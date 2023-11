TEST: Cupra Leon Sportstourer VZ 2.0 TSI 310 KM

Dawno, dawno temu, wyczynowe kombi było idealną odpowiedzią dla tych, którzy szukali emocji na drodze, ale też potrzebowali praktyczności. Wzrost popularności SUV-ów o dużej mocy spowodował spadek popytu na skromne kombi, ale z przyjemnością donoszę, że te rodzinne auta o niskim zawieszeniu potrafią nadal być tak samo niesamowite, jak pamiętacie.

Cupra Leon VZ Sportstourer jest tego doskonałym przykładem, choć jest mniejszy niż Audi RS 6 i Mercedes-AMG C 63, które większość kojarzyłaby z tym segmentem.

Podobnie jak zwykły hatchback Cupra Leon VZ, Sportstourer zaprojektowano na tej samej platformie MQB co Volkswagen Golf ósmej generacji. Wykorzystuje również ten sam silnik co GTI, a moc jest bliższa tej z Golfa R poprzedniej generacji. Zatem w przeciwieństwie do Leona VZ, który jest po prostu szybszą wersją Golfa GTI, ten Leon Sportstourer jest łagodniejszą wersją nowego Golfa R kombi – ale lepiej wyglądającą. Nadążacie za mną?

Samochód jest dostępny w aż 15 wariantach silnikowych. W tym testowym znalazła się najwyższa liczba 310 koni mechanicznych w ramach 2-litrowego silnika TSI. Całość przekazywana jest na wszystkie cztery koła za pośrednictwem siedmiobiegowej, dwusprzęgłowej skrzyni biegów. Pomimo napędu na wszystkie koła i większych wymiarów, jest tylko 150 kg cięższy od Leona, a dzięki dodatkowej przyczepności faktycznie przyspiesza do 100 km/h w 4,9 sekundy, paląc w cyklu mieszanym 8,2 l/100 km.

Jeśli chodzi o osiągi, samochód charakteryzuje znacznie bardziej opanowana jazda niż Leona VZ, ale sama w sobie jest równie ekscytująca. W przypadku napędu na wszystkie koła, trakcja nigdy nie stanowi problemu, a skrzynia biegów wydaje się przełączać biegi bardzo płynnie.

Biorąc pod uwagę jego umiejscowienie jako samochodu wyczynowego, jazda nie jest zbyt trudna, ale czasami może być nieco sztywna w kategorii rodzinnego kombi. W trybie jazdy Cupra skrzynia biegów przełącza biegi z imponującą szybkością. Jeśli chcieć porównać go z innym produktem Grupy VW, czuję, że jest znacznie bliższy Golfowi R kombi niż Audi S4, ale prawdopodobnie oferuje lepszą dynamikę jazdy niż ten drugi, za prawie połowę ceny.

Wewnątrz Sportstourer jest identyczny z Leonem VZ, który jest niezwykle podobny do Golfa 8. Na szczęście Cupra zdecydowała się zachować przyciski na wielofunkcyjnej kierownicy, ale w zasadzie są to jedyne, które znajdują się w kabinie. W przeciwieństwie do Leona VZ ma fantazyjną kierownicę z przyciskami uruchamiania silnika i trybem Cupra. Dostaje maleńką zakładkę zmiany biegów, którą ostatnio widzieliśmy w produktach VW, co na początku jest trochę dziwne, ale z czasem staje się drugą naturą.

Sportstourer nie oferuje całej teatralności hatchbacka, ale zamiast tego jest znacznie szybszy

Jeśli chodzi o praktyczność, kombi jest oczywiście bardziej użyteczny niż mniejszy hatchback, ale różnic nie ma zbyt wiele. Jeśli chodzi o drugi rząd siedzeń jest odpowiednia ilość miejsca dla każdego nad głową i na nogi, może poza koszykarzami. Za tylnymi siedzeniami ujawnia się prawdziwa magia Sportstourera. Oferuje on 620 litrów przestrzeni bagażowej, co zasadniczo podwaja objętość hatchbacka, a po rozłożeniu siedzeń uzyskuje się dostęp do 1 600 litrów.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, Leon Sportstourer jest wyposażony we wszystkie nowoczesne udogodnienia, których każdy może potrzebować. Co najważniejsze, w standardzie dostępny jest tempomat adaptacyjny, podobnie jak asystent pasa ruchu i wykrywanie martwego pola. Inne przydatne rzeczy to asystent parkowania (który działa wyjątkowo dobrze) i automatyczne hamowanie awaryjne.

Oferta Leonów Cupry doskonale zaspokaja potrzeby entuzjastów nowoczesnych samochodów wyczynowych. Te klasyczne pokrywają zainteresowania obserwatorów Golfa GTI. Na drugim końcu spektrum znajduje się znacznie bardziej opanowany Sportstourer, który nie oferuje całej teatralności hatchbacka, ale zamiast tego jest znacznie szybszy. Gdybym miał wybierać między dwoma Leonami, wybrałbym Sportstourera, ponieważ nie ma pola, którego by nie spełniał pod względem praktyczności i wydajności.

Specyfikacja

CENA 195 200 PLN

195 200 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 250 km/h

250 km/h 0-100 KM/H 4,9 sekundy

4,9 sekundy SILNIK 2.0 TSI

2.0 TSI MOC 310 KM

310 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 400 Nm