Diva 7 – nowa kolumna głośnikowa z topowej serii marki Indiana Line

Portfolio marki Indiana Line wzbogaciła nowa kolumna głośnikowa z serii Diva. Do entuzjastycznie przyjętych modeli Diva 3 i Diva 5 dołączył model Diva 7. Jest to głośnik centralny, który w połączeniu z pozostałymi modelami z nowej generacji serii Diva tworzy kompletny zestaw kolumn do kina domowego.

Indiana Line jest jedną z czołowych marek audio o włoskim rodowodzie. Jej historia i tradycje sięgają 1977 roku. Nadrzędnym celem producenta niezmiennie pozostaje najwyższa jakość wykonania połączona z racjonalnym wykorzystaniem podzespołów. Konsekwentne dążenie do perfekcji w Indiana Line, znalazło odzwierciedlenie także w najnowszych konstrukcjach tej marki.

Model Diva 7 wykorzystuje podobne rozwiązania techniczne jak pozostałe modele z tej serii, czyli Diva 3 i Diva 5.

Jednym z kluczowych rozwiązań jest autorskie zawieszenie górne Dual-Wave, które zapewnia szeroki zakres liniowej pracy przetworników elektroakustycznych przetwarzających niskie i średnie częstotliwości, a przy tym zapobiega ich rezonowaniu.

Przetworniki elektroakustyczne, które wykorzystują zawieszenie Dual-Wave, mają membrany wykonane z materiału Curv, czyli kompozytu polipropylenowego o dużej sztywności. Membrana Curv łączy zalety membran wykonywanych z tworzyw naturalnych z zaletami membran sztywnych. Pozwala to uzyskać ciepłe i przyjemne brzmienie z dużą dynamiką, precyzją i szerokim, wyrównanym pasmem przenoszenia, szczególnie w zakresie niskich częstotliwości.

Za wysokie tony odpowiada tweeter z 26-milimetrowym przetwornikiem elektroakustycznym. Ma on ferrytowy układ napędowy oraz jedwabną kopułkę, a dodatkowo wyposażony jest w radialną komorę tłumiącą, która zapobiega podbarwieniom w zakresie wysokich częstotliwości. Całości dopełnia gumowany front tweetera, który został wyprofilowany tak, aby zapewnić odpowiednią dyspersję sopranów, a ponadto poprawić przestrzenność odtwarzanego dźwięku.

Głośnik centralny Diva 7 w połączeniu z innymi modelami z tej linii produktowej pozwala na zbudowanie wysokiej jakości, spójnego brzmieniowo i wizualnie zestawu kolumn do systemu kina domowego.

Kolumna Diva 7 została zaprojektowana specjalnie z myślą o realistycznym i szczegółowym odtwarzaniu mowy w systemach kina domowego. O dużą energię i precyzję odtwarzanych dźwięków dbają dwa przetworniki nisko-średniotonowe o średnicy 150 mm. Między nimi ulokowano 26-milimetrowy tweeter.

Ta 2-drożna konstrukcja ma obudowę typu bass-reflex z wylotem tunelu umieszczonym z tyłu, co pozwala na przetworzenie szerokiego pasma częstotliwości z nieskrępowaną dynamiką i dużą czystością.

Podobnie jak w przypadku kolumn Diva 3 i Diva 5 do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne – czarna lub dębowa z białym frontem. Każdy z wariantów ma matowy lakierowany front, skrzynię pokrytą okleiną PVC oraz magnetycznie mocowaną maskownicę w czarnym kolorze. Nowoczesne wzornictwo kolumn z nowej generacji serii Diva sprawia, że z łatwością wkomponują się one w aranżację dowolnego wnętrza.

Głośnik centralny Diva 7 będzie dostępny w sierpniu br.