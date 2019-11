TEST: Fibaro Inteligentne Ogrzewanie

Produkty polskiej firmy Fibaro są jednymi z najchętniej wybieranych sprzętów smart home na świecie. Tym razem przetestujemy zestaw, w którego skład wchodzą głowice termostatyczne Heat Controller, czujnik Temperature Sensor i inteligentny hub Home Center Lite. Czy zapewni on nam miłe ciepełko przez całą dobę?

Ogrzewanie od Fibaro współpracuje z większością grzejników montowanych w polskich domach. Ich montaż i podłączanie jest proste: na początku ściągamy aplikację Fibaro Home Control i konfigurujemy huba, z którym parujemy głowice oraz dodatkowy czujnik. System dokona następnie pierwszej kalibracji. Jeden Temperature Sensor może współpracować z trzema Heat Controllerami naraz, co pomoże koordynować ich pracę, jeśli w pomieszczeniu znajduje się kilka grzejników. Apka dostępna jest w języku polskim, dzięki czemu żaden użytkownik nie powinien mieć problemu ze zlokalizowaniem niezbędnych opcji.

Tych zaś mamy do dyspozycji naprawdę sporo. System pozwala na regulowanie temperatury w zakresie od 10°C do 30°C w aplikacji mobilnej. Gdy korzystamy z głowic, zawęża się on do 16-24°C, ale każdy stopień sygnalizowany jest kolorowym podświetleniem LED-owego pierścienia umieszczonego na przodzie urządzenia, od błękitu po czerwień. Dzięki temu intuicyjnemu systemowi samo przyłożenie dłoni do Heat Controllera umożliwia sprawdzenie temperatury; sytuacja komplikuje się nieco po wejściu do menu urządzenia, w którym barwy sygnalizują trudne do zapamiętania ustawienia – bez zerknięcia w instrukcję obsługi się nie obejdzie.

Nasze głowice rozmieszczone zostały w różnych pokojach – jeden Heat Controller trafił do sypialni, a dwa pozostałe i Temperature Sensor – do salonu. Dla obydwu pomieszczeń stworzyliśmy osobne harmonogramy, uwzględniające godziny, w których nikt z nich nie korzysta, oraz czas powrotu z pracy. Głowice działały sprawnie: dostosowywały one tempo nagrzewania do wielkości pokojów, dzięki czemu o żądanej godzinie w mieszkaniu panowała ustalona temperatura. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, aby czasowo „nadpisać” harmonogram i ręcznie ustawić wyższą lub niższą temperaturę; LED-owy pierścień zacznie wtedy szybko migać.

Głowice monitorują także stan grzejnika, informując o jakichkolwiek awariach, i dbają o to, żeby w zaworach nie gromadził się kamień. Nie trzeba się martwić o ich ładowanie, ponieważ wbudowana bateria starcza na dobre kilka miesięcy, a jej uzupełnienie trwa ledwie dwie-trzy godziny.

Powiedzmy jeszcze parę słów o działaniu huba Home Center Lite. Służy on przede wszystkim do przypisywania urządzeń do konkretnych pomieszczeń, sprawdzania ich statusu oraz rozszerzania ekosystemu Fibaro o nowe gadżety. Umożliwia to na przykład sparowanie głowic lub czujnika z dodatkowym czujnikiem Door/Window Sensor (przydatne, gdy grzejnik nie znajduje się bezpośrednio pod otwieranym oknem) lub na przykład czujnikiem ruchu. Jest to prawdziwe centrum dowodzenia naszego inteligentnego domu.

System Fibaro to wspaniałe rozwiązanie dla entuzjastów smart home, którym zależy na pełnej kontroli nad funkcjami swojego domu.

Specyfikacja