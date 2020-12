TEST: Denon DHT-S416

Nowoczesny soundbar jest nie tylko ładnie grającą, płaską „przystawką” do telewizora – urządzenie to powinno wpisywać się w domowy system audio, stanowiąc jego serce i nieodłączny element. Sprawdźmy, jak w tej centralnej roli poradzi sobie nowiutki DHT-S416 od Denona.

W skład zestawu wchodzą soundbar i subwoofer, obydwa ozdobione materiałowym wykończeniem. Płaski profil tego pierwszego ułatwia umieszczenie go bezpośrednio pod telewizorem; subwoofer jest natomiast bezprzewodowy, więc możemy ustawić go w dowolnym miejscu. Oprócz fizycznych połączeń, w tym HDMI ARC, do dyspozycji otrzymujemy także wsparcie dla Google Chromecast. Dzięki temu ostatniemu soundbar jest kompatybilny z popularnymi serwisami streamingowymi. Posiadacze urządzeń Apple mogą być zawiedzeni brakiem AirPlay 2, ale mogą oni zawsze skorzystać z możliwości strumieniowania muzyki przez Bluetooth.

DHT-S416 pracuje w konfiguracji 2.1: obydwa kanały soundbara obsługiwane są przez układ przetwornik pełnozakresowy + tweeter, a wewnątrz subwoofera kryje się 5,25-calowy głośnik niskozakresowy. Dzięki wsparciu dla kodowania Dolby Digital 5.1 urządzenie potrafi dodatkowo uraczyć nas realistycznym, przestrzennym brzmieniem.

Najlepiej słychać to oczywiście w praktyce. Jako pierwszy film testowy wybraliśmy klasyk, czyli Mad Max: Na drodze gniewu, gdzie dominują agresywne odgłosy silników i wystrzałów, poprzedzielane ostrymi, gitarowymi riffami. DHT-S416 dynamicznie wyrzucał z siebie niskie, mruczące dźwięki, jednocześnie dbając o to, żeby nie przykrywały one dialogów. Tutaj do głosu (dosłownie) dochodzi funkcja Denon Dialogue Enhancer, pilnująca, żeby głosy aktorów nie znikały w miksie; do wyboru mamy jej trzy ustawienia.

Imponująco wypadło również udźwiękowienie ostatniej części Gwiezdnych wojen, gdzie zestaw soundbar + subwoofer przeniósł nas w sam środek kosmicznych pojedynków. Odgłosy efektów specjalnych są wyraziste, ale nie przytłaczające, co pozwala cieszyć się filmem nawet przy niskim poziomie głośności i włączonym trybie nocnym.

DHT-S416 dobrze radzi sobie z odtwarzaniem utworów. Po włączeniu dedykowanych ustawień muzycznych, nasze pomieszczenie testowe zalała fala soczystego, kolorowego brzmienia, dobrze dozującego basy i zapewniającego klarowność dźwięku. Świetnie brzmiały zarówno utwory ze źródeł Bluetooth, jak i te strumieniowane przez Chromecasta.

Soundbarem możemy sterować na kilka sposobów, od dołączonego pilota aż po Asystenta Google. Warto pamiętać, że jeśli podłączymy go do telewizora za pośrednictwem złącza ARC, urządzenie będzie rozpoznawało pilota telewizyjnego – dodatkowo uprzyjemni to obsługę tego i tak znakomitego sprzętu.

