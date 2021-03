TEST: HTC Wireless Earbuds

To zrozumiałe, że bezprzewodowy sprzęt audio bywa znacznie droższy od tego „okablowanego” – w końcu podczas jego tworzenia producent musi zadbać nie tylko o samo brzmienie, ale także szereg innych czynników wpływających na jakość transmisji Bluetooth, czas pracy na baterii i minimalne opóźnienie dźwięku w stosunku do obrazu. Na szczęście technologie te stają się coraz bardziej dostępne, co oznacza, że słuchawki true wireless nie muszą być koszmarnie drogie. HTC Wireless Earbuds kosztują zaledwie 200 PLN – sprawdźmy, czy warto je wybrać.

Mimo niskiej ceny prawdziwie bezprzewodowe słuchawki od HTC prezentują się naprawdę porządnie. Ich plastikowe etui sprawia wrażenie solidnego i wytrzymałego: w przypadku tanich słuchawek prawdziwą plagą jest skrzypiący, niestabilny zawias, ale tutaj nie zauważyliśmy tego problemu. Futerał zdobi duże logo producenta i dioda sygnalizująca status urządzenia.

Same wkładki również nie zawodzą pod względem jakości wykonania. Słuchawki wygodnie układają się w kanale słuchowym, pozostając na miejscu podczas spacerowania i wykonywania codziennych obowiązków. Z uwagi na brak wodoodporności nie polecamy ich jednak jako sprzętu dla pływaków.

Wireless Earbuds dość dobrze tłumią odgłosy świata zewnętrznego w sposób pasywny; w tym przedziale cenowym nie mamy co liczyć na dedykowany system ANC. Aby obniżyć koszty, HTC zdecydowało się także na zrezygnowanie z kolejnego popularnego dodatku, czyli ładowania bezprzewodowego Qi. W zamian otrzymujemy natomiast port USB-C, stosunkowo rzadko spotykany w tanich urządzeniach.

Zadziwiająco dobry okazał się również czas pracy na baterii: w trakcie testów wkładki wyładowywały się średnio po 5,5-6 godzinach naprzemiennego słuchania i rozmów przez telefon. Etui ładujące pozwala uzupełnić akumulatorki jeszcze trzykrotnie, co łącznie daje niemal cały dzień korzystania z Wireless Earbuds – naprawdę nieźle w porównaniu nawet z wieloma droższymi konkurentami.

Esencja dźwięku

Przejdźmy jednak do najważniejszego aspektu słuchawek, czyli ich możliwości akustycznych. Chociaż sama specyfikacja nie powala, w praktyce sprzęt daje z siebie wszystko. Propozycja HTC brzmi znacznie lepiej od podobnie wycenionych modeli true wireless, oferując zbalansowany, klarowny dźwięk o niezłej dynamice i wyraźnym rozdziale kanałów stereo. Scena dźwiękowa, chociaż niespecjalnie wyrafinowana, nie jest wcale klaustrofobiczna. Dobrze słychać to w nagraniach koncertowych; śpiew i okrzyki tłumu zarysowane są w nich wyraźnie z tyłu, co daje przyjemne wrażenie uczestnictwa w imprezie pod samą sceną.

6-milimetrowe przetworniki potrafią wygenerować satysfakcjonujące natężenie basów i wyraźnie zaznaczyć wysokie tony. Szczególnie fajnie brzmią na nich gatunki muzyczne typu pop czy R’n’B, gdzie wokale znajdują się „blisko słuchacza” – sprzęt HTC ładnie reprodukuje głos i muzykę w tle, nie rozmywając żadnego z elementów miksu. Niezła okazała się także jakość dźwięku przekazywanego przez mikrofon; rozmówcy nie mieli problemu ze zrozumieniem nas nawet w nieidealnych warunkach.

Wireless Earbuds nie mają dedykowanej aplikacji mobilnej; zamiast niej do sterowania wykorzystamy panele dotykowe, umieszczone na obydwu wkładkach. Obsługa urządzenia nie nastręczyła nam specjalnych problemów: dwukrotne stuknięcie umożliwia przyjęcie lub zakończenie rozmowy telefonicznej, przywołanie asystenta głosowego oraz zatrzymanie czy wznowienie odtwarzania, zaś przytrzymanie paneli – przeskoczenie do następnego lub poprzedniego utworu.

Przydatną funkcją okazała się także możliwość korzystania z jednej wkładki jednocześnie; co ciekawe, każda ze słuchawek może być sparowana z innym urządzeniem mobilnym, o ile znajdują się one od siebie w odległości większej niż 10 metrów. Łączność Bluetooth 5.0 jest stabilna i nie rwie się w niespodziewanych momentach, co pomaga przełknąć brak wsparcia dla kodeków AAC i aptX.

HTC stworzyło Wireless Earbuds w jednym celu – by wypełnić pewną lukę na rynku niedrogich słuchawek true wireless. Ich dźwięk może nie brzmi tak wysmakowanie i subtelnie jak w najdroższych modelach prawdziwie bezprzewodowych, a na dodatek nie mają one aktywnej redukcji hałasu, bezprzewodowego ładowania Qi czy innych kosztownych bajerów, ale trzeba z czystym sumieniem przyznać, że w codziennych, praktycznych zastosowaniach sprawdzają się one po prostu doskonale.

