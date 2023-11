Premiera Procreate Dreams – całe studio animacji na iPada

Procreate Dreams, całe studio animacji na iPada od twórców Procreate trafiło właśnie do App Store na całym świecie w cenie równowartości 19,99 USD i w formie jednorazowego zakupu.

Twórcy Procreate, najlepiej sprzedającej się aplikacji na iPada od ponad 6 lat, opisują Procreate Dreams jako zupełnie nowy sposób animacji poprzez dotyk. Użytkownicy mogą tworzyć piękne, ręcznie rysowane animacje za pomocą teksturowanych pędzli Procreate i dodawać potężne animowane efekty, dźwięk i wideo, aby ożywić swoje dzieła.

Były animator Disneya, Aaron Blaise, legenda branży z 35-letnim stażem, twierdzi, że prostota aplikacji sprawia, że „praca z nią to przyjemność”. Dodaje: „To zmieniło zasady gry w animacji 2D. Można z tego zrobić cały film. To niesamowite, co potrafi ta aplikacja. Myślę, że teraz będziemy świadkami renesansu, odrodzenia się filmów 2D. Jestem tym bardzo podekscytowany.”

Procreate Dreams będzie dostępne w 19 językach i zapewnia szeroką obsługę iPada dla wszystkich modeli z systemem iPadOS 16.3 lub nowszym.

Kontynuując swoje zaangażowanie na rzecz praw artystów, dyrektor generalny i współzałożyciel Procreate, James Cuda, wyjaśnia: „Było wiele spekulacji, że możemy podążać za trendami branżowymi i przyjąć jakąś formę modelu rozpowszechniania obrazu lub gromadzenia danych w naszych produktach. Chciałbym bardzo jasno określić nasze stanowisko w tej kwestii – wierzymy w ochronę praw artystów. W naszych aplikacjach nie ma modeli dyfuzji obrazu. Nigdy nie zbieramy twoich danych i nigdy nie dzwonimy do domu, ponieważ twoja praca należy do Ciebie.”

Procreate Dreams ma dalej rozwijać się w 2024 roku o nowe aktualizacje i funkcje.