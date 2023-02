Yale prezentuje nowy inteligentny sejf

Zaprojektowany z myślą o wygodzie i łatwości użytkowania Smart Safe poszerza gamę połączonych inteligentnych urządzeń domowych. Wraz z zamkiem Linus® Smart Lock, seria produktów do inteligentnego przechowywania to dążenie marki Yale do tego, aby dać użytkownikom komfort korzystania z jednej aplikacji.

Inteligentny sejf posiada wiele funkcji, w tym kilka sposobów otwierania np. za pomocą klucza, klawiatury lub aplikacji, w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika. Powiadomienia zostaną wysłane po uzyskaniu dostępu do sejfu, a także po to, by powiadomić o niskim poziomie baterii sejfu. Zewnętrzne złącza baterii 9V zasilają sejf i zapewniają użytkownikom dostęp, nawet gdy bateria się wyczerpie.

Inteligentny sejf Yale to inteligentny sposób przechowywania

Nowy inteligentny sejf Yale zapewni bezpieczeństwo cennym przedmiotom, takim jak biżuteria, dokumenty czy sprzęt elektroniczny. Smart Safe oferuje wygodne rozwiązanie do przechowywania, umożliwiające zdalne otwieranie sejfu, sprawdzanie, kto ma dostęp do sejfu oraz udostępnianie stałych lub tymczasowych kodów dostępu zaufanym osobom z dowolnego miejsca na świecie. A wszystko to za dotknięciem przycisku w intuicyjnej aplikacji Yale Access.

Dostęp do sejfu jest prosty dzięki współpracy z popularnymi asystentami głosowymi, takimi jak Amazon Alexa*, HomeKit i Asystent Google*, umożliwiając odblokowanie i sprawdzenie stanu sejfu bez użycia rąk, za pomocą jednego polecenia głosowego.

Ochrona wrażliwych materiałów służbowych w domowym biurze

Kiedy pracujesz w domu ważne jest zapewnienie właściwej ochrony dla sprzętu i dokumentów z biura. Po zakończeniu dnia pracy, inteligentny sejf Yale pomoże ukryć poufne dokumenty lub służbowy laptop przedniepowołanymiosobami .

Smart Safe posiada wzmocnione drzwi, które uniemożliwiają użycie narzędzi do ich otwarcia. Dzięki temu bezpieczne przechowanie służbowych przedmiotów nie stanowi problemu. Wyposażony jest również w mechanizm blokujący z dwoma ryglami odpornymi na piłowanie, co zapewnia dodatkowe zabezpieczenie. Umożliwia to bezpieczną pracę w domu i daje pewność, że przedmioty niebędące w użyciu, są dobrze chronione.

Zabezpieczenie rzeczy osobistych gości

Inteligentny sejf firmy Yale to doskonały wybór dla każdego, kto wynajmuje swój dom. Dla osób wybierających się w podróż, jedną z ważniejszych kwestii jest posiadanie bezpiecznego miejsca do przechowywania wszelkich dokumentów podróżnych, paszportów, pieniędzy, biżuterii lub drogiej elektroniki podczas pobytu na urlopie. Smart Safe jest idealnym rozwiązaniem, które zapewni im bezpieczne miejsce do przechowywania cennych przedmiotów. Oświetlenie automatycznie włączane po otwarciu drzwi sejfu, półka i haczyki pozwolą gościom łatwo uporządkować swoje kosztowności, zapewniając bezpieczeństwo i wygodę podczas podróży.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa, alarm sejfu włączy się po 5 nieudanych próbach otwarcia aktywując jednocześnie 5-minutowy tryb blokady, który uniemożliwi dostęp niepowołanym osobom. Dzięki temu użytkownicy mogą mieć pewność, że wszelkie wrażliwe lub kosztowne przedmioty będą chronione, co zapewni gościom poczucie komfortu i spokoju oraz pozwoli w pełni cieszyć się urlopem.

*Asystent Google i Amazon Alexa wymagają mostka Wi-Fi Yale Connect.