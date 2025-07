Paula’s Choice oficjalnym partnerem UEFA Women’s EURO 2025

Paula’s Choice – ceniona na całym świecie marka kosmetyków pielęgnacyjnych opartych na naukowych badaniach – ogłosiła właśnie partnerstwo z UEFA Women’s EURO 2025. To strategiczne i pełne mocy połączenie świata sportu oraz pielęgnacji, w którym wspólnym mianownikiem stają się pewność siebie, efektywność i determinacja.

Oficjalne partnerstwo z UEFA Women’s EURO 2025 – najważniejszym turniejem kobiecej piłki nożnej w Europie – to dla Paula’s Choice kolejny krok w kierunku wspierania kobiet poprzez wiedzę, skuteczne produkty i inspirujące historie. „Wierzymy, że pewność siebie to największe zwycięstwo – niezależnie od tego, czy wychodzisz na murawę, czy zaczynasz swój dzień” – mówi Tina Pozzi, dyrektor marketingu Paula’s Choice. – „Partnerstwo z UEFA Women’s EURO 2025 to naturalne przedłużenie naszej misji: wzmacniania kobiet poprzez świadome wybory i skuteczne formuły”.

W ramach współpracy marka przygotuje dynamiczną kampanię contentową, która będzie realizowana na platformach cyfrowych Paula’s Choice. Pojawią się autorskie historie, rytuały pielęgnacyjne inspirowane duchem sportowej rywalizacji i zaangażowanie społeczności marki – twórczyń, klientek i fanek piłki nożnej – które wspólnie będą definiować, czym dziś jest prawdziwa pewność siebie.

To nie pierwsze sportowe działanie Paula’s Choice. Wcześniej w tym roku marka ogłosiła swoją pierwszą globalną ambasadorkę sportu – Ilonę Maher, amerykańską rugbystkę i aktywistkę na rzecz pozytywnego podejścia do ciała. Jej obecność w kampaniach podkreśla zaangażowanie Paula’s Choice w długofalowe wspieranie kobiet w sporcie – nie tylko poprzez hasła, ale realne działania i obecność w miejscach, gdzie dzieje się kobieca siła.

UEFA Women’s EURO 2025 odbywa się w dniach 2-27 lipca 2025 roku na stadionach w całej Szwajcarii. Jest to 14. edycja mistrzostw Europy kobiet, gromadząca najlepsze reprezentacje narodowe z całego kontynentu. Paula’s Choice – jako oficjalny partner – będzie nie tylko obecna na wydarzeniu, ale również widoczna w sercach i na ekranach kobiet, które wiedzą, że codzienna pewność siebie zaczyna się od świadomego dbania o siebie – i o skórę.