednym kierunku, ale gdy ma do czynienia z mniej ułożonym owłosieniem, jego wydajność spada – przez niektóre miejsca na klatce piersiowej musiałem przejechać większą liczbę razy. Efekt końcowy był jednak imponujący, a skóra nie nosiła nawet najmniejszego śladu podrażnienia.

Trymer został wyposażony w baterię litowo-jonową, która zapewnia 100 minut pracy na jednym ładowaniu. To bardzo dobry wynik, w szczególności jak na urządzenie, które nie zawsze będziemy w stanie naładować. Braun MGK7020 jest idealnym gadżetem dla lubiących uniwersalne rozwiązania, a przy okazji w bardzo rozsądnej cenie.

Specyfikacja