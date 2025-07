Dyson Airwrap Co-anda 2x – nowy poziom stylizacji bez kompromisów

Dyson prezentuje nową generację kultowego multistylera – Airwrap Co-anda 2x. To nie tylko mocniejsze i bardziej zaawansowane technologicznie urządzenie, ale też ukłon w stronę osób, które chcą dbać o swoje włosy bez ryzyka ich przegrzania. Z nowym silnikiem Hyperdymium 2 i inteligentnymi końcówkami, Airwrap 2x wyznacza nowe standardy stylizacji w domu.

Nowy Airwrap Co-anda 2x generuje dwukrotnie wyższe ciśnienie powietrza niż poprzednik, co przekłada się na szybsze suszenie, dokładniejsze wygładzanie i jeszcze lepsze efekty kręcenia włosów – bez konieczności stosowania wysokiej temperatury. Dzięki temu włosy nie tylko wyglądają zdrowo, ale rzeczywiście takie są. Dyson tradycyjnie stawia na pielęgnację opartą na nauce – urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o ochronie struktury włosa i zachowaniu jego naturalnego blasku.

6 funkcji w jednym urządzeniu

Airwrap 2x to multistyler 6 w 1, który pozwala:

suszyć,

kręcić,

falować,

prostować,

wygładzać,

i nadawać objętość.

Wszystko to możliwe jest dzięki innowacyjnym końcówkom z technologią RFID, które automatycznie dopasowują ustawienia urządzenia do typu stylizacji. To użytkownik wybiera efekt, a Airwrap 2x™ dostosowuje się do potrzeb jego włosów.

Stylizacja na jedno dotknięcie

Dzięki aplikacji MyDyson oraz nowej technologii i.d. curl, codzienne układanie fryzury staje się jeszcze prostsze. Wystarczy jedno dotknięcie, by uruchomić zaprogramowaną sekwencję stylizacji – system sam dobierze odpowiednie parametry pracy urządzenia. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią wygodę, ale nie chcą rezygnować z profesjonalnych efektów.

Lżejszy, bardziej kompaktowy, jeszcze bardziej ergonomiczny

Nowy Dyson Airwrap został odchudzony i zaprojektowany tak, by był maksymalnie komfortowy w codziennym użytkowaniu – także w podróży. Mniejsza waga i kompaktowe wymiary idą w parze z potężną mocą i precyzją działania.

„Zdrowie włosów jest dla nas zawsze priorytetem podczas opracowywania nowych urządzeń i kosmetyków. Wiemy, że zdrowe włosy są bardziej lśniące i podatne na układanie. Badamy różne struktury i typy włosów, aby mieć pewność, że nasze urządzenia wspierają ich kondycję.” – mówi Rob Smith, główny naukowiec firmy Dyson.

Dostępność i kolory

Airwrap Co-anda 2x zadebiutuje jesienią 2025 roku w dwóch stylowych wariantach kolorystycznych: Ceramic Pink i Jasper Plum. Więcej informacji – w tym możliwość umówienia się na test urządzenia – dostępne jest na stronie: www.dyson.pl